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«نيويورك تايمز» تكشف كيف رصدت مكالمة ترامب وزيلينسكي

تحرير:وكالات ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، أن من قام بالإبلاغ عن المحادثة الهاتفية التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، تم انتدابه إلى البيت الأبيض. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحيفة نقلا عن 3 أشخاص على علم بهويته إنه رجل «تم انتدابه للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما»، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية. والشكوى التي قدمها، تشير إلى أنه «خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بأوروبا».
كما تشير الشكوى إلى أنه يمتلك «فهما جيدا» للسياسة المتعلقة بأوكرانيا، وفق الصحيفة نفسها.ويؤكد رجل الاستخبارات أيضا أنه لم يكن شاهدا مباشرا على المحادثة الهاتفية التي تحدث خلالها ترامب، وإنما علم بها «في إطار العلاقات المنتظمة بين وكالات الاستخبارات».ورفض أندرو باكاج، محامي المبلغ، تأكيد هذه المعلومات.وهذه
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أبو الغيط يدعو للتصدي لمحاولات تخريب عمل «الأونروا»

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تبذل لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أو تغيير التفويض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقديم خدماتھا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. وأكد أبوالغيط، خلال مشاركته في اجتماع على المستوى الوزاري لشركاء «الأونروا» والدول المانحة، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن دعم «الأونروا» هو دعم للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها وليس فقط في الدول المستقبلة للاجئين الفلسطينيين.
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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

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أوضاع المنطقة وسد النهضة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهولندي

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا والتي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، ومنوها بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.
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حمدي رزق: الإخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها

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جو بايدن: ترامب خطر على الأمن القومي الأمريكي

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر فحسب، وإنما شن «هجومًا مباشرًا على استقلال» وزارة العدل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أدلى بايدن، بتصريحه، الأربعاء، ردا على البيت الأبيض الذي نشر مذكرة تتضمن محادثة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتظهر الوثيقة أن ترامب طلب من زيلينسكي «تقديم خدمة لنا» من خلال التحقيق مع بايدن وابنه هانتر. وحث ترامب زيلينسكي على التحدث إلى المدعي العام ويليام بار بشأن هذه المسألة.
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البيت الأبيض يكشف مضمون الاتصال بين ترامب وزيلينكسي

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ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

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ترامب: أنا الأحق بجائزة نوبل للسلام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه يستحق أن ينال جائزة نوبل للسلام، لكنه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الرئيس الأمريكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: «يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه». وأثار دونالد ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في العام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.
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