«نيويورك تايمز» تكشف كيف رصدت مكالمة ترامب وزيلينسكي

تحرير:وكالات ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٩ ص

دونالد ترامب

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، أن من قام بالإبلاغ عن المحادثة الهاتفية التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، تم انتدابه إلى البيت الأبيض. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحيفة نقلا عن 3 أشخاص على علم بهويته إنه رجل «تم انتدابه للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما»، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية. والشكوى التي قدمها، تشير إلى أنه «خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بأوروبا».

كما تشير الشكوى إلى أنه يمتلك «فهما جيدا» للسياسة المتعلقة بأوكرانيا، وفق الصحيفة نفسها.ويؤكد رجل الاستخبارات أيضا أنه لم يكن شاهدا مباشرا على المحادثة الهاتفية التي تحدث خلالها ترامب، وإنما علم بها «في إطار العلاقات المنتظمة بين وكالات الاستخبارات».ورفض أندرو باكاج، محامي المبلغ، تأكيد هذه المعلومات.وهذه