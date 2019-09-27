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أبو الغيط يدعو للتصدي لمحاولات تخريب عمل «الأونروا»

تحرير:أ ش أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تبذل لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أو تغيير التفويض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقديم خدماتھا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. وأكد أبوالغيط، خلال مشاركته في اجتماع على المستوى الوزاري لشركاء «الأونروا» والدول المانحة، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن دعم «الأونروا» هو دعم للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها وليس فقط في الدول المستقبلة للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صادر عن الجامعة، أن أبو الغيط وجه الشكر لجميع الدول المانحة للأونروا، مؤكدا أهمية مواصلة دعم ھذه الوكالة التي تقوم بعملٍ محوري في خدمة الاستقرار الإقليمي، والحيلولة دون تحول ملايين اللاجئين إلى فريسة سهلة لجماعات الإرهاب والتطرف، وذلك من من خلال
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دونالد ترامب

«نيويورك تايمز» تكشف كيف رصدت مكالمة ترامب وزيلينسكي

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، أن من قام بالإبلاغ عن المحادثة الهاتفية التي جمعت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، تم انتدابه إلى البيت الأبيض. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحيفة نقلا عن 3 أشخاص على علم بهويته إنه رجل «تم انتدابه للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما»، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية. والشكوى التي قدمها، تشير إلى أنه «خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بأوروبا».
شكري يشارك في الاجتماع الوزاري 1

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، وذلك لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع الليبية، وتبادل الرؤى حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا. وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري استعرض في كلمته مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017 وتعالج جميع عناصر الأزمة الليبية، مؤكدا على أهمية مراعاة مبدأ الملكية الوطنية الليبية للحل السياسي وضرورة اعتماد أي حل من الممثلين المنتخبين للشعب الليبي.
لقاء شكري ونظيره الهولندي 1

أوضاع المنطقة وسد النهضة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهولندي

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أشاد بمسار العلاقات الثنائية مع هولندا والتي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مؤكدا حرص الجانب المصري على العمل نحو تطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، ومنوها بضرورة تعزيز التعاون من خلال تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك.
الإعلامي حمدي رزق

حمدي رزق: الإخوان إذا دخلوا قرية أفسدوها

قال الإعلامى حمدى رزق إن الإعلام المصرى قوى، وقد استطاع التصدى للهجوم على مصر بالوثائق. وأضاف رزق، خلال حلقة الخميس، من برنامج «نظرة»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد» أن العناية الإلهية فوق كل الاعتبارات وفوق كل المخططات، ومصر محفوظة بعناية الله وعونه. وأكد رزق أن هناك حالة بلبلة وتعثر، وهناك من المواطنين من لديهم مشكلة فى تلقى المعلومة، كما أن هناك مشكلات كبيرة فى توجيه الرأى العام خلال الفترة الماضية، لكن يذكر للإعلام المصرى المحترم القوى القادر أنه استطاع وقف الهجمة الزاحفة، بل رد عليها بالحقائق والوثائق والتسجيلات التى لا تقبل الشك.
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في مثل هذا اليوم.. انضمت عمان لجامعة الدول العربية

في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1971: سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. وفي عام 1882: الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يلغي فيه الجيش المصري. وفي عام 1957: الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. وفي عام 1988: إسرائيل تطلق القمر الصناعي «أفق 1» على متن الصاروخ «شافيت».
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شكري: شرط أساسي يحسم عودة سوريا للجامعة العربية

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن سوريا دولة عربية مهمة، وأن هناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية، بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي، مشيرا في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة موضوع عودة سوريا في الاجتماع، إلى أن الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع، مؤكدا أنه بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.
الاونروا

الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، وإن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.
الاونروا

مصر: يجب حشد الجهود لضمان تجديد تفويض «الأونروا»

أكد السفير خالد راضي مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية، على أهمية ضمان استمرار الدعم الموجة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحشد كافة الموارد والسبل لضمان وتأمين تجديد التفويض الخاص بها بموجب القرار 302 لعام 1949، منوها بإشادة مصر بالدور المهم الذي تقوم بها الوكالة في ظل الهجمة التي تتعرض لها في الوقت الحالي، مؤكدا دعم مصر للوكالة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين كحق أصيل لهم، وكذلك لضمان الاستقرار والأمن في الدول المضيفة بالمنطقة.
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