أبو الغيط يدعو للتصدي لمحاولات تخريب عمل «الأونروا»

تحرير:أ ش أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص

أحمد أبو الغيط

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تبذل لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أو تغيير التفويض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقديم خدماتھا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. وأكد أبوالغيط، خلال مشاركته في اجتماع على المستوى الوزاري لشركاء «الأونروا» والدول المانحة، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن دعم «الأونروا» هو دعم للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها وليس فقط في الدول المستقبلة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صادر عن الجامعة، أن أبو الغيط وجه الشكر لجميع الدول المانحة للأونروا، مؤكدا أهمية مواصلة دعم ھذه الوكالة التي تقوم بعملٍ محوري في خدمة الاستقرار الإقليمي، والحيلولة دون تحول ملايين اللاجئين إلى فريسة سهلة لجماعات الإرهاب والتطرف، وذلك من من خلال