مفاجأة.. محمد صلاح يقبل تحدي «الطفلة المعجزة»

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

محمد صلاح

أعلن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قبوله تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، والتي حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية، عقب تغلبها في النهائي أمام فرح عبد العزيز، لاعبة نادي الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية إفريقيا. ووجهت بطلة الجمهورية في تنس الطاولة رسالة إلى محمد صلاح، طالبته خلالها بإقامة مباراة في تنس الطاولة، وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".

ونشرت إحدى متابعات محمد صلاح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا على الخبر الخاص بدعوة هنا جودة لصلاح، وأشارت إليه قائلة: "بيندهوا عليك"، ثم رد صاحب الـ27 عامًا، قائلا: "طب أبعتلك مكة (ابنة محمد صلاح) تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشي قبلت التحدي". طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب