رياضة

مفاجأة.. محمد صلاح يقبل تحدي «الطفلة المعجزة»

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قبوله تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، والتي حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية، عقب تغلبها في النهائي أمام فرح عبد العزيز، لاعبة نادي الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية إفريقيا. ووجهت بطلة الجمهورية في تنس الطاولة رسالة إلى محمد صلاح، طالبته خلالها بإقامة مباراة في تنس الطاولة، وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".
ونشرت إحدى متابعات محمد صلاح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا على الخبر الخاص بدعوة هنا جودة لصلاح، وأشارت إليه قائلة: "بيندهوا عليك"، ثم رد صاحب الـ27 عامًا، قائلا: "طب أبعتلك مكة (ابنة محمد صلاح) تلاعبك الأول، ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشي قبلت التحدي". طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب
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باهر-المحمدي

المحمدي: نسعى لتكرار الفوز على أهلي بنغازي في تونس

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

مدرب الإسماعيلي يرفع شعار التحدي أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

تعرف على هدافى الإسماعيلي فى شباك الأندية الليبية

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
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هنا جودة

هنا جودة.. طفلة من ذهب أسقطت كبار الأهلي والزمالك

نجحت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، والتي تبلغ من العمر 12 عامًا، في أن تكتب لنفسها تاريخا ذهبيا، بعدما تمكنت من تحقيق لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى، أمس الأربعاء، وذلك بعدما فازت على فرح عبد العزيز، لاعبة الزمالك وصاحبة الـ(27 عامًا) والمصنفة الثانية على إفريقيا في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ونحو طريق تتويجها باللقب تغلبت على لاعبة الأهلي يسرا أشرف صاحبة الـ(22 عامًا) في دور الـ16، وقال أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس طاولة الأهلي إن مشاركة هنا في البطولة جاءت بالصدفة عقب احتراف دينا مشرف في ألمانيا.
حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
محمد-صلاح (4)

6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للتشكيل المثالي للفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي للعام والتي زينها محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن قام أكثر من 23 ألف لاعب بالتصويت واختيار تشكيل عام 2019، المكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبين وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19، علمًا بأنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في ميلانو. وهيمن البريميرليج، لأول مرة منذ 2009 على القائمة بأكثر عدد من اللاعبين، حيث تواجد 21 لاعبا، مقابل 20 للدوري الإسباني "لاليجا".
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