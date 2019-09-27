«إف سي مصر Vs أسوان».. مواجهة الجريحين في الدوري

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

أسوان

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويتذيل نادي إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل نادي أسوان بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري

ويتذيل نادي إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.



في المقابل، يحتل نادي أسوان بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، بعد السقوط بثلاثة أهداف لهدفين أمام مصر للمقاصة في الجولة الأولى.



لذلك يدخل كلا الفريقين المباراة لتحقيق الفوز الأول لهما في الدوري هذا الموسم، كما يبحث كلا المدربين عبد الناصر محمد ومجدي عبد العاطي، عن الفوز الأول لهما تاريخيا في مسابقة الدوري الممتاز.

