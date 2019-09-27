إف سي مصر يتفوق على أسوان في القيمة السوقية

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

أسوان

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتشير الأرقام إلى أن إف سي مصر تبلغ قيمته السوقية 2.80 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27.9 عام، ويملك الفريق لاعبًا دوليا وحيدًا، علاوة على لاعب دولي آخر في منتخبات الشباب، كما يمتلك 4 لاعبين محترفين. من جانبه تعد القيمة السوقية لأسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك

وتشير الأرقام إلى أن إف سي مصر تبلغ قيمته السوقية 2.80 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27.9 عام، ويملك الفريق لاعبًا دوليا وحيدًا، علاوة على لاعب دولي آخر في منتخبات الشباب، كما يمتلك 4 لاعبين محترفين.



من جانبه تعد القيمة السوقية لأسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، كما يمتلك 3 لاعبين محترفين.



ويتذيل إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.



وفي المقابل، يحتل أسوان بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بلا نقاط، بعد السقوط بثلاثة أهداف لهدفين أمام مصر للمقاصة في الجولة الأولى.

