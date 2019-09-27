رياضة

إف سي مصر يتفوق على أسوان في القيمة السوقية

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
أسوان
أسوان
يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وتشير الأرقام إلى أن إف سي مصر تبلغ قيمته السوقية 2.80 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27.9 عام، ويملك الفريق لاعبًا دوليا وحيدًا، علاوة على لاعب دولي آخر في منتخبات الشباب، كما يمتلك 4 لاعبين محترفين. من جانبه تعد القيمة السوقية لأسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك
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المحمدي: نسعى لتكرار الفوز على أهلي بنغازي في تونس

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
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مدرب الإسماعيلي يرفع شعار التحدي أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
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يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
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«إف سي مصر Vs أسوان».. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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بالأرقام.. ماذا قدم علي ماهر أمام الطلائع؟

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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أرقام من تاريخ مواجهات طارق العشري أمام دجلة

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس» في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر وهشام الدسوقي، بينما سيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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أرقام صادمة من تاريخ مواجهات إنبي والطلائع

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب السقوط برباعية أمام بيراميدز في الجولة الأولى. في المقابل، يحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البرازيلي سيرجيو فارياس، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، بلا نقاط، بعد السقوط بهدف نظيف أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى.
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