رياضة

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلا على أهلي بنغازي في تونس

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، فوزا مثيرا على ضيفه أهلي بنغازي الليبي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم (هدفين)، وأحمد مدبولي، وعبد الرحمن مجدي، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران، ودافيد أنجسان.
وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم تونسي، وتكوّن طاقم التحكيم من الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكمًا للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا. وتضم قائمة الدراويش للمباراة كلا من: - حراسة المرمى: محمد فوزى - محمد مجدى - محمود
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باهر-المحمدي

المحمدي: نسعى لتكرار الفوز على أهلي بنغازي في تونس

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

مدرب الإسماعيلي يرفع شعار التحدي أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

تعرف على هدافى الإسماعيلي فى شباك الأندية الليبية

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
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باهر-المحمدي

المحمدي: نسعى لتكرار الفوز على أهلي بنغازي في تونس

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

مدرب الإسماعيلي يرفع شعار التحدي أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (2)

تعرف على هدافى الإسماعيلي فى شباك الأندية الليبية

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.
باهر-المحمدي

المحمدي: الكل في الإسماعيلي على قلب رجل واحد

أكد باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره على فريق أهلي بني غازي الليبي فى إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس في الخامسة مساء غد الجمعة، بعدما نجح الدراويش في الفوز بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة الذهاب، التي جمعتهما، على استاد الإسماعيلية، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الخميس، قائلا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر بالتعادل".
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