الإسماعيلي ضيفًا ثقيلا على أهلي بنغازي في تونس

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، فوزا مثيرا على ضيفه أهلي بنغازي الليبي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم (هدفين)، وأحمد مدبولي، وعبد الرحمن مجدي، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران، ودافيد أنجسان.

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم تونسي، وتكوّن طاقم التحكيم من الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكمًا للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا. وتضم قائمة الدراويش للمباراة كلا من: - حراسة المرمى: محمد فوزى - محمد مجدى - محمود