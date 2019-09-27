السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة نيويورك

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

السيسي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى أرض الوطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجري الرئيس السيسي خلال زيارته إلى نيويورك، محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تناولت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترمب أن السيسي قائد حقيقى وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا فى فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة قبل وقت قصير كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن.

ووصف ترامب، العلاقات الأمريكية المصرية بالعظيمة طويلة الأمد وتعد أفضل من أى وقت مضى.وأجرى الرئيس السيسي أيضًا محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أعرب خلالها، عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم أولويات الجمعية العامة