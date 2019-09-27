السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة نيويورك

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى أرض الوطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأجري الرئيس السيسي خلال زيارته إلى نيويورك، محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تناولت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترمب أن السيسي قائد حقيقى وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا فى فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة قبل وقت قصير كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن.
ووصف ترامب، العلاقات الأمريكية المصرية بالعظيمة طويلة الأمد وتعد أفضل من أى وقت مضى.وأجرى الرئيس السيسي أيضًا محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أعرب خلالها، عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم أولويات الجمعية العامة
ووصف ترامب، العلاقات الأمريكية المصرية بالعظيمة طويلة الأمد وتعد أفضل من أى وقت مضى.
وأجرى الرئيس السيسي أيضًا محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أعرب خلالها، عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم أولويات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى الرئيس بمقر إقامته بنيويورك برئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي أكد استمرار الموقف الداعم من جانب البنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية، مؤكدا أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت.
كما التقى السيسي برؤساء فرنسا والبرتغال وأوكرانيا ولبنان ورؤساء وزراء بريطانيا وأسبانيا وباكستان والمجر، وشارك في أعمال القمة العربية الثلاثية مع عاهل الأردن والرئيس العراقي؛ لبحث تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شارك السيسي الرئيس العام للاتحاد الأفريقي في قمة ثلاثية مع محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا استجابة لطلب البلدين؛ لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين والعمل على حلها حرصا على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وألقى السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول خلالها العديد من الثوابت الوطنية سواء القضية الفلسطينية أو إلقاء الضوء على عدد من الملفات والقضايا بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية والإقليمية، وأكد أن الحلول السياسية هى أقرب الطرق للقضاء على الصراعات فى بعض المناطق، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب.
واستعرض الرئيس، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ظل المناخ الاستثماري الجاذب وما تنعم به مصر من أمن واستقرار، كما شارك في أعمال القمة رفيعة المستوى للتغير المناخي.
وأكد الرئيس خلال لقائه مع وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.