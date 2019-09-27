تعرف على هدافى الإسماعيلي فى شباك الأندية الليبية

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم تونسي، وتكون طاقم التحكيم من الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكمًا للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا. ووفقا للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي فإن قائمة هدافي الدراويش في الأندية الليبية تشمل