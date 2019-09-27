مدرب الإسماعيلي يرفع شعار التحدي أمام أهلي بنغازي

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

ميودراج يسيتش

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.

وقال الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، إن فريقه جاء إلى تونس من أجل تحقيق الفوز على أهلي بنغازي الليبي، لا من أجل الدفاع، كما أكد أن سياسة وفلسفة الإسماعيلي لا تعرف الدفاع. وأردف ميودراج يسيتش: "لن نتكتل أمام مرمانا حفاظا على نتيجة الذهاب (4-2)، بل نسعى للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية تحسم

وقال الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، إن فريقه جاء إلى تونس من أجل تحقيق الفوز على أهلي بنغازي الليبي، لا من أجل الدفاع، كما أكد أن سياسة وفلسفة الإسماعيلي لا تعرف الدفاع.



وأردف ميودراج يسيتش: "لن نتكتل أمام مرمانا حفاظا على نتيجة الذهاب (4-2)، بل نسعى للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية تحسم تأهلنا".



وأضاف مدرب الإسماعيلي: "أعلم جيدا أن المباراة ستكون صعبة وقوية لأنها ستكون أمام منافس قوي وعنيد، لكني واثق في لاعبي الدراويش، وقدرتهم على تحقيق الفوز، والعودة لمصر بتأشيرة الصعود".



وواصل ميودراج يسيتش: "جميع اللاعبين المسافرين إلى تونس جاهزون لخوض اللقاء، وبحالة فنية وبدنية جيدة ويتدربون بجدية لانتزاع بطاقة التأهل لدور الــ16 من البطولة العربية".

