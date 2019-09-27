المحمدي: نسعى لتكرار الفوز على أهلي بنغازي في تونس

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

باهر المحمدي

يحتضن استاد المنستير بتونس، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي أهلي بنغازي أمام نظيره الإسماعيلي، في إياب دور الـ32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويكفى الدراويش للتأهل تحقيق أي انتصار أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد. وحقق الإسماعيلي فوزا مثيرا على أهلي بنغازي (4-2)، في لقاء الذهاب، وسجل أهداف الدراويش وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86، وفي المقابل أحرز ثنائية أهلي بنغازي سفيان عمران في الدقيقة 28، وأنجسان في الدقيقة 62.

وقال باهر المحمدي، قائد الإسماعيلي، إنهم يسعون لتكرار الفوز على أهلي بنغازي في لقاء الإياب، لإسعاد الجماهير، مضيفًا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر دون هزيمة". وأكد المحمدي أهمية المباراة وصعوبتها، نظرا للعناصر المميزة التي يضمها الفريق الليبي، مردفا: "سنحرص على

وقال باهر المحمدي، قائد الإسماعيلي، إنهم يسعون لتكرار الفوز على أهلي بنغازي في لقاء الإياب، لإسعاد الجماهير، مضيفًا: "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة إلى مصر دون هزيمة".



وأكد المحمدي أهمية المباراة وصعوبتها، نظرا للعناصر المميزة التي يضمها الفريق الليبي، مردفا: "سنحرص على اللعب بهدوء كبير، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، وسنعبر للدور المقبل بإذن الله".



وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم تونسي، وتكوّن طاقم التحكيم من الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكمًا للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا.

