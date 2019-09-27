السيسي من المطار: يوم ما هطلب تفويض هينزل الملايين (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

السيسي

استقبل المئات من المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وردًا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له: "يوم ما هطلب من المصريين التفويض زى 3 / 7 هينزل الملايين نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده". وأضاف الرئيس السيسي لمستقبليه في المطار: "النهاردة الجمعة إيه مصحيكم بدري كده، الموضوع مش مستاهل خالص".

وعن سؤال حول دعوة الإرهابيين للتظاهر: "الشعب المصري واعي جدا، هما بيزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام ده المصريين أوعى منه بكتير، واللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني علشان ربنا وعلشانكم، متقلقوش من حاجة".وعن نظرة العالم لمصر، قال السيسي، إن مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة مثال كبير