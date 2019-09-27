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السيسي لمستقبليه في المطار: «احنا جامدين أوي» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
السيسي
السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدعوة للتظاهرات اليوم الجمعة من قبل الإرهابيين لا تعني له شيئًا، مؤكدًا أن نظرة العالم لمصر كبيرة بدليل اجتماعات الأمم المتحدة مضيفًا: "احنا جامدين أوي والبلد جامدة أوي بيكم". وأضاف الرئيس السيسي لمستقبليه في المطار: "النهاردة الجمعة إيه مصحيكم بدري كده، الموضوع مش مستاهل خالص".
وعن سؤاله حول دعوة البعض للتظاهر: "الشعب المصري واعي جدا، هما بيزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام ده المصريين أوعى منه بكتير، واللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني علشان ربنا وعلشانكم، متقلقوش من حاجة". ووجه الرئيس رسالة للمصريين: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسيبوكم تنجحوا أو تتهنوا على حاجة،
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السيسي

السيسي من المطار: يوم ما هطلب تفويض هينزل الملايين (فيديو)

استقبل المئات من المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وردًا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له: "يوم ما هطلب من المصريين التفويض زى 3 / 7 هينزل الملايين نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده". وأضاف الرئيس السيسي لمستقبليه في المطار: "النهاردة الجمعة إيه مصحيكم بدري كده، الموضوع مش مستاهل خالص".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة نيويورك

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى أرض الوطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجري الرئيس السيسي خلال زيارته إلى نيويورك، محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تناولت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترمب أن السيسي قائد حقيقى وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا فى فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة قبل وقت قصير كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن.
طقس-حار (2)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يدعو للتصدي لمحاولات تخريب عمل «الأونروا»

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تبذل لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أو تغيير التفويض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقديم خدماتھا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. وأكد أبوالغيط، خلال مشاركته في اجتماع على المستوى الوزاري لشركاء «الأونروا» والدول المانحة، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن دعم «الأونروا» هو دعم للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها وليس فقط في الدول المستقبلة للاجئين الفلسطينيين.
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السيسي

السيسي من المطار: يوم ما هطلب تفويض هينزل الملايين (فيديو)

استقبل المئات من المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وردًا على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له: "يوم ما هطلب من المصريين التفويض زى 3 / 7 هينزل الملايين نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده". وأضاف الرئيس السيسي لمستقبليه في المطار: "النهاردة الجمعة إيه مصحيكم بدري كده، الموضوع مش مستاهل خالص".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (4)

السيسي: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مصر والكويت، عقدتا صباح اليوم الأحد، في قصر بيان الكويتي، القمة المصرية - الكويتية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أوسع، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (1)

السيسي: يجب تعزيز علاقات البرلمان بين مصر والكويت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين رسميا وشعبيا، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتعزيز العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الغانم، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (2)

السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الداخلية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته في الكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، والشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي. وكان الرئيس قد استقبل، في وقت سابق اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء.
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