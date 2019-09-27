السيسي لمستقبليه في المطار: «احنا جامدين أوي» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدعوة للتظاهرات اليوم الجمعة من قبل الإرهابيين لا تعني له شيئًا، مؤكدًا أن نظرة العالم لمصر كبيرة بدليل اجتماعات الأمم المتحدة مضيفًا: "احنا جامدين أوي والبلد جامدة أوي بيكم". وأضاف الرئيس السيسي لمستقبليه في المطار: "النهاردة الجمعة إيه مصحيكم بدري كده، الموضوع مش مستاهل خالص".

وعن سؤاله حول دعوة البعض للتظاهر: "الشعب المصري واعي جدا، هما بيزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام ده المصريين أوعى منه بكتير، واللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني علشان ربنا وعلشانكم، متقلقوش من حاجة". ووجه الرئيس رسالة للمصريين: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسيبوكم تنجحوا أو تتهنوا على حاجة،