رياضة

رسميا.. تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
أسوان
أسوان
أعلن اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة نادي إف سي مصر وأسوان، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت، على استاد الكلية الحربية بدلا من اليوم الجمعة، وذلك لدواعٍ أمنية. ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويتذيل نادي إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى. تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان تقرر تأجيل مباراة إف سي مصر وأسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز
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صالح-جمعة

صالح جمعة يغيب عن مران الغائبين من لقاء كانو سبورت

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن معسكر النادي الأهلي، المقرر انطلاقه اليوم بالإسكندرية، مرانا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر وهم سعد سمير وعلي معلول وجيرالدو ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي ومصطفى شوبير وأحمد طارق ومحمد عبد المنعم. ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الساعة الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها مساء غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
مرتضى منصور (4)

مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.
هاري -كين (3)

كين: بعض اللاعبين السبب في تراجع نتائج توتنهام

علق الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، على حالة التراجع التي يعيشها الفريق هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، كما ودع الفريق بطولة كأس الرابطة مؤخرًا أمام كولتشستر يونايتد القادم من الدرجة الرابعة. وقال هاري كين، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "انتهى الميركاتو في أوروبا منذ فترة قريبة، وكان هناك نجوم في الفريق يريدون المغادرة، كما أن بعض اللاعبين كانوا على وشك الرحيل".
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أسوان

إف سي مصر يتفوق على أسوان في القيمة السوقية

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
لاعبو-أسوان-يدعمون-مؤمن-زكريا-على-طريقته

«إف سي مصر Vs أسوان».. مواجهة الجريحين في الدوري

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي إف سي مصر أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
عبد الناصر محمد - إنبي - علي ماهر

بالأرقام.. ماذا قدم علي ماهر أمام الطلائع؟

يحتضن استاد «بتروسبورت» بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومصطفى حسن، بينما سيكون محمود وفا حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
طارق- العشري

أرقام من تاريخ مواجهات طارق العشري أمام دجلة

يحتضن استاد حرس الحدود «المكس» في مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام وادي دجلة، في افتتاح مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد ساهر وهشام الدسوقي، بينما سيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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