رسميا.. تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

أسوان

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة نادي إف سي مصر وأسوان، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت، على استاد الكلية الحربية بدلا من اليوم الجمعة، وذلك لدواعٍ أمنية. ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويتذيل نادي إف سي مصر بقيادة مديره الفني عبد الناصر محمد، جدول ترتيب الدوري الممتاز، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر، بلا نقاط، عقب الهزيمة أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى. تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان تقرر تأجيل مباراة إف سي مصر وأسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز