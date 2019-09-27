السيسي لمستقبليه: «النهارده الجمعة إيه مصحيكم بدري»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

استقبال الرئيس السيسي

فوجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى أرض الوطن، بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بانتظار محبيه في المطار لاستقباله، قائلًا: "النهارده الجمعة، إيه مصحيكم بدري كده! الموضوع مش مستاهل خالص". وعن سؤاله حول دعوة البعض للتظاهر: "الشعب المصري واعٍ جدا، هما بيزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام ده المصريين أوعى منه بكتير، واللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني علشان ربنا وعلشانكم، متقلقوش من حاجة".

وأضاف السيسي أن الدعوات للتظاهر اليوم الجمعة من قبَل الإرهابيين لا تعني له شيئًا، مؤكدًا أن نظرة العالم لمصر كبيرة بدليل اجتماعات الأمم المتحدة، متابعًا: "إحنا جامدين أوي والبلد جامدة أوي بيكم". ووجه الرئيس رسالة للمصريين: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسيبوكم تنجحوا أو تتهنوا على حاجة، والإعلام ليه دور