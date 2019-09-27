جريمة

8 سيارات إطفاء تخمد حريقين في الظاهر وبولاق الدكرور

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
هدوء يطبق على المكان، شوارع خالية من المارة والسيارات أيضا، أجواء مألوفة صبيحة يوم العطلة الأسبوعية "الجمعة"، ليقطع ذلك تصاعد أدخنة كثيفة تلتها أصوات صراخ صادرة عن عقار سكني بشارع القبيصي الكائن بمنطقة الظاهر في محافظة القاهرة، على أثر نشوب حريق في ورشة أحذية أسفل العقار، وامتدت ألسنة النيران إلى وحدات سكنية، فأبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت قوات الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.
5 سيارات إطفاء وصلت إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بعد محاصرة ألسنة النيران، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، ورجحت المعاينة الأولية سبب نشوب الحريق بحدوث ماس كهربائي. وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى منطقة بولاق الدكرور دون
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جثة

ضحية شاذ.. المشهد الأخير في حياة «مجذوب الواحات»

لم يكد يغادر "سيد" جدران الزنزانة عقب انتهاء فترة سجنه على خلفية اتهامه في قضية "شذوذ جنسي" حتى عاد سريعا مرة أخرى إلى خلف القضبان، لكنه تلك المرة متهم في قضية قتل، إذ عمد "سيد"، البالغ من العمر 29 عاما، إلى ممارسة الشذوذ مع "مجذوب" خمسيني أتعبه مرض السكري وضيق الحال على حد سواء، فاستدرجه إلى منطقة مهجورة بعيدا عن النطاق السكاني لمركز الواحات البحرية الواقع شمال محافظة الجيزة، لكن الأخير قاومه دفاعا عن شرفه، وانتهى الأمر بوقوع جريمة قتل مؤسفة في الصحراء الشاسعة.
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«أنا اللي هحمل الأول».. جملة أنهت حياة سائق بالتجمع

"أنا اللي هحمل الأول" عبارة معتادة ترددها ألسنة السائقين في موقف السيارات بمختلف المحافظات، خلاف متكرر على أولوية تحميل الركاب، عادة ما ينتهي بتدخل زملائهم والفصل بين الطرفين، إلا أن منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة كانت على موعد مع نهاية مغايرة، حيث أنهى سائق حياة صديقه بواسطة "مفك" بسبب ذلك الخلاف، وذلك على مرأى ومسمع الجميع في وضح النهار، وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واقتياده إلى القسم.
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كسور وإصابة بالعين.. سقوط بوابة مدرسة على تلميذة بالدقهلية

أصيبت تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، اليوم الخميس، بكسور في القدم والفخذين وإصابة في العين، بعدما سقطت عليها البوابة الحديدية الخارجية لمدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، التابعة لإدارة نبروه التعليمية، في قرية كفر الدكروري بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية للأمن، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي عن وصول طفلة مصابة إصابات بالغة، ادعاء سقوط بوابة حديدية عليها، وجرى تحويلها إلى مستشفى الطوارئ.
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خلافات الميراث تدفع شابا إلى الانتحار في الدقهلية

أقدم شاب من قرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس، فى محافظة الدقهلية، على الانتحار، بحبة حفظ الغلال السامة، وذلك بسبب خلافات جمعته بعدد من أفراد أسرته على الميراث، ورغبته في تقسيم الميراث سريعًا لمروره بضائقة مالية. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى ضباط مركز شرطة شربين من مستشفي شربين العام، باستقبال شاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.
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تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.
انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص أعلى «محور الموت» بسبب بقعة سولار

تسببت بقعة من السولار في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن الذي عُرف إعلاميا بـ"محور الموت"؛ مما أسفر عن وقوع مصابين حالتهم مستقرة دون حالات وفاة، إذ تلقى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة اللواء محمود عبدالرازق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطار من الخدمات المُعينة أعلى محور صفط اللبن بوقوع حادث مروري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت قيادات القطاع الميدانية مدعومين بأوناش الإغاثة وعزز رجال المرور من تواجدهم بالطريق ومحيط الحادث لتسيير حركة السير.
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النيابة تستعجل التحريات في واقعة «راعي الغنم والطفل»

استكملت نيابة مركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة إقدام راعي أغنام على تعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته أمام أحد المستشفيات، بمنطقة أبو النمرس، واستعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا خاطبت مصلحة الطب الشرعي لورود تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه، فيما ذكر المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد قتل الطفل، لكنه فارق الحياة حينما كان يؤدبه فقط، في سبيل إبلاغه بمكان اختفاء الأغنام المتغيبة عن القطيع.
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السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.
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