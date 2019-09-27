8 سيارات إطفاء تخمد حريقين في الظاهر وبولاق الدكرور

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

حريق - أرشيفية

هدوء يطبق على المكان، شوارع خالية من المارة والسيارات أيضا، أجواء مألوفة صبيحة يوم العطلة الأسبوعية "الجمعة"، ليقطع ذلك تصاعد أدخنة كثيفة تلتها أصوات صراخ صادرة عن عقار سكني بشارع القبيصي الكائن بمنطقة الظاهر في محافظة القاهرة، على أثر نشوب حريق في ورشة أحذية أسفل العقار، وامتدت ألسنة النيران إلى وحدات سكنية، فأبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت قوات الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

5 سيارات إطفاء وصلت إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بعد محاصرة ألسنة النيران، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، ورجحت المعاينة الأولية سبب نشوب الحريق بحدوث ماس كهربائي. وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى منطقة بولاق الدكرور دون

5 سيارات إطفاء وصلت إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بعد محاصرة ألسنة النيران، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، ورجحت المعاينة الأولية سبب نشوب الحريق بحدوث ماس كهربائي.



وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى منطقة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات.



البداية تعود إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق داخل منزل فى منطقة بولاق الدكرور، ودفع اللواء إيهاب عبد الحميد بـ3 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط موقع البلاغ، وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق، وانتُدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.



