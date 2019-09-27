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مقتل 21 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

تحرير:التحرير ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
سيول - أرشيفية
سيول - أرشيفية
قال مسؤولو إدارة الكوارث في الهند اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في منطقة بوني بغرب البلاد بلغ 21 شخصا وسط هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ولا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين، بحسب "د ب أ". وقال فيثال بانوت الضابط بقسم إدارة الكوارث بمنطقة بوني "إن الأمطار تراجعت منذ يوم أمس ولكن تم انتشال المزيد من الجثث بعد منتصف الليل". وتم انتشال 16 جثة من مدينة بوني وخمسة آخرين من أحد الضواحي التي غمرتها المياه بعد عاصفة يوم الأربعاء. وكانت بعض حالات الوفاة ناجمة عن انهيار المباني، بينما الضحايا الآخرين كانوا بسبب الفيضانات التي جرفتهم.
وغالبا ما يشهد موسم الأمطار الموسمية في الهند خلال الفترة من يونيو إلى أوائل تشرين أول أكتوبر أمطارا غزيرة تتسبب في حدوث وفيات ودمار.وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 1600 شخص توفوا في حوادث متعلقة بسقوط الأمطار خلال الفترة من يونيو إلى 24 سبتمبر.وقال بانوت "الوضع طبيعي الأن. وعمال الإنقاذ من الادارات
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 123 قتيلا ومصابا

أعلنت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرقي البلاد أمس، إلى 23 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من 100 مصاب. وقالت الوكالة حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، إن معظم ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة "أمبون" بإقليم "مالوكو" لقوا حتفهم جراء انهيار منازل ومباني، مشيرة إلى أن الزلزال تسبب في تدمير 117 منزلا ومبنى على الأقل مما أسفر عن تشريد نحو 15 ألف شخص وتم وضعهم في أماكن إيواء مؤقتة.
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جاك شيراك.. عارض حرب العراق وأدين بالفساد

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عاما، وفقا لما قاله فريدريك سالات بارو، صهره، وصرح زوج ابنة الرئيس السابق: "توفي الرئيس جاك شيراك هذا الصباح بين أسرته بسلام". وشغل شيراك منصب رئيس الجمهورية لمدة 12 عاما بين عامي 1995 و2007، كما كان رئيسا للوزراء مرتين، وانتخب رئيسا لبلدية باريس 3 مرات. وكان له مواقف قوية أبرزها معارضته للحرب على العراق، وإنهاء التجنيد الإلزامي، والاعتراف بمسؤولية فرنسا عن الجرائم النازية، وتقليل فترة الولاية الرئاسية إلى 5 سنوات، بالإضافة لجملته الشهيرة حول تغير المناخ "منزلنا يحترق".
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النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
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فيضانات

مصرع 11 شخصًا وإجلاء 28 ألفًا جراء فيضانات بالهند

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بمدينة "بوني" بولاية "ماهاراشترا" غربي البلاد إلى 11 قتيلًا و6 مفقودين. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أنه تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من المناطق المنخفضة فيما أعلنت الإدارة المحلية حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار.
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لمواجهة الأمطار والسيول.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي، لمواجهة التغييرات المناخية في فصل الخريف، وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات إلى حد السيول، وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، وتم توجيه إدارات الإغاثة في المحافظات برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها من البطاطين وأغطية وخيم ووسائد وغيرها استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.
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مياه الأمطار تغرق الكورنيش الجديد في مطروح (صور)

تسببت مياه الأمطار في مدينة مرسى مطروح اليوم السبت، في غرق شارع المينا القديم المتجه إلى الكورنيش الجديد وشاطئ روميل، حيث تسبب تراكم المياه بالشارع في عرقلة حركة السيارات. وذلك بعدما شهدت المحافظة منذ قليل أمطارا غزيرة، وسط حالة من الفرحة بين الأهالي والزوار والمصطافين، وذلك تزامنا مع استعدادات محافظة مطروح، المكثفة لمواجهة السيول والكوارث بمدن ومراكز المحافظة.
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مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

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