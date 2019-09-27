مقتل 21 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

تحرير:التحرير ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

سيول - أرشيفية

قال مسؤولو إدارة الكوارث في الهند اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في منطقة بوني بغرب البلاد بلغ 21 شخصا وسط هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ولا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين، بحسب "د ب أ". وقال فيثال بانوت الضابط بقسم إدارة الكوارث بمنطقة بوني "إن الأمطار تراجعت منذ يوم أمس ولكن تم انتشال المزيد من الجثث بعد منتصف الليل". وتم انتشال 16 جثة من مدينة بوني وخمسة آخرين من أحد الضواحي التي غمرتها المياه بعد عاصفة يوم الأربعاء. وكانت بعض حالات الوفاة ناجمة عن انهيار المباني، بينما الضحايا الآخرين كانوا بسبب الفيضانات التي جرفتهم.

وغالبا ما يشهد موسم الأمطار الموسمية في الهند خلال الفترة من يونيو إلى أوائل تشرين أول أكتوبر أمطارا غزيرة تتسبب في حدوث وفيات ودمار.وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 1600 شخص توفوا في حوادث متعلقة بسقوط الأمطار خلال الفترة من يونيو إلى 24 سبتمبر.وقال بانوت "الوضع طبيعي الأن. وعمال الإنقاذ من الادارات