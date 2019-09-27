كين: بعض اللاعبين السبب في تراجع نتائج توتنهام

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

هاري كين

علق الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، على حالة التراجع التي يعيشها الفريق هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، كما ودع الفريق بطولة كأس الرابطة مؤخرًا أمام كولتشستر يونايتد القادم من الدرجة الرابعة. وقال هاري كين، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "انتهى الميركاتو في أوروبا منذ فترة قريبة، وكان هناك نجوم في الفريق يريدون المغادرة، كما أن بعض اللاعبين كانوا على وشك الرحيل".

وأضاف كين: "لا يكون الوضع في الفريق سهلًا في هذه الحالة، ولكن الميركاتو انتهى، وعلى الجميع قيادة الفريق للسير في الاتجاه الصحيح، وكل من يشارك يجب أن يقدم كل ما لديه للفريق. هذا هو كل ما نطلبه. عليك أن تضع مصالحك جانبًا وتأكد أنك تعمل على أعلى مستوى، لأن ذلك سوف يخدم مصالحك أيضًا". وواصل مهاجم

وأضاف كين: "لا يكون الوضع في الفريق سهلًا في هذه الحالة، ولكن الميركاتو انتهى، وعلى الجميع قيادة الفريق للسير في الاتجاه الصحيح، وكل من يشارك يجب أن يقدم كل ما لديه للفريق. هذا هو كل ما نطلبه. عليك أن تضع مصالحك جانبًا وتأكد أنك تعمل على أعلى مستوى، لأن ذلك سوف يخدم مصالحك أيضًا".



وواصل مهاجم توتنهام: "من الصعب فهم أين الخطأ الذي أصاب الفريق هذا الموسم، إذ إننا نتدرب جيدًا ونفعل كل شيء بشكل صحيح، لكن ربما لم نبدأ المباريات بالأسلوب الأمثل".



وأردف كين: "نحن بحاجة فقط لإيجاد طريقة لاستعادة هذا الشعور الجيد، والتخلص من الأزمة الحالية للفريق، وإذا خسرنا فإنى أعدّ ذلك خسارة لي، وإذا فزنا فأنا أصبح سعيدًا سواء سجلت أم لا، فأنا لا أشعر بالقلق بشأن وضعي، ولكني أقلق أكثر على وضع الفريق".

