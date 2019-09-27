«أنا اللي هحمل الأول».. جملة أنهت حياة سائق بالتجمع

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

جثة

"أنا اللي هحمل الأول" عبارة معتادة ترددها ألسنة السائقين في موقف السيارات بمختلف المحافظات، خلاف متكرر على أولوية تحميل الركاب، عادة ما ينتهي بتدخل زملائهم والفصل بين الطرفين، إلا أن منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة كانت على موعد مع نهاية مغايرة، حيث أنهى سائق حياة صديقه بواسطة "مفك" بسبب ذلك الخلاف، وذلك على مرأى ومسمع الجميع في وضح النهار، وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واقتياده إلى القسم.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة التجمع الأول من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بموقف سيارات. انتقلت قوة إلى محل البلاغ يترأسها المقدم سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة،

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة التجمع الأول من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بموقف سيارات.



انتقلت قوة إلى محل البلاغ يترأسها المقدم سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، وعُثر على جثة سائق سيارة ميكروباص بها طعنة نافذة بالجسم، وكشفت التحريات عن أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات على أولوية التحميل، طعنه على أثرها الثاني مستخدما "مفك" ولاذ بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم في أحد الأكمنة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت نيابة القاهرة الجديدة التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء الشهود.



