مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.

وأعرب منصور عن ثقته في قدرة اللاعبين على عبور مباراة بطل السنغال والتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ووعد رئيس الزمالك بصرف مكافآت كبيرة للاعبين في حالة الوصول إلى دور المجموعات. من جانبه استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، على استمرار الحارس محمد عواد في تشكيلة الفريق في مباراة

وأعرب منصور عن ثقته في قدرة اللاعبين على عبور مباراة بطل السنغال والتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ووعد رئيس الزمالك بصرف مكافآت كبيرة للاعبين في حالة الوصول إلى دور المجموعات.



من جانبه استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، على استمرار الحارس محمد عواد في تشكيلة الفريق في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك بعد أن لعب محمد أبو جبل مباراة الذهاب التي خسرها الزمالك بهدفين لهدف.



وكانت تتجه النية إلى منح الفرصة لـ"أبو جبل"، خاصة أن المباراة في مصر، وللحفاظ على جاهزيته، إلا أن الأمر حُسم لصالح عواد؛ لأنه الأجهز فنيا بسبب المشاركة في الدوري، علمًا بأن جلسة رئيس الزمالك مع ميتشو، بعد الهزيمة من الأهلي في السوبر المحلي، والتى طالب خلالها بتثبيت التشكيلة، ساهمت في اتخاذ هذا القرار.

