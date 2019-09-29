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لتناول طعام مقلي صحي.. توقف عن إعادة تسخين الزيت

على الرغم من أن تسخين الزيت يمكن أن يؤثر سلبًا في جسمك، نتيجة الأمراض التي تنتج عنه، فإنه يمكن الحفاظ عليه لكي يكون آمنًا عند تسخينه مرة أخرى
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
أضرار تسخين الزيت
أضرار تسخين الزيت
الأطعمة الصحية والأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أهم ما يجب أن تضعه أمام عينيك للحفاظ على صحتك. إضافةً إلى ذلك، توجد بعض العادات السيئة، التي نقوم بها كل يوم، مثل تسخين الزيت عدة مرات لطهي الطعام، فأثبتت العديد من الدراسات أن تسخين الزيت يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ على سبيل المثال، يزيد من الدهون المتحولة التي تؤدي عند تراكمها إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يصبح فاسدا وغير صالح للطهي. وذلك نقلًا عن "times of india".
جميعنا نحب الأطعمة المقلية؛ مثل البطاطس والدجاج، ولكن النتيجة تكون أمراضا عديدة تصل إلى السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل إن الزيوت المهدرجة تسبب العديد من المشكلات الصحية، وبناءً على ذلك، ماذا يمكن أن يحدث عند تسخين مثل هذه الزيوت الضارة عدة مرات؟ أثبتت العديد من الأبحاث أن الزيوت
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يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
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في يوم القلب العالمي.. كيف تتجنب النوبات؟

ضع يدك على قلبك وتأمل قليلا، ستجد نبضات صغيرة تخبرك بأنك على قيد الحياة، وأن الحياة تنبض بداخلك، فالقلب هو الحياة، ومع حلول اليوم العالمي للقلب اليوم، الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر، عليك أن تتبع العادات الصحية التي تحافظ على معدل ضربات القلب وتدفق الدم بشكل صحي، وهى -على سبيل المثال- ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، والتوقف عن التدخين؛ وذلك حتى تحمي نفسك من النوبات القلبية وتصلب الشرايين الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات. وذلك وفقًا لما أفاده موقع "bold sky".
الشخصية القلقة

لماذا نشعر بالقلق مع حلول فصل الخريف؟

على الرغم من أن درجات الحرارة شديدة في الصيف، ولكن نزول البحر أو حمام السباحة والأيام الطويلة التي يمكن قضاؤها في الفسح والخروجات انتهت بعد وصول الخريف وبدء الدراسة، ونتيجة لذلك يشعر الكثير من الناس بالقلق واضطراب المزاج، ولكن معظمهم لا يدركون السبب في إصابتهم بهذا القلق. وأوضحت كلير موريسون، المستشارة الطبية، أن أعراض قلق الخريف تتمثل في ظهور الاكتئاب وانخفاض المزاج، والقلق والتهيج، بالإضافة إلى الخمول والنعاس، إلى جانب فقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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