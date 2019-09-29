لتناول طعام مقلي صحي.. توقف عن إعادة تسخين الزيت

على الرغم من أن تسخين الزيت يمكن أن يؤثر سلبًا في جسمك، نتيجة الأمراض التي تنتج عنه، فإنه يمكن الحفاظ عليه لكي يكون آمنًا عند تسخينه مرة أخرى

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

أضرار تسخين الزيت

الأطعمة الصحية والأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أهم ما يجب أن تضعه أمام عينيك للحفاظ على صحتك. إضافةً إلى ذلك، توجد بعض العادات السيئة، التي نقوم بها كل يوم، مثل تسخين الزيت عدة مرات لطهي الطعام، فأثبتت العديد من الدراسات أن تسخين الزيت يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ على سبيل المثال، يزيد من الدهون المتحولة التي تؤدي عند تراكمها إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يصبح فاسدا وغير صالح للطهي. وذلك نقلًا عن "times of india".

جميعنا نحب الأطعمة المقلية؛ مثل البطاطس والدجاج، ولكن النتيجة تكون أمراضا عديدة تصل إلى السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل إن الزيوت المهدرجة تسبب العديد من المشكلات الصحية، وبناءً على ذلك، ماذا يمكن أن يحدث عند تسخين مثل هذه الزيوت الضارة عدة مرات؟ أثبتت العديد من الأبحاث أن الزيوت