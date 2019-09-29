لتناول طعام مقلي صحي.. توقف عن إعادة تسخين الزيت

على الرغم من أن تسخين الزيت يمكن أن يؤثر سلبًا في جسمك، نتيجة الأمراض التي تنتج عنه، فإنه يمكن الحفاظ عليه لكي يكون آمنًا عند تسخينه مرة أخرى
الأطعمة الصحية والأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أهم ما يجب أن تضعه أمام عينيك للحفاظ على صحتك. إضافةً إلى ذلك، توجد بعض العادات السيئة، التي نقوم بها كل يوم، مثل تسخين الزيت عدة مرات لطهي الطعام، فأثبتت العديد من الدراسات أن تسخين الزيت يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ على سبيل المثال، يزيد من الدهون المتحولة التي تؤدي عند تراكمها إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يصبح فاسدا وغير صالح للطهي. وذلك نقلًا عن "times of india".
جميعنا نحب الأطعمة المقلية؛ مثل البطاطس والدجاج، ولكن النتيجة تكون أمراضا عديدة تصل إلى السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل إن الزيوت المهدرجة تسبب العديد من المشكلات الصحية، وبناءً على ذلك، ماذا يمكن أن يحدث عند تسخين مثل هذه الزيوت الضارة عدة مرات؟ أثبتت العديد من الأبحاث أن الزيوت
جميعنا نحب الأطعمة المقلية؛ مثل البطاطس والدجاج، ولكن النتيجة تكون أمراضا عديدة تصل إلى السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل إن الزيوت المهدرجة تسبب العديد من المشكلات الصحية، وبناءً على ذلك، ماذا يمكن أن يحدث عند تسخين مثل هذه الزيوت الضارة عدة مرات؟ أثبتت العديد من الأبحاث أن الزيوت بشكل عام لا تقدم فائدة كبيرة لك، ويُنصح دائمًا باستخدام الزيوت الحيوية للحفاظ على الصحة؛ مثل زيت الزيتون، إذ يعمل على التقليل من نسبة الكوليسترول الضارة في الدم، كما يمنحك شعورا بالشبع، وبالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة، فعليك أن تتفهم جيدًا المخاطر التي يعرضك لها تسخين الزيت عدة مرات، وحتى تتوقف عن القيام بذلك، في ما يلي بعض الأضرار التي يسببها لك تسخين الزيت:
1- يطلق سموما ضارة
تسخين أنواع محددة من الزيوت مثل الزيت النباتي أو زيت الذرة، يؤدي إلى إطلاق معدلات عالية من الألدهيدات والمواد الكيميائية السامة، التي ترتبط بالعديد من الحالات المرضية؛ مثل السرطان وأمراض القلب وألزهايمر والخرف والشلل الرعاش، كما توجد بعض المواد الكيميائية السامة الأخرى، تسمى 4-hydroxy-trans-2-nominal، وتنتج تباعًا بعد إعادة تسخين الزيت النباتي، ما يعوق عمل الحمض النووي والبروتينات.
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2- زيادة الدهون المتحولة
تحتوي زيوت الطهي على الأحماض الدهنية غير المشبعة، وتزداد بكميات كبيرة عند إعادة تسخين الزيت مرة أخرى، وإضافة إلى ذلك، الدهون المتحولة لديها تأثير سلبي أكبر بكثير من الدهون المصنعة؛ وذلك لأنها لا تزيد فقط من مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم، بل تقلل أيضًا من معدلات الكوليسترول النافع في الدم، وترتبط أيضًا بزيادة خطورة الإصابة بالشلل الرعاش، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والسرطان واضطرابات الكبد المختلفة.
3- يصبح غير صالح للاستخدام
تسخين الزيت عدة مرات يؤدي إلى تغير كبير في التركيب الكيميائي للزيت، وبصرف النظر عن إنتاج المواد الضارة التي يمكن أن تسبب مضاعفات، يصبح غير قابل للاستخدام، أي يصبح فاسدا، وتنبعث منه رائحة نفاذة، بجانب مذاق سيئ يفسد الطعام.
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4- ينتج جذورا حرة
عند إعادة تسخين الزيت عدة مرات، تنتج عنه جزيئات من الجذور الحرة، وكما نعلم، الجذور الحرة ما هي إلا جزيئات ضارة، وتؤدي إلى تلف كبير في الخلايا الصحية للجسم، وتعمل على إضعاف وظائفها، ما يؤدي إلى حدوث مضاعفات، تصل إلى السرطان وتصلب الشرايين، مع زيادة معدلات الكوليسترول الضار في الجسم.
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وعلى الرغم من أن تسخين الزيت يمكن أن يؤثر سلبًا فى جسمك، نتيجة الأمراض التي تنتج عنه مثلما ذكرنا مسبقا، فإنه يمكن الحفاظ عليه لكي يكون آمنا عند تسخينه مرة أخرى، وذلك إذا لم يتم تسخينه بشدة في أول مرة، وتم تخزينه جيدًا، وينبغي عليك أيضًا التقليل من جزيئات الطعام التي تسقط في الزيت، لأنها يمكن أن تفسد الزيت في أقرب وقت ممكن.