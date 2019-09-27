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كيف تأثرت بريطانيا اقتصاديا منذ بدء البريكست؟

شهد الاقتصاد البريطاني تغيرات ضخمة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ البدء في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت من خلال تصويت شعبي في 2016
تحرير:محمود نبيل ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
لم تكن مخاوف البريطانيين تجاه عملية خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي منحصرة في ما قد تعيشه المملكة المتحدة من تبعات اقتصادية وسياسية في المستقبل القريب، وتحديدًا بعد إتمام الخروج المتعثر من اليورو، ولكن تلك المخاوف تناولت أيضًا ما تعيشه بريطانيا في الوقت الحالي. ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تعرض الاقتصاد البريطاني لأزمات مختلفة، كان بعضها ذا تأثير طويل، استمر لعامين أو أكثر، فى أداء المملكة المتحدة في التجارة والعملة وغيرهما من العوامل الاقتصادية الرئيسية.
ومع الانخفاض الاستثنائي في قيمة الجنيه الإسترليني مؤخرًا، وتحديدًا عندما وصل في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى خلال عقد مقابل اليورو عند 1.07 يورو، فإن الأنظار توجهت إلى الدور السياسي للحكومة البريطانية، حيث كان السبب وراء هذا الانهيار في فصل الصيف هو إعلان بوريس جونسون بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس
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مقتل 21 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

قال مسؤولو إدارة الكوارث في الهند اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في منطقة بوني بغرب البلاد بلغ 21 شخصا وسط هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ولا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين، بحسب "د ب أ". وقال فيثال بانوت الضابط بقسم إدارة الكوارث بمنطقة بوني "إن الأمطار تراجعت منذ يوم أمس ولكن تم انتشال المزيد من الجثث بعد منتصف الليل". وتم انتشال 16 جثة من مدينة بوني وخمسة آخرين من أحد الضواحي التي غمرتها المياه بعد عاصفة يوم الأربعاء. وكانت بعض حالات الوفاة ناجمة عن انهيار المباني، بينما الضحايا الآخرين كانوا بسبب الفيضانات التي جرفتهم.
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 123 قتيلا ومصابا

أعلنت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرقي البلاد أمس، إلى 23 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من 100 مصاب. وقالت الوكالة حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، إن معظم ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة "أمبون" بإقليم "مالوكو" لقوا حتفهم جراء انهيار منازل ومباني، مشيرة إلى أن الزلزال تسبب في تدمير 117 منزلا ومبنى على الأقل مما أسفر عن تشريد نحو 15 ألف شخص وتم وضعهم في أماكن إيواء مؤقتة.
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

جاك شيراك.. عارض حرب العراق وأدين بالفساد

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عاما، وفقا لما قاله فريدريك سالات بارو، صهره، وصرح زوج ابنة الرئيس السابق: "توفي الرئيس جاك شيراك هذا الصباح بين أسرته بسلام". وشغل شيراك منصب رئيس الجمهورية لمدة 12 عاما بين عامي 1995 و2007، كما كان رئيسا للوزراء مرتين، وانتخب رئيسا لبلدية باريس 3 مرات. وكان له مواقف قوية أبرزها معارضته للحرب على العراق، وإنهاء التجنيد الإلزامي، والاعتراف بمسؤولية فرنسا عن الجرائم النازية، وتقليل فترة الولاية الرئاسية إلى 5 سنوات، بالإضافة لجملته الشهيرة حول تغير المناخ "منزلنا يحترق".
نتنياهو

لضمان الشفافية..نتنياهو يطالب ببث محاكمته على الهواء

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بث جلسة تمهيدية لمحاكمته بتهم فساد على الهواء مباشرة لضمان شفافية القضية. ووجه نتنياهو هذه الدعوة في تصريح، اليوم الخميس ، إلى النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، قائلًا: إن "الشفافية تضمن الحقيقة". وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ، أنه لا يسعى إلى إخفاء أي شيء، مضيفًا أنه بعد ثلاث سنوات من التسريبات الإعلامية المتقاطعة "الوقت حان ليسمع الناس كل شيء، بما في ذلك جانبي من الرواية".
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الملكة إليزابيث

هل تجبر أكاذيب جونسون الملكة على العودة للسياسة؟

دخلت بريطانيا التي كانت ذات يوم منارة للاستقرار السياسي والدبلوماسي في العالم، في حالة من الفوضى منذ تصويتها على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016. حيث فتح هذا الاستفتاء فجوة تبدو غير قابلة للإصلاح، أدت إلى مأزق سياسي، ويبدو أنها استنفدت كل الحلول في دستور بريطانيا غير المكتوب الشهير. إلا أن المحكمة العليا في البلاد، ستحاول اختيار طريق لحل أزمة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن في نهاية المطاف، قد يعود الأمر إلى الملكة إليزابيث الثانية لتحديد موقفها، وهو أمر ستسعى الملكة لتجنبه بشتى الطرق.
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بعد 7 أسابيع في الحكم.. جونسون يعلق في متاهة قانونية

7 أسابيع فقط مرت على بوريس جونسون في منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا، لكن يبدو أن أفكاره حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد استنفدت بالكامل. ليلة أمس الاثنين، أوقف جونسون عمل البرلمان، وجاءت هذه الخطوة بعد ليلة سيئة لحكومته، خسرت فيها تصويتين بالبرلمان، مما أضاف لخسائره الأربعة في الأسبوع الماضي. فبالإضافة إلى رفض اقتراحه بإجراء انتخابات عامة مبكرة، صوت البرلمان يوم الاثنين لإجبار كبار مساعدي جونسون على الكشف عن اتصالاتهم الخاصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعليق البرلمان، وهو أمر لن يؤثر على السياسة كثيرا، لكنه يمثل هزيمة محرجة لقائد جديد.
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6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
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خيارات جونسون للخروج من مأزق «البريكست»

يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، القول إنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، لكن في الواقع، هو لا يريد شيئا أكثر من ذلك، حيث إنها الطريقة الوحيدة لإنهاء فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وبعد أن أصبح جونسون محاصرا بخطواته السياسية وهزيمته البرلمانية، لا يزال يصر على أنه سيخرج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق. إلا أن مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي تبدو ميتة إلى حد ما، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان، هذا الأسبوع، مشروع قانون يلزمه بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد البريكست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
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