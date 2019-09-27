كيف تأثرت بريطانيا اقتصاديا منذ بدء البريكست؟
شهد الاقتصاد البريطاني تغيرات ضخمة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ البدء في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت من خلال تصويت شعبي في 2016
تحرير:محمود نبيل
٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
بوريس جونسون
لم تكن مخاوف البريطانيين تجاه عملية خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي منحصرة في ما قد تعيشه المملكة المتحدة من تبعات اقتصادية وسياسية في المستقبل القريب، وتحديدًا بعد إتمام الخروج المتعثر من اليورو، ولكن تلك المخاوف تناولت أيضًا ما تعيشه بريطانيا في الوقت الحالي.
ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تعرض الاقتصاد البريطاني لأزمات مختلفة، كان بعضها ذا تأثير طويل، استمر لعامين أو أكثر، فى أداء المملكة المتحدة في التجارة والعملة وغيرهما من العوامل الاقتصادية الرئيسية.
ومع الانخفاض الاستثنائي في قيمة الجنيه الإسترليني مؤخرًا، وتحديدًا عندما وصل في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى خلال عقد مقابل اليورو عند 1.07 يورو، فإن الأنظار توجهت إلى الدور السياسي للحكومة البريطانية، حيث كان السبب وراء هذا الانهيار في فصل الصيف هو إعلان بوريس جونسون بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس
ومع الانخفاض الاستثنائي في قيمة الجنيه الإسترليني مؤخرًا، وتحديدًا عندما وصل في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى خلال عقد مقابل اليورو عند 1.07 يورو، فإن الأنظار توجهت إلى الدور السياسي للحكومة البريطانية، حيث كان السبب وراء هذا الانهيار في فصل الصيف هو إعلان بوريس جونسون بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعلق البرلمان في الوقت الذي تستعد فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
وتسببت الاضطرابات في انخفاض آخر خلال أوائل سبتمبر، عندما وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات مقابل الدولار بواقع أقل من 1.20، ولكن بحلول منتصف الشهر، أدى إصرار الحكومة على أنها تفضل إبرام صفقة مع بروكسل، إلى استرداد الجنيه الإسترليني جزءًا من قيمته بواقع 1.25 دولار و1.13 يورو.
وأدت المخاوف من أن المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي العالمي، الصين والولايات المتحدة، قد يتجهان نحو تباطؤ حاد في العام المقبل، إلى توتر أعصاب المتداولين عبر المراكز المالية الرئيسية في لندن وطوكيو ونيويورك، وهو ما دفع البنك المركزي الأمريكي لاتخاذ خطوة تمنع اقتصاد بلاده من التباطؤ، تكمن في خفض أسعار الفائدة.
ونتيجة لذلك، كافأت أسواق الأسهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع حاصل على مؤشر "داو جونز الصناعي" من أدنى مستوى له في شهرين عند 25479 في 14 أغسطس، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 27219 في 13 سبتمبر.
وعلى مستوى التضخم، فإنه وصل في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2016، إذ أدت مبيعات الصيف إلى انخفاض أسعار الملابس، في حين أشار الاقتصاديون إلى أن بعض الشركات كانت تنتظر نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل رفع الأسعار.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو، وذلك وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، ما أدى إلى تخفيف بعض الضغط على المستهلكين.
بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا
وحذر الاقتصاديون من أن الضعف في قيمة الجنيه الإسترليني منذ أن أصبح بوريس جونسون رئيسًا للوزراء، بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى في المستقبل.
وتقلص العجز التجاري لبريطانيا في يوليو مع تراجع الشركات عن شراء السلع من الخارج، وقال المحللون إن الشركات البريطانية اختارت أن تستنفد مخزوناتها التي تراكمت قبل الموعد النهائي الأساسي للبريكست، والذي كان في شهر مارس الماضي، وذلك بدلا من تقديم طلبات جديدة مع الموردين الأجانب.
ويعكس تراجع الواردات الاتجاه السائد في وقت سابق من العام عندما عززت الشركات مخزونها، وهرعت إلى شراء سلع من الخارج لتفادي تعطل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ودفع العجز التجاري إلى مستويات قياسية.
وانخفض العجز التجاري في الأشهر الثلاثة حتى يوليو إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني بعد انخفاض قدره 15.2 مليار جنيه إسترليني أو 8.5% في الواردات، ليصل إلى 164.4 مليار جنيه إسترليني.