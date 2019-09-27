كيف تأثرت بريطانيا اقتصاديا منذ بدء البريكست؟

شهد الاقتصاد البريطاني تغيرات ضخمة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ البدء في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت من خلال تصويت شعبي في 2016

تحرير:محمود نبيل ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

بوريس جونسون

لم تكن مخاوف البريطانيين تجاه عملية خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي منحصرة في ما قد تعيشه المملكة المتحدة من تبعات اقتصادية وسياسية في المستقبل القريب، وتحديدًا بعد إتمام الخروج المتعثر من اليورو، ولكن تلك المخاوف تناولت أيضًا ما تعيشه بريطانيا في الوقت الحالي. ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تعرض الاقتصاد البريطاني لأزمات مختلفة، كان بعضها ذا تأثير طويل، استمر لعامين أو أكثر، فى أداء المملكة المتحدة في التجارة والعملة وغيرهما من العوامل الاقتصادية الرئيسية.

ومع الانخفاض الاستثنائي في قيمة الجنيه الإسترليني مؤخرًا، وتحديدًا عندما وصل في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى خلال عقد مقابل اليورو عند 1.07 يورو، فإن الأنظار توجهت إلى الدور السياسي للحكومة البريطانية، حيث كان السبب وراء هذا الانهيار في فصل الصيف هو إعلان بوريس جونسون بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس