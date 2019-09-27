صالح جمعة يغيب عن مران الغائبين من لقاء كانو سبورت

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

صالح جمعة

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن معسكر النادي الأهلي، المقرر انطلاقه اليوم بالإسكندرية، مرانا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر وهم سعد سمير وعلي معلول وجيرالدو ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي ومصطفى شوبير وأحمد طارق ومحمد عبد المنعم. ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الساعة الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها مساء غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان. من جانبه أدى محمود متولي مدافع الفريق، جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية، ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.



من جانبه أدى محمود متولي مدافع الفريق، جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية، ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في أثناء مباراة الزمالك التي فاز بها الأهلي وتوج خلالها ببطولة السوبر.



وقاد طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تدريبات اللاعب في الجيم، والتي تأتي ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.



في المقابل حصل صالح جمعة، لاعب الفريق، على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية للاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية.

