رياضة

صالح جمعة يغيب عن مران الغائبين من لقاء كانو سبورت

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
صالح جمعة
صالح جمعة
خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن معسكر النادي الأهلي، المقرر انطلاقه اليوم بالإسكندرية، مرانا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر وهم سعد سمير وعلي معلول وجيرالدو ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي ومصطفى شوبير وأحمد طارق ومحمد عبد المنعم. ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الساعة الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها مساء غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان. من جانبه أدى محمود متولي مدافع الفريق، جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية، ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض
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مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.
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كين: بعض اللاعبين السبب في تراجع نتائج توتنهام

علق الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، على حالة التراجع التي يعيشها الفريق هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، كما ودع الفريق بطولة كأس الرابطة مؤخرًا أمام كولتشستر يونايتد القادم من الدرجة الرابعة. وقال هاري كين، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "انتهى الميركاتو في أوروبا منذ فترة قريبة، وكان هناك نجوم في الفريق يريدون المغادرة، كما أن بعض اللاعبين كانوا على وشك الرحيل".
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رسميا.. تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة نادي إف سي مصر وأسوان، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت، على استاد الكلية الحربية بدلا من اليوم الجمعة، وذلك لدواعٍ أمنية. ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميا الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وأحمد بكر، بينما سيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
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الأهلي: نسعى لتحقيق طموحات وأحلام الجماهير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مضيفًا: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".
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صدمة لفايلر.. نجم الأهلي يغيب 6 أسابيع

أجرى مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الأهلي فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز. ويحتاج مروان لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجى على أن يرتدى قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة. وكان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء أشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.
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تفاصيل استعدادات الأهلي لمواجهة كانو سبورت

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضية أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومباراة الزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري.
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