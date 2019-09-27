بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات بقيام مجهولين بسرقة دراجات بخارية ماركة «هوجان» من أسفل منازل أصحابها بمدينة الزقازيق. جرى تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع مباحث