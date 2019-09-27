جريمة

بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات بقيام مجهولين بسرقة دراجات بخارية ماركة «هوجان» من أسفل منازل أصحابها بمدينة الزقازيق. جرى تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع مباحث
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ردم الدم.. الصلح بين عائلتين في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

أمن المنافذ يحبط تهريب 9682 قطعة فضة تزن 81 كيلو

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
جثة

ضحية شاذ.. المشهد الأخير في حياة «مجذوب الواحات»

لم يكد يغادر "سيد" جدران الزنزانة عقب انتهاء فترة سجنه على خلفية اتهامه في قضية "شذوذ جنسي" حتى عاد سريعا مرة أخرى إلى خلف القضبان، لكنه تلك المرة متهم في قضية قتل، إذ عمد "سيد"، البالغ من العمر 29 عاما، إلى ممارسة الشذوذ مع "مجذوب" خمسيني أتعبه مرض السكري وضيق الحال على حد سواء، فاستدرجه إلى منطقة مهجورة بعيدا عن النطاق السكاني لمركز الواحات البحرية الواقع شمال محافظة الجيزة، لكن الأخير قاومه دفاعا عن شرفه، وانتهى الأمر بوقوع جريمة قتل مؤسفة في الصحراء الشاسعة.
جثة (4)

«أنا اللي هحمل الأول».. جملة أنهت حياة سائق بالتجمع

"أنا اللي هحمل الأول" عبارة معتادة ترددها ألسنة السائقين في موقف السيارات بمختلف المحافظات، خلاف متكرر على أولوية تحميل الركاب، عادة ما ينتهي بتدخل زملائهم والفصل بين الطرفين، إلا أن منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة كانت على موعد مع نهاية مغايرة، حيث أنهى سائق حياة صديقه بواسطة "مفك" بسبب ذلك الخلاف، وذلك على مرأى ومسمع الجميع في وضح النهار، وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واقتياده إلى القسم.
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القبض-على-متهم

بانجو وذخيرة وآلي.. ليلة سقوط «فاسكو» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على عنصر إجرامي معروف بين أقرانه باسم «فاسكو»، لاتهامه بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، فضلا عن حيازته سلاحا ناريا وذخيرة حية للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبي وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حبس-كلابشات

سجن مع الإيقاف والعزل لموظف زور حكم قضائي في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية, برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحي علم الدين ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُشرفًا زراعيًا بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه واثنين من سكرتارية نيابة الإبراهيمية الجزئية، أحدهم مُقيد بجدول الجُنح في القضية رقم 281 جنايات الإبراهيمية لسنة 2019، بالاشتراك في تزوير منطوق حكم قضائي لصالح المتهم الأول ونسبه زورًا لرئيس المحكمة المُختص.
القبض-على-متهم

بطاقة وعلاج ونصب| سقوط لصوص «التأمين الصحي» بالشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة كفر صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد حيدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بالنصب على عدد من الأهالي وبيعهم بطاقات علاجية بأسماء أطباء منسوبين لقطاع التأمين الصحي، بزعم أن من يشتريها سيحصل على خصومات تصل إلى 2000 جنيه، ومن لا يشتري سيتعرض للغرامة، وذلك بعدما أوهموا الجميع بأنهم مندوبون حكوميون بقطاع التأمين الصحي، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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