أمن المنافذ يحبط تهريب 9682 قطعة فضة تزن 81 كيلو

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

حملة أمنية

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 6 ملايين و895 ألفا و348 جنيها، وتم ضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 457 ألفا و520 جنيها، وضبط 48 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام. وشملت الجهود ضبط قضية تهريب مشغولات فضية بمضبوطات 9682 قطعة بوزن 81 كيلوجراما، وضبط قضيتي تهريب مواد مخدرة (400

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 6 ملايين و895 ألفا و348 جنيها، وتم ضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 457 ألفا و520 جنيها، وضبط 48 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام.



وشملت الجهود ضبط قضية تهريب مشغولات فضية بمضبوطات 9682 قطعة بوزن 81 كيلوجراما، وضبط قضيتي تهريب مواد مخدرة (400 قرص مخدر – 20 جراما لنبات الماريجوانا المخدر)، وتنفيذ 486 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



