جريمة

أمن المنافذ يحبط تهريب 9682 قطعة فضة تزن 81 كيلو

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
حملة أمنية
حملة أمنية
جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 6 ملايين و895 ألفا و348 جنيها، وتم ضبط قضية تهريب في النقد بإجمالي 457 ألفا و520 جنيها، وضبط 48 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام. وشملت الجهود ضبط قضية تهريب مشغولات فضية بمضبوطات 9682 قطعة بوزن 81 كيلوجراما، وضبط قضيتي تهريب مواد مخدرة (400
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ردم الدم.. الصلح بين عائلتين في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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ضحية شاذ.. المشهد الأخير في حياة «مجذوب الواحات»

لم يكد يغادر "سيد" جدران الزنزانة عقب انتهاء فترة سجنه على خلفية اتهامه في قضية "شذوذ جنسي" حتى عاد سريعا مرة أخرى إلى خلف القضبان، لكنه تلك المرة متهم في قضية قتل، إذ عمد "سيد"، البالغ من العمر 29 عاما، إلى ممارسة الشذوذ مع "مجذوب" خمسيني أتعبه مرض السكري وضيق الحال على حد سواء، فاستدرجه إلى منطقة مهجورة بعيدا عن النطاق السكاني لمركز الواحات البحرية الواقع شمال محافظة الجيزة، لكن الأخير قاومه دفاعا عن شرفه، وانتهى الأمر بوقوع جريمة قتل مؤسفة في الصحراء الشاسعة.
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«أنا اللي هحمل الأول».. جملة أنهت حياة سائق بالتجمع

"أنا اللي هحمل الأول" عبارة معتادة ترددها ألسنة السائقين في موقف السيارات بمختلف المحافظات، خلاف متكرر على أولوية تحميل الركاب، عادة ما ينتهي بتدخل زملائهم والفصل بين الطرفين، إلا أن منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة كانت على موعد مع نهاية مغايرة، حيث أنهى سائق حياة صديقه بواسطة "مفك" بسبب ذلك الخلاف، وذلك على مرأى ومسمع الجميع في وضح النهار، وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واقتياده إلى القسم.
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الشرطة‎تامين- (5)

أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 4 ملايين جنيه

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع - تبغ خام - مواد غذائية - هواتف محمول - حديد خردة - شاشات عرض مفككة - بطاريات).
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خطة الداخلية لإحكام قبضتها على المحافظات في أسبوع

7 أيام حاسمة، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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من 5 سنوات للمؤبد.. السجن لـ39 متهما في أحداث عنف المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشار مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم السبت، 31 مُتهما بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن لمدد متفاوتة، فيما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وشمل الحكم السجن المؤبد على 31 متهما، و5 سنوات على 5 متهمين، والمشدد 10 سنوات على متهم واحد، والسجن 7 سنوات على متهمين اثنين.
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كيف تصدى أمن المنافذ للمهربين خلال 24 ساعة؟

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات (عقاقير طبية– قطع غيارات سيارات متنوعة– شيشة إلكترونية ومستلزماتها– مستحضرات تجميل– ساعات يد– نظارات شمسية– بطاريات سيارات- ملابس أجنبية الصنع).
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