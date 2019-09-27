رياضة

رسميا.. كيلر رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
فريتز كيلر
فريتز كيلر
أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم، في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، في فرانكفورت، تولي فريتز كيلر رئاسة الاتحاد، علمًا بأن كيلر كان المرشح الوحيد للرئاسة في الجمعية العمومية التي ضمت 257 وفدا. وكانت لجنة استكشافية قد أوصت بأن يتولى كيلر صاحب الـ62 عامًا، الرئيس السابق لنادي فرايبورج، رئاسة الاتحاد الألماني خلفا لراينهارد جريندل، الذي رحل عن المنصب في أبريل الماضي، وذلك بعد أن تولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت.
وكان راينهارد جريندل قد استقال من رئاسة الاتحاد بعد الاعتراف بتلقيه ساعة يد قيمتها ستة آلاف يورو (6700 دولار) كهدية من الرئيس السابق للاتحاد الأوكراني. وسيكون على رأس المهام التي تنتظر كيلر في المنصب، استعادة النظام بأكبر اتحاد رياضي وطني في العالم، والذي يشهد ثالث رئيس له خلال خمسة أعوام.   وكان
اقرأ المزيد
صالح-جمعة

صالح جمعة يغيب عن مران الغائبين من لقاء كانو سبورت

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن معسكر النادي الأهلي، المقرر انطلاقه اليوم بالإسكندرية، مرانا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر وهم سعد سمير وعلي معلول وجيرالدو ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي ومصطفى شوبير وأحمد طارق ومحمد عبد المنعم. ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الساعة الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها مساء غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
مرتضى منصور (4)

مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.
هاري -كين (3)

كين: بعض اللاعبين السبب في تراجع نتائج توتنهام

علق الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير، على حالة التراجع التي يعيشها الفريق هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يحتل توتنهام المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، كما ودع الفريق بطولة كأس الرابطة مؤخرًا أمام كولتشستر يونايتد القادم من الدرجة الرابعة. وقال هاري كين، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: "انتهى الميركاتو في أوروبا منذ فترة قريبة، وكان هناك نجوم في الفريق يريدون المغادرة، كما أن بعض اللاعبين كانوا على وشك الرحيل".
اقرأ المزيد من الأخبار
أرسنال (3)

24 مباراة تشعل لهيب الدوري الأوروبي اليوم

تستحوذ مباراة أرسنال، ومضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني، على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24، التي تقام اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي. ويحل أرسنال الذي خسر المباراة النهائية للبطولة، في الموسم الماضي، ضيفا على فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي، الذي توج باللقب بعدها بالفوز على الجانرز (4-1). ولم يعد فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة، حيث يعد مرشحا بقوة للعبور مع أرسنال من المجموعة السادسة، التي تشهد أيضا مواجهة بين ستاندارد لييج وفيتوريا جيمارايش.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]