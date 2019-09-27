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أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".
جدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم ‏وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو
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إلهام شاهين

إلهام شاهين: ولعوا فيا بالغلط في مشهد من مسلسل قديم

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل تعرضها لموقف صعب حين أشعلوا النار فيها عن طريق الخطأ فى مشهد من مسلسل قديم. وقالت إلهام شاهين، خلال حلقة الخميس من برنامج «أنا وبنتي»، الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما عبر فضائية «ON E»: «فى مسلسل قديم ولعونى وعملوا حاجة غلط، كان المفروض اللبس جزء منه يبقى فيه مياه وجزء منه جاز، علشان لون القماش يبقى واحد ومبلول، فعملوا الجلابية نصها جاز من تحت علشان تولع، ونصها مياه، والطرحة بقا أنا عروسة نسيوا وحطوا فيها جاز بدل المياه، لأن كان فيه طبق مياه وطبق جاز».
مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ27 «قمر هادي».. فيروز مصابة بالسرطان

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل «قمر هادي» بمواجهة "ميرال" يسرا اللوزي، لـ"هادي" هاني سلامة، محاولةً أن تجبره على الاعتراف بأنه قتل شقيقها "رامز" مراد مكرم، من أجل الحصول على سر تركيبة المخدرات "قمر"؛ لأن رامز وحده الذي كان يعرفه، إلا أن "هادي" حاول أن يخبرها بالحقيقة وأن "رامز" توفي بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة، وأنه ألقى جثته في النيل كي يتخلص منها لأنه يعلم أن لا أحد سيصدق وفاة "رامز" وفاة طبيعية، غير أن "ميرال" لم تصدقه، وهددته بأنها لن تتوقف عن خداعه وتدمير حياته حتى تنتقم لقتل شقيقها.
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مهرجان- الجونة

لدعم المهرجان.. الجونة السينمائي يتعاقد مع فيسبوك وانستجرام

وقعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة الثالثة? عقد تعاون مع شركة فيسبوك، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم حلا شيحة وأحمد حاتم وكريم قاسم وصبا مبارك وريم مصطفي، بالاضافة إلى عمرو منسي المدير الفني للمهرجان، الذي قال إن مذكرة التعاون بين الجونة السينمائي وفيسبوك "مهمة جدا"، وذلك لكون السوشيال ميديا عاملا مهما للعالم كله، مشيرا إلى أن فيسبوك وانستجرام، سيعطيان دعما كبيرا للمهرجان، ويعرفا العالم بالأفلام التي نعرضها.
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هنا الزاهد بعد نقلها المستشفى بشهر العسل:يارب اشفيني

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة على حسابها بموقع «إنستجرام» صباح اليوم السبت، تحمل دعاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذى خرج بالأمس يؤكد أن زوجته تعرضت للحسد وطالب من الجميع عدم التركيز فى حياتهم إلى هذا الحد، وتضمن الدعاء الذي نشرته "هنا" : "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معه كلماتها، وأخذ الكثيرين يدعو الله أن يشفيها.
هنا-الزاهد-وأحمد-فهمي (2)

سهر الصايغ تنشر صورة هنا الزاهد بالمستشفى..وتدعو لها

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة للفنانة هنا الزاهد من داخل المستشفى ويظهر عليها الإعياء الشديد، وكتبت عليها: «اللهم الشفاء العاجل لاختى وحبيبتي هنا»، وكان الفنان أحمد فهمي، قد نشر نفس الصورة على حسابه بموقع «إنستجرام»، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفها، وعلق عليها: «عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا».
احمد فهمى

أحمد فهمي وأكرم حسني يتعاونان مجددا في رمضان 2020

بعد تعاونهما في مسلسل "ريح المدام" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2017، قرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني تكرار التعاون مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل. واحتفل الفنان أحمد فهمي قبل يومين، بزفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، وسط حضور كبير من أهل الفن.
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