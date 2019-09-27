أول ظهور لهنا الزاهد بعد أزمة مرضها: أنا بخير

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

هنا الزاهد

وعكة صحية تعرضت لها أحدث عروس الوسط الفني، الفنانة هنا الزاهد، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة، حيث تقضي هناك فترة شهر العسل مع زوجها النجم أحمد فهمي.‏ ولأول مرة، حرصت هنا الزاهد صباح اليوم الجمعة، على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها هي الأولى بعد أزمة مرضها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلّقت هنا على الصورة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي، كانا قد احتفلا بزفافهما يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم ‏وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو