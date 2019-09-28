ليست كهربائية ولا هجينا.. سيارات ذات استهلاك اقتصادي

تمتلك هذه المجموعة من السيارات قدرات كبيرة في ما يتعلق باستهلاك الوقود في أثناء القيادة، وذلك رغم أنها لا تملك محركا كهربائيا أو هجينا في الأسواق العالمية
ارتبط دومًا الاستهلاك الاقتصادي للوقود بالمحركات الكهربائية والهجين، التي تستطيع أن توفر مستويات رائعة على مستوى قيادة السيارات بشكل عام، وبالأخص في استهلاك الوقود، إلا أن بعض الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق تمتلك معدلات أفضل على المستوى الاقتصادي، قياسًا بغيرها من السيارات الكهربائية والهجين، التي تمتلك أنواعا ذات قدرات كبيرة على الاستهلاك الاقتصادي للوقود، خاصة أن الأهداف الرئيسية لتلك الموديلات هى توفير مقدار الطاقة المستخدمة لتشغيل السيارة وتنشيط كل إمكانياتها الفنية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق وتتفوق من حيث استهلاك الوقود على السيارات الكهربائية والهجين.
تويوتا ياريس
تمتلك السيارة اليابانية التي لها وجود كبير في الأسواق العالمية، إمكانيات
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق وتتفوق من حيث استهلاك الوقود على السيارات الكهربائية والهجين.
تويوتا ياريس
تمتلك السيارة اليابانية التي لها وجود كبير في الأسواق العالمية، إمكانيات واسعة على كل المستويات الفنية، ما يمكنها من الوجود بقوة في العالم، وتستطيع السيارة الشهيرة لشركة "تويوتا" أن تسير لمسافة تصل إلى 15 كيلومترًا باستخدام لتر واحد فقط، وهي مستويات تتفوق على العديد من الموديلات الكهربائية والهجين في الأسواق العالمية، والتي لا يقترب الكثير منها إلى هذا المعدل الرائع للسيارة اليابانية.
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هوندا سيفيك
لا شك أنها واحدة من أهم السيارات اليابانية بشكل عام في الأسواق العالمية، لا سيما أن لها قيمة كبيرة على المستوى الفني، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في التاريخ بشكل عام، وتستطيع السيارة الشهيرة لشركة هوندا أن تسير لمسافة تزيد على 15 كيلومترًا باستخدام لتر واحد فقط، وهي مستويات تتفوق على العديد من الموديلات الكهربائية والهجين في الأسواق العالمية.
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تويوتا كورولا
على المستوى الفني، تقدم سيارة تويوتا كورولا الهاتشباك الجديدة كليا نموذجًا رائعًا على مستوى استهلاك الوقود، فهى تتمتع بمستويات تتفق مع هوندا سيفيك التاريخية، حيث تستطيع السيارة الشهيرة لشركة تويوتا أن تسير لمسافة تزيد على 15 كيلومترًا باستخدام لتر واحد فقط، وهي مستويات تتفوق على العديد من الموديلات الكهربائية والهجين في الأسواق العالمية، الأمر الذي يصب في صالح شعبيتها الكبيرة بالأسواق العالمية.
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كيا ريو
على المستوى الفني، لم تكن سيارة كيا ريو هي الأفضل في تاريخ الشركة الكورية، إلا أنه يمكن القول إنها من أكثر الموديلات الشعبية في الأسواق العالمية، وبالأخص لدى شرائح محددة من البلدان، وتستطيع السيارة الشهيرة لشركة كيا أن تسير لمسافة تزيد على 15 كيلومترًا باستخدام لتر واحد فقط، وهي مستويات تتفوق على العديد من الموديلات الكهربائية والهجين، ما قد يزيد من وجودها في المستقبل القريب بالأسواق.
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تعد النسخة الخاصة بشركة هيونداي من كيا ريو، ويمكن عَدّها واحدة من السيارات السيدان المدمجة الأنجح على مستوى العالم في الآونة الأخيرة، وتستطيع السيارة الشهيرة لشركة هيونداي الكورية أن تسير لمسافة تزيد على 15 كيلومترًا باستخدام لتر واحد فقط، وهو الأمر الذي سيساعدها على الانتشار بشكل أكبر.
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ولا شك أن هذه المستويات تتفوق على العديد من الموديلات الكهربائية والهجين، الأمر الذي بطبيعة الحال يمكن اعتباره مؤشرًا لنجاح السيارة الكورية.