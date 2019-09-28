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ليست كهربائية ولا هجينا.. سيارات ذات استهلاك اقتصادي

تمتلك هذه المجموعة من السيارات قدرات كبيرة في ما يتعلق باستهلاك الوقود في أثناء القيادة، وذلك رغم أنها لا تملك محركا كهربائيا أو هجينا في الأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
كيا ريو
كيا ريو
ارتبط دومًا الاستهلاك الاقتصادي للوقود بالمحركات الكهربائية والهجين، التي تستطيع أن توفر مستويات رائعة على مستوى قيادة السيارات بشكل عام، وبالأخص في استهلاك الوقود، إلا أن بعض الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق تمتلك معدلات أفضل على المستوى الاقتصادي، قياسًا بغيرها من السيارات الكهربائية والهجين، التي تمتلك أنواعا ذات قدرات كبيرة على الاستهلاك الاقتصادي للوقود، خاصة أن الأهداف الرئيسية لتلك الموديلات هى توفير مقدار الطاقة المستخدمة لتشغيل السيارة وتنشيط كل إمكانياتها الفنية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق وتتفوق من حيث استهلاك الوقود على السيارات الكهربائية والهجين. تويوتا ياريس تمتلك السيارة اليابانية التي لها وجود كبير في الأسواق العالمية، إمكانيات
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فولكس-فاجن-جولف

أفضل السيارات للاستخدام داخل المدن والمناطق الضيقة

بات من الواضح أن هناك اهتماما عالميا بما يمكن وصفها بسيارات المدن، والتي بالفعل تمتلك شعبية كبيرة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في الوقت الحالي، خاصة مع الازدحام الشديد الذي يسيطر على شوارع العديد من البلدان في العالم. وخلال السنوات الماضية، برزت مجموعة من السيارات على أنها الأفضل لهذا النمط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسير في المناطق الضيقة والتي لا يمكن السير فيها بشكل يسمح لقائدي السيارات بالأريحية أو تفادي التصادم مع المركبات الأخرى في الشوارع.
زوتي-زد 300 (2)

سبتمبر يغير الخريطة.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا رصدنا أرخص 10 سيارات، تجميع محلي ومستورد من الخارج، وفي التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، وجلوري 330 أس».
فيات اكس 500

سيارات أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة

على مدى سنوات طويلة، وضعت الشركات العالمية المصنعة للسيارات خططًا لتطوير العشرات من الإصدارات والموديلات التي تمتلك شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ. التطوير الذي تضيفه الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى تلك الموديلات في الغالب ما يكون الأداة الرئيسة لإقناع الجمهور أو استمرار إقباله على تلك السيارات بشكل ملحوظ، ولا شك أن السرعة هي إحدى أهم هذه العوامل التي تتحكم في مدى إعجاب الجمهور بتلك السيارات.
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