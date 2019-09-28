ليست كهربائية ولا هجينا.. سيارات ذات استهلاك اقتصادي

تمتلك هذه المجموعة من السيارات قدرات كبيرة في ما يتعلق باستهلاك الوقود في أثناء القيادة، وذلك رغم أنها لا تملك محركا كهربائيا أو هجينا في الأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

كيا ريو

ارتبط دومًا الاستهلاك الاقتصادي للوقود بالمحركات الكهربائية والهجين، التي تستطيع أن توفر مستويات رائعة على مستوى قيادة السيارات بشكل عام، وبالأخص في استهلاك الوقود، إلا أن بعض الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق تمتلك معدلات أفضل على المستوى الاقتصادي، قياسًا بغيرها من السيارات الكهربائية والهجين، التي تمتلك أنواعا ذات قدرات كبيرة على الاستهلاك الاقتصادي للوقود، خاصة أن الأهداف الرئيسية لتلك الموديلات هى توفير مقدار الطاقة المستخدمة لتشغيل السيارة وتنشيط كل إمكانياتها الفنية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق وتتفوق من حيث استهلاك الوقود على السيارات الكهربائية والهجين. تويوتا ياريس تمتلك السيارة اليابانية التي لها وجود كبير في الأسواق العالمية، إمكانيات