المصريون بألمانيا يجددون دعمهم: نقف خلف مصر والرئيس

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

السيسي

تقيم الجالية المصرية في فرانكفورت، غدا السبت، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية التآخي بين القاهرة ومدينة فرانكفورت الألمانية، يؤكدون خلالها دعمهم للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ويفتتح الاحتفال السفير خالد طه، قنصل مصر العام في فرانكفورت، وذلك بحضور كبير لممثلين عن مجلس البلديات بفرانكفورت والنيابيين وعدد كبير من الاتحادات والنوادي والجالية المصرية بالمدينة ومختلف الولايات الألمانية.

وقال المهندس جرجس طوس رئيس رابطة اتحاد المصريين بفرانكفورت والعضو التنفيذي للمجلس الأعلى للجاليات المصرية بألمانيا: "إننا ننتهز هذه الاحتفالية لتجديد الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وبلدنا، والتعبير عن وقوفنا نحن المصريين الذين يعيشون في الخارج خلف بلدنا مصر ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار ومسيرة التنمية". وأضاف: