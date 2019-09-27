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الري: إزالة 2799 حالة تعد على نهر النيل خلال سبتمبر

الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق كامل
تحرير:أ.ش.أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
وزير الري
وزير الري
كشفت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذ 2799 حالة إزالة تعديات على طول نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث نفذ قطاع حماية النيل 682 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 1533 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 584 إزالة على منافع الصرف.
وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد - في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة في شهر سبتمبر الجاري، أسفرت عن تنفيذ 682 إزالة: 20 بمحافظة القليوبية و40 إزالة بمحافظة الغربية و264 بمحافظة الدقهلية و19 إزالة بمحافظة المنوفية و134 إزالة بمحافظة البحيرة و140
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انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بوسط وغرب الإسكندرية لمدة 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بغرب ووسط الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر " 1000 مم" بطريق قنال المحمودية ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

المصريون بألمانيا يجددون دعمهم: نقف خلف مصر والرئيس

تقيم الجالية المصرية في فرانكفورت، غدا السبت، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية التآخي بين القاهرة ومدينة فرانكفورت الألمانية، يؤكدون خلالها دعمهم للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ويفتتح الاحتفال السفير خالد طه، قنصل مصر العام في فرانكفورت، وذلك بحضور كبير لممثلين عن مجلس البلديات بفرانكفورت والنيابيين وعدد كبير من الاتحادات والنوادي والجالية المصرية بالمدينة ومختلف الولايات الألمانية.
استقبال الرئيس

السيسي لمستقبليه: «النهارده الجمعة إيه مصحيكم بدري»

فوجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى أرض الوطن، بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بانتظار محبيه في المطار لاستقباله، قائلًا: "النهارده الجمعة، إيه مصحيكم بدري كده! الموضوع مش مستاهل خالص". وعن سؤاله حول دعوة البعض للتظاهر: "الشعب المصري واعٍ جدا، هما بيزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام ده المصريين أوعى منه بكتير، واللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني علشان ربنا وعلشانكم، متقلقوش من حاجة".
السيسي

السيسي لمستقبليه في المطار: «احنا جامدين أوي» (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدعوة للتظاهرات اليوم الجمعة من قبل الإرهابيين لا تعني له شيئًا، مؤكدًا أن نظرة العالم لمصر كبيرة بدليل اجتماعات الأمم المتحدة مضيفًا: "احنا جامدين أوي والبلد جامدة أوي بيكم". وأضاف الرئيس السيسي لمستقبليه في المطار: "النهاردة الجمعة إيه مصحيكم بدري كده، الموضوع مش مستاهل خالص".
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نهر النيل

البرلمان: إهمال المراسي سبب عشوائية المراكب النيلية

قال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن النقل النهرى منظومة لا يمكن الاستهانة بها، لكنها حتى الآن لم تستغل حق استغلالها، إضافة إلى معاناتها من عدة مشكلات على رأسها عشوائية المراكب المتكدسة على ضفاف النيل، موضحا أن الدولة أعلنت في عام 2015 عن رؤيتها الشاملة لتطوير النقل النهري ونقل مكان المراكب النيلية المتواجدة في محيط ميدان التحرير وماسبيرو إلى منطقة الساحل، إلى جانب إنشاء عدد من المراسى النيلية، إلا أننا لم نلحظ أي تغير واستمرت عشوائية المراكب النيلية وتكدسها بشكل يؤذي النظر ويحجب رؤية النيل.
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نفوق 25 طن أسماك في نهر النيل بأدكو ورشيد (صور)

شهد، اليوم الأحد، نهر النيل فرع رشيد بمركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، كارثة بعد نفوق أكثر من 25 طن أسماك في النهر، إذ انتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في نهر النيل أمام محطة مياه رشيد وبحيرة إدكو، وتوجه عدد من الصيادين والمواطنين إلى صيد الأسماك النافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة داخل الأسواق، ما أدى إلى شن الحملات المكثفة على الأسواق وضبط الكمية المعلنة ودفنها في المدفن الصحي بكوم حمادة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار وزارة الري وشركة مياه الشرب للتأكد من سلامة المياه.
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تعثر مفاوضات سد النهضة واجتماع عاجل في الخرطوم

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا رسميا، حول نتائج اجتماع سد النهضة الذي اختتم أعماله مساء اليوم الإثنين، مؤكدة أن الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين لوزراء المياه وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين في مصر وإثيوبيا والسودان، لم تتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصرت على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين.
محمد-عبد-العاطى-وزير-الرى-02

الري: أمطار السودان لا تُعد مؤشرا لحجم إيراد النهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية وقيادات الوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، إذ أفادت أجهزة الوزارة، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس الجاري، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان.
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