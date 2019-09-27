الري: إزالة 2799 حالة تعد على نهر النيل خلال سبتمبر

الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق كامل

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

وزير الري

كشفت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذ 2799 حالة إزالة تعديات على طول نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث نفذ قطاع حماية النيل 682 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 1533 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 584 إزالة على منافع الصرف.

وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد - في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة في شهر سبتمبر الجاري، أسفرت عن تنفيذ 682 إزالة: 20 بمحافظة القليوبية و40 إزالة بمحافظة الغربية و264 بمحافظة الدقهلية و19 إزالة بمحافظة المنوفية و134 إزالة بمحافظة البحيرة و140