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قطع مياه الشرب بوسط وغرب الإسكندرية لمدة 24 ساعة

تحرير:محمد مجلي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بغرب ووسط الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر " 1000 مم" بطريق قنال المحمودية ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
وحددت الشركة انقطاع مياه الشرب في 4 مناطق بوسط وغرب المحافظة وهي: "الرصافة، مرحم بك، غربال، كرموز" وأيضاً ضعف المياه بمنطقتي "عزبة التيرو، غيط العنب". وذكرت الشركة فى بيانها أنه بدأت اليوم الجمعة أعمال الصيانة الطارئة الخاصة بخط المياه قطر " 1000 مم" بطريق قنال المحمودية وهي ما تتسبب فى انقطاع المياه
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محمد-عبد-العاطى

الري: إزالة 2799 حالة تعد على نهر النيل خلال سبتمبر

كشفت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذ 2799 حالة إزالة تعديات على طول نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث نفذ قطاع حماية النيل 682 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 1533 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 584 إزالة على منافع الصرف.
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المصريون بألمانيا يجددون دعمهم: نقف خلف مصر والرئيس

تقيم الجالية المصرية في فرانكفورت، غدا السبت، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية التآخي بين القاهرة ومدينة فرانكفورت الألمانية، يؤكدون خلالها دعمهم للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ويفتتح الاحتفال السفير خالد طه، قنصل مصر العام في فرانكفورت، وذلك بحضور كبير لممثلين عن مجلس البلديات بفرانكفورت والنيابيين وعدد كبير من الاتحادات والنوادي والجالية المصرية بالمدينة ومختلف الولايات الألمانية.
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السيسي لمستقبليه: «النهارده الجمعة إيه مصحيكم بدري»

فوجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى أرض الوطن، بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بانتظار محبيه في المطار لاستقباله، قائلًا: "النهارده الجمعة، إيه مصحيكم بدري كده! الموضوع مش مستاهل خالص". وعن سؤاله حول دعوة البعض للتظاهر: "الشعب المصري واعٍ جدا، هما بيزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام ده المصريين أوعى منه بكتير، واللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني علشان ربنا وعلشانكم، متقلقوش من حاجة".
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السيسي لمستقبليه في المطار: «احنا جامدين أوي» (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله أرض الوطن بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الدعوة للتظاهرات اليوم الجمعة من قبل الإرهابيين لا تعني له شيئًا، مؤكدًا أن نظرة العالم لمصر كبيرة بدليل اجتماعات الأمم المتحدة مضيفًا: "احنا جامدين أوي والبلد جامدة أوي بيكم". وأضاف الرئيس السيسي لمستقبليه في المطار: "النهاردة الجمعة إيه مصحيكم بدري كده، الموضوع مش مستاهل خالص".
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مياه (2)

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع مياه الشرب في نحو 11 منطقة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد أمام مدخل شارع السوق، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تصل لنحو 24 ساعة. ودعت الشركة المواطنين لاتخاذ كل التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستوفر تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بسبب كسر ماسورة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم السبت، عن انقطاع مياه الشرب، بغرب محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بالخط الرئيس للصرف الصحي، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة حتى تتمكن شركة الصرف الصحي من الإصلاح، حيث تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بغرب المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الصباح الباكر وعلى الفور تم إبلاغ شركة الصرف وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
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الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
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حقيقة إهداء محافظة الإسكندرية 50 فدانا للنادي الأهلي

أثارت صور متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، شرق المحافظة، حالة غضب شديدة لدى المنتمين السكندريين ممن ينتمون لنادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، بعد تداول أنباء عن موافقة المحافظة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 فدانا لصالح لقلعة الحمراء لإقامة فرع عليها لصالح النادي، حيث تم الربط بين الأنباء المتداولة والصور التى انتشرت خلال اللقاء الذي جمع الطرفين خلال الأسبوع المنقضي.
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