قطع مياه الشرب بوسط وغرب الإسكندرية لمدة 24 ساعة

تحرير:محمد مجلي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

صورة أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بغرب ووسط الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر " 1000 مم" بطريق قنال المحمودية ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.

وحددت الشركة انقطاع مياه الشرب في 4 مناطق بوسط وغرب المحافظة وهي: "الرصافة، مرحم بك، غربال، كرموز" وأيضاً ضعف المياه بمنطقتي "عزبة التيرو، غيط العنب". وذكرت الشركة فى بيانها أنه بدأت اليوم الجمعة أعمال الصيانة الطارئة الخاصة بخط المياه قطر " 1000 مم" بطريق قنال المحمودية وهي ما تتسبب فى انقطاع المياه