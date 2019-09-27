اختراق موقع جهاز الأمن الوطني العراقي.. ورسالة تحذيرية

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

شرطي عراقي

تعرض موقع جهاز الأمن الوطني العراقي للاختراق، وظهرت عليه رسالة موقعة باسم جهة تطلق على نفسها اسم "ماكس برو"، بحسب "سكاي نيوز عربية. وتحدث مخترقو الموقع في رسالتهم عن "فساد سبراني" يحدث باسم جهاز الأمن الوطني، بالضبط على يد موظفين هم كالتالي حسب الرسالة: "مصطفى، فراس وليد، أسامة حبيب، حسين اللامي”. ووصف المخترقون الموظفين الأربعة بالقول إنها "أسماء كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين، لا يقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين".

وكشفت رسالة المخترقين أن الأمر لا يعني فقط الأسماء المذكورة بل يشمل "فريق الأمن السبراني، وفريق مستشارية الأمن الوطني ممن "يستغلون مناصبهم لتمويل مكاتبهم الموجودة في بغداد لتغذية شخصيات زائفة بموارد حكومية على حساب الدولة وسمعتها".واتهمت الرسالة المذكورين بإدارة مكتب يشتري الثغرات عن طريق سماسرة ومبرمجين