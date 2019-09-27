«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

دشن الآلاف من الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، مسيرات شبابية كبرى جابت أنحاء المحافظات والقاهرة، تحت شعار «لا للفوضى»؛ للتنديد بالدعوات التي تدعو الشباب للتظاهر

تحرير:مراسلو التحرير ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

كفر الشيخ

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.

الإسماعيلية انطلقت مسيرة حاشدة تضم الآلاف من مواطني وشباب الإسماعيلية،وتوقفوا أمام "كارتة" الطريق الصحراوي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنوا تأييدهم له والقوات المسلحة. بورسعيد توجه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد إلى محافظة القاهرة، للمشاركة في الفعاليات المؤيدة لرئيس الجمهورية