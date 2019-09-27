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«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

دشن الآلاف من الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، مسيرات شبابية كبرى جابت أنحاء المحافظات والقاهرة، تحت شعار «لا للفوضى»؛ للتنديد بالدعوات التي تدعو الشباب للتظاهر
تحرير:مراسلو التحرير ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
الإسماعيلية انطلقت مسيرة حاشدة تضم الآلاف من مواطني وشباب الإسماعيلية،وتوقفوا أمام "كارتة" الطريق الصحراوي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنوا تأييدهم له والقوات المسلحة. بورسعيد توجه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد إلى محافظة القاهرة، للمشاركة في الفعاليات المؤيدة لرئيس الجمهورية
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انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب بوسط وغرب الإسكندرية لمدة 24 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بغرب ووسط الإسكندرية، اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر " 1000 مم" بطريق قنال المحمودية ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة. ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
محمد-عبد-العاطى

الري: إزالة 2799 حالة تعد على نهر النيل خلال سبتمبر

كشفت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذ 2799 حالة إزالة تعديات على طول نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الجاري. جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث نفذ قطاع حماية النيل 682 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 1533 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 584 إزالة على منافع الصرف.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

المصريون بألمانيا يجددون دعمهم: نقف خلف مصر والرئيس

تقيم الجالية المصرية في فرانكفورت، غدا السبت، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية التآخي بين القاهرة ومدينة فرانكفورت الألمانية، يؤكدون خلالها دعمهم للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. ويفتتح الاحتفال السفير خالد طه، قنصل مصر العام في فرانكفورت، وذلك بحضور كبير لممثلين عن مجلس البلديات بفرانكفورت والنيابيين وعدد كبير من الاتحادات والنوادي والجالية المصرية بالمدينة ومختلف الولايات الألمانية.
استقبال الرئيس

السيسي لمستقبليه: «النهارده الجمعة إيه مصحيكم بدري»

فوجئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى أرض الوطن، بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بانتظار محبيه في المطار لاستقباله، قائلًا: "النهارده الجمعة، إيه مصحيكم بدري كده! الموضوع مش مستاهل خالص". وعن سؤاله حول دعوة البعض للتظاهر: "الشعب المصري واعٍ جدا، هما بيزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام ده المصريين أوعى منه بكتير، واللي اتعمل قبل كده مش هيتعمل تاني علشان ربنا وعلشانكم، متقلقوش من حاجة".
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

قانون حماية الآثار.. مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة منها الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (1)

السيسي: يجب تعزيز علاقات البرلمان بين مصر والكويت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين رسميا وشعبيا، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتعزيز العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الغانم، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (2)

السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الداخلية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته في الكويت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، والشيخ الفريق خالد الجراح الصباح خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي. وكان الرئيس قد استقبل، في وقت سابق اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (4)

سفير الكويت: زيارة السيسي تؤكد مدى عمق العلاقات

أكد سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ، في مقال نشر له، اليوم الأحد، بجريدة "الأنباء" الكويتية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت تؤكد مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة، قائلا: "هذه العلاقة الفريدة في ملامحها، والتي جسدت بأحداثها وتطورها، قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، ونقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار".
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