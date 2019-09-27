«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

دشن الآلاف من الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، مسيرات شبابية كبرى جابت أنحاء المحافظات والقاهرة، تحت شعار «لا للفوضى»؛ للتنديد بالدعوات التي تدعو الشباب للتظاهر
مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
الإسماعيلية
انطلقت مسيرة حاشدة تضم الآلاف من مواطني وشباب الإسماعيلية،وتوقفوا أمام "كارتة" الطريق الصحراوي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنوا تأييدهم له والقوات المسلحة.
بورسعيد
توجه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد إلى محافظة القاهرة، للمشاركة في الفعاليات المؤيدة لرئيس الجمهورية
الإسماعيلية
انطلقت مسيرة حاشدة تضم الآلاف من مواطني وشباب الإسماعيلية،وتوقفوا أمام "كارتة" الطريق الصحراوي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنوا تأييدهم له والقوات المسلحة.
بورسعيد
توجه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد إلى محافظة القاهرة، للمشاركة في الفعاليات المؤيدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمجددة الثقة فيه وفي الجيش المصري والشرطة وكافة مؤسسات الدولة.
ورفع المشاركون أعلام مصر، وصور الرئيس السيسي، ولافتات: "تحيا مصر، سيسي سيسي أنت رئيسي، الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة، يسقط الخونة والإرهابيين، لا للتخريب، لا للإرهاب".
كفر الشيخ
تجمع آلاف المواطنين متجهين إلى القاهرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة ضد الإرهابيين، الذين يحرضون على الوطن، ويدعون التخريب، ورددت هتافات داعمة للرئيس والجيش والشرطة.
وفى مدينة بيلا، تجمع عدد من الأهالى أمام مجلس المدينة، حاملين أعلام مصر، تم اتجهوا نحو القاهرة للمشاركة فى المسيرات المؤيدة، وتجمع المئات من أهالى مدينة بلطيم، على الطريق الدولى الساحلى الذى يربط محافظة كفر الشيخ بمحافظات أخرى مرددين تحيا مصر، بالروح والدم نفديك يا رئيس، الإرهاب ملوش مكان بيننا.
وأكد المشاركون أنهم خرجوا لدعم جهود الدولة ضد الإرهابيين، الذين يستغلون القنوات الإرهابية التي تُبث من تركيا وقطر لإحداث فتنة بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة.
الشرقية
دشنَّ عدد من شباب مركز ومدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، مسيرة شبابية كبرى جابت أنحاء المدينة، تحت شعار «لا للفوضى»؛ للتنديد بالدعوات التي تدعو الشباب للتظاهر بشوارع مصر، حيث حمل شباب المسيرة لافتات مدون عليها عبارة وشعار المبادر.
المسيرة ضمت عدد كبير من الأطفال والشباب، فيما حرص أغلب المشاركين على ارتداء «تيشيرتات» مدون عليها شعار المسيرة، وسط إشادات واسعة بحجم المشاركة.
وفي مدينة العاشر من رمضان، وفور انتهاء شعائر صلاة الجمعة، خصص عدد من رجال العمل العام أتوبيسات وحافلات لنقل العمال والمواطنين الراغبين في المشاركة في مسيرة كبرى لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُقرر لها بجوار النصب التذكاري بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، فيما حمل المشاركون الاعلام المصري وحرصوا على التقاط الصور التذكارية قبل مغادرة المدينة.
الإسكندرية
نظم المئات من أهالي مسيرة حاشدة بميدان مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل بوسط المدينة، لتأييد الرئيس السيسي ودعم رجال الجيش والشرطة فى القضاء على الإرهاب ومحاربة الشائعات التي تواجه مصر من قطر وتركيا.
رفع المشاركون بالمسيرة صور الرئيس السيسي والإعلام المصرية، وبعض اللافتات التي كتب عليها "الرئيس السيسي نحن معك في القضاء على الارهاب "السيسي رئيس لمصر وإحنا معاك لحد النصر"، مطالبين الرئيس بالاستمرار في البناء والتنمية للمرحلة القادمة من أجل مصر.
وردد البعض هتافات تأييد للرئيس: " إضرب ياريس، إضرب ياسيسي" و"عاش الجيش المصري عاش مصنع الرجال" و"معاك ياريس".
البحيرة
تجمع بعض أهالي محافظة البحيرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، واستقلوا الأتوبيسات في طريقهم لاحتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقامة في الرابعة من عصر اليوم في ميدان النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر.
وأكد المشاركون دعمهم الكامل للدولة والرئيس في استكمال مسيرة البناء التي بدأها رافعين أعلام مصر وصور الرئيس والاغاني الوطنية وذلك بمشاركة الاحزاب والقوي السياسية والفلاحين والشباب والسيدات وكبار السن، كما خلت ميادين المحافظة تماما من أي مظاهرة ضد الدولة وساد الهدوء في المحافظة.
السويس
غادر عدد كبير من الأهالى إلى محافظة القاهرة للمشاركة فى الاحتفالية المقام الاتحادية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خصصت القوى الشعبية فى السويس منطقة أرض المعارض بحى السويس ومنطقة الصفوة بحى الأربعين لتجمع المواطنين للمغادرة للمشاركة في احتفالية تأييد الرئيس ضد الأكاذيب التى تنشرها القنوات والمواقع تابعة لتنظيم الاخوان الارهابى.
حمل المسافرون أعلام مصر والسويس وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين على دعمهم لرئيس فى حربه ضد الإرهاب والمؤامرات الخارجية التي هدفها زعزعة واستقرار أمن البلاد.
الدقهلية
دعت الأحزاب والقوى المدنية، إلى المشاركة في مسيرات تأييد الرئيس السيسي، أمام قصر الاتحادية، اليوم الجمعة، ودعت المواطنين إلى المشاركة، كما انتظرت أتوبيسات كبيرة في الميادين بمختلف المدن، في انتظار الراغبين في المشاركة.
رفع المشاركون الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، ولافتات ورقية كتب عليها عبارات: "تحيا مصر، لا للتخريب، لا للإرهاب، نعم للرئيس السيسي".