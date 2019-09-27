رياضة

سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد قبل موقعة أرسنال

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة لاعبي اليونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين، وخسروا مثلهما، وتعادلوا في اثنتين. وقال المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي بول بوجبا: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".
وعن مصابي الفريق، قال سولسكاير: "لوك شاو عاد للتدريبات اليوم وسوف نتأكد من تعافيه وكيف سيتدرب خلال الأيام المقبلة. إنه يعمل بجد ونأمل في رؤيته يشارك عقب التوقف الدولي، أما فيل جونز ومارسيال فلا أظن أنهما سيعودان قبل التوقف الدولي". وأشاد بالمهاجم الشاب ماسون جرينوود، وتحدث مدرب مانشستر يونايتد قائلا:
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مرتضى منصور (2)

مرتضى يعلن انتهاء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسؤولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر له مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.
كلوب (2)

كلوب يعلن جاهزية ماني وتطور حالة أليسون

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتطور أداء الكاميروني جويل ماتيب، كما أعلن عودة ساديو ماني وأليسون إلى التدريبات من جديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج، علمًا بأن الريدز يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات. وقال مدرب ليفربول: "نريد ألا يشعر شيفيلد يونايتد بعدم الراحة بقدر الإمكان، لا نريد التصرف كفريق كبير، بل نريد أن نحارب كمنافس، وسوف يلعب شيفيلد على أرضية ميدانه، لكن هل يعني ذلك أنهم سيركضون أكثر منا، أو يقاتلون أكثر منا؟ لا، لاعبو الفريق بخير".
فريتز كيلر - رئيس الاتحاد الألماني (1)

رسميا.. كيلر رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم، في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، في فرانكفورت، تولي فريتز كيلر رئاسة الاتحاد، علمًا بأن كيلر كان المرشح الوحيد للرئاسة في الجمعية العمومية التي ضمت 257 وفدا. وكانت لجنة استكشافية قد أوصت بأن يتولى كيلر صاحب الـ62 عامًا، الرئيس السابق لنادي فرايبورج، رئاسة الاتحاد الألماني خلفا لراينهارد جريندل، الذي رحل عن المنصب في أبريل الماضي، وذلك بعد أن تولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت.
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أولي جونار-سولسكاير (9)

سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
مايك -فيلان - سولسكاير

إدارة مانشستر يونايتد تستقر على بديل سولسكاير

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لناديي يوفنتوس وميلان، يعد المرشح الأبرز لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير، في تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ولا يتولى ماسيمليانو أليجري، قيادة أي نادٍ منذ أن رحل عن تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي، في المقابل يعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 8 نقاط.
أرسنال (2)

قائد أرسنال: سعداء بالحصول على نقطة أمام واتفورد

اتهم جرانيت تشاكا، قائد أرسنال، زملاءه بالشعور بالفزع خلال مواجهة واتفورد وإهدار التقدم بهدفين، ليتعادل الفريق 2-2 في البريميرليج. وقال تشاكا: "ماذا حدث بشكل خاطئ؟ هذا سؤال جيد. بين الشوطين دخلنا غرفة اللاعبين وكل شيء كان يسير بشكل جيد، وشعر الجميع بالسعادة، لكننا خرجنا ولعبنا بشكل سيئ في الشوط الثاني. يجب القول إننا سعداء بالحصول على نقطة واحدة، وشعرنا بالفزع في الشوط الثاني. كنا نعرف أن بوسع المنافس الضغط علينا، لكن كان ينبغي أن نظهر شخصيتنا بشكل أفضل. لقد تحدثنا بخصوص ذلك، ولا يمكن أن نقدم مثل هذا الأداء الذي حدث في الشوط الثاني".
باريس - مانشستر يونايتد‎ (3)

يوفنتوس يسعى لتكرار تجربة رامزي في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يوفنتوس الإيطالي يدرس تحركات بعض نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدا للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق ضربة ثلاثية من اليونايتد، بضم ديفيد دي خيا وإيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش في الصيف المقبل، خاصة أن عقودهم على وشك نهايتها. ويرغب اليوفي في السير على خطى ضم آرون رامزي، الذي انضم في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع أرسنال، ولفتت إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس الأساسي بمانشستر، فإنه قد يغادر في الصيف المقبل، لا سيما أنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.
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