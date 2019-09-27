سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد قبل موقعة أرسنال

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

أولي جونار سولسكاير

تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة لاعبي اليونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين، وخسروا مثلهما، وتعادلوا في اثنتين. وقال المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي بول بوجبا: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".

وعن مصابي الفريق، قال سولسكاير: "لوك شاو عاد للتدريبات اليوم وسوف نتأكد من تعافيه وكيف سيتدرب خلال الأيام المقبلة. إنه يعمل بجد ونأمل في رؤيته يشارك عقب التوقف الدولي، أما فيل جونز ومارسيال فلا أظن أنهما سيعودان قبل التوقف الدولي". وأشاد بالمهاجم الشاب ماسون جرينوود، وتحدث مدرب مانشستر يونايتد قائلا:

وعن مصابي الفريق، قال سولسكاير: "لوك شاو عاد للتدريبات اليوم وسوف نتأكد من تعافيه وكيف سيتدرب خلال الأيام المقبلة. إنه يعمل بجد ونأمل في رؤيته يشارك عقب التوقف الدولي، أما فيل جونز ومارسيال فلا أظن أنهما سيعودان قبل التوقف الدولي".



وأشاد بالمهاجم الشاب ماسون جرينوود، وتحدث مدرب مانشستر يونايتد قائلا: "جرينوود قد يبدأ أمام أرسنال، لقد أثبت هذا في أرضية الملعب أمام أستانا وروشديل، فعندما يوجد في منطقة الجزاء يصبح خطرا".



وأكمل سولسكاير: "الفريق يتطور، خاصة أنه فريق شاب، كل يوم في التدريب مع معدل العمل، والآن يمكن أن نثق في أنفسنا، ولم أقل قط إن هذا الموسم سيكون سهلا، ولكن عندما نخسر اللقاءات، أو نمر بأوقات صعبة، يجب علينا الإيمان بأنفسنا وبأننا سنتخطى ما يحدث، ولا نقوم بتغيير مسارنا اعتمادا على النتائج".

