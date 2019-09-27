العمل بها يبدأ السبت.. تفاصيل تأشيرة السياحة السعودية

تحرير:التحرير ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

بن سلمان

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية تفاصيل جديدة بشأن "التأشيرة السياحية" في المملكة، مشيرة إلى العمل بها يبدأ اعتبارا من غدًا السبت. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إن السياح من 49 دولة بإمكانهم الحصول على التأشيرة "إلكترونيا"، وفي زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق. وأوضحت المصادر أن الحملة الترويجية للتأشيرة ستنطلق من 14 مدينة حول العالم، من بينها لندن ونيويورك وبرج خليفة في دبي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضحت المصادر للصحيفة، أنه "جرى تدريب رجال الجوازات على آلية العمل، وهم جاهزون باحترافية على استقبال السياح من بلدان العالم".

ونبهت المصادر إلى أن هناك فارقا بين تأشيرتي الحج والسياحة، تكمن في نوعية المتطلبات المتوفرة من خلال النماذج الإلكترونية، التي تختلف في التصريحين.وتبلغ رسوم الحصول على"التأشيرة السياحية" 440 ريالا للعام الواحد، شاملة التأمين الطبي والضريبة ورسوم المعاملة، إذ يسمح للسائح الإقامة داخل المملكة لمدة أقصاها