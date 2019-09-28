التمرين أكثر من اللازم يعطل قدرتك على التفكير

سبب النشاط القليل لمنطقة المخ المشاركة في السيطرة، هو أن الدماغ يحترق بشكل أساسي بسبب الجهد العقلي المبذول في محاولة للوصول إلى أهداف التمرين
يقولون إن التمرينات منشطة، لكن الكثير قد يجعل عقلك متعبًا لدرجة أنك قد تكون غير قادر على العمل أيضًا. وجد الباحثون أن الرياضيين الذين زودوا روتين تدريبهم لم يتعرضوا للتآكل الجسدي فحسب، بل كانوا يعانون من التعب العقلي، حيث كانت قدرتهم على اتخاذ القرارات أسوأ، كما وجد العلماء أنهم أقل قدرة على التفكير بعقلانية.
أظهرت فحوصات الدماغ أن نشاطهم أقل في منطقة المخ المشاركة في السيطرة، وهي جزء من قشرة الفص الجبهي، بعد التمرين، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
السبب في النشاط القليل لمنطقة المخ المشاركة في السيطرة، هو أن الدماغ يحترق بشكل أساسي بسبب الجهد العقلي المبذول في محاولة للوصول إلى أهداف التمرين، كما يقول العلماء.
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قال ماثياس بيسيليوني، مؤلف مشارك في الدراسة: "تحتاج إلى التحكم في العملية
السبب في النشاط القليل لمنطقة المخ المشاركة في السيطرة، هو أن الدماغ يحترق بشكل أساسي بسبب الجهد العقلي المبذول في محاولة للوصول إلى أهداف التمرين، كما يقول العلماء.
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قال ماثياس بيسيليوني، مؤلف مشارك في الدراسة: "تحتاج إلى التحكم في العملية التلقائية التي تجعلك تتوقف عندما تؤلمك العضلات أو المفاصل، كما كانت المنطقة الأمامية الجبهية التي تأثرت بالحمل الزائد في التدريب الرياضي هي نفسها التي ظهرت في الدراسات السابقة أنها أكثر عرضة للعمل المعرفي المفرط، لذلك ظهرت هذه المنطقة من الدماغ كنقطة ضعيفة لشبكة الدماغ المسؤولة عن التحكم المعرفي".
نشأت الفكرة الأولية للدراسة من المعهد الوطني للرياضة والخبرات والأداء (INSEP) في فرنسا، الذي يدرب الرياضيين في الألعاب الأوليمبية، حيث عانى الرياضيون الذين أبلغوا عن "متلازمة فرط الحركة" من انخفاض الأداء البدني والشعور بالإرهاق الشديد.
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أراد الفريق الذي يرأسه الدكتور باستيان بلين تقييم ما إذا كان الدماغ قد تأثر بالإفراط بنفس الطريقة التي سيحدث بها العمل الفكري المفرط، ولهذا وظف 37 رياضيا من رجال القدرة على التحمل بمتوسط 35 عامًا، حيث تم تكليف المشاركين إما بمواصلة تدريبهم العادي أو زيادة هذا التدريب بنسبة 40% لكل جلسة على مدار فترة 3 أسابيع، ثم تم مراقبتهم على عدم ممارسة الرياضة بمستوى ضار.
تم قياس تجربة المشاركين الذاتية للتعب باستخدام الاستبيانات كل يومين، وفي أيام الراحة من برنامجهم التدريبي، تم وضع المشاركين في سلسلة من الاختبارات المعرفية كتمارين ركوب الدراجات، وفي الوقت نفسه، أجرى الباحثون فحوصات بالرنين المغناطيسي لتقييم ما كان يحدث في الدماغ.
أظهرت فحوصات الدماغ نشاطًا مخفضًا في قشرة الفص الجبهي أثناء قيامها بتلك الخيارات، فالقشرة الجانبية الأمامية هي منطقة من الدماغ تلعب دورًا مهما في صنع القرار ومعالجة المكافآت.
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وتشير النتائج، التي نشرت في مجلة Current Biology، إلى وجود صلة بين الجهد العقلي والبدني، وكلاهما يتطلب التحكم المعرفي، كما كتب المؤلفون: "هناك حاجة إلى التحكم الإدراكي عندما يجب مراقبة العمليات المعتادة وتعديلها من أجل مواءمة السلوك بشكل أفضل مع الأهداف طويلة الأجل".
ومن ناحية أخرى، يحذر الفريق من أنه على الرغم من أن رياضة التحمل، مثل الجري أو ركوب الدراجات، مفيدة بشكل عام لصحتك، فإن الإفراط في ممارستها قد يكون له آثار ضارة على عقلك.
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وقال الدكتور "بيسيليوني": "إن النتائج التي توصلنا إليها تستدعي الانتباه إلى حقيقة أن الحالات العصبية مهمة، فأنت لا تتخذ نفس القرارات عندما يكون عقلك في حالة تعب".
ممارسة التمارين الرياضية أمر مهم للغاية من أجل صحة الجسم والعقل، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيها أو اختيار واحدة لا يستطيع جسمك وعقلك تحملها.