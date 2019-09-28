التمرين أكثر من اللازم يعطل قدرتك على التفكير

سبب النشاط القليل لمنطقة المخ المشاركة في السيطرة، هو أن الدماغ يحترق بشكل أساسي بسبب الجهد العقلي المبذول في محاولة للوصول إلى أهداف التمرين

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

ممارسة التمارين

يقولون إن التمرينات منشطة، لكن الكثير قد يجعل عقلك متعبًا لدرجة أنك قد تكون غير قادر على العمل أيضًا. وجد الباحثون أن الرياضيين الذين زودوا روتين تدريبهم لم يتعرضوا للتآكل الجسدي فحسب، بل كانوا يعانون من التعب العقلي، حيث كانت قدرتهم على اتخاذ القرارات أسوأ، كما وجد العلماء أنهم أقل قدرة على التفكير بعقلانية. أظهرت فحوصات الدماغ أن نشاطهم أقل في منطقة المخ المشاركة في السيطرة، وهي جزء من قشرة الفص الجبهي، بعد التمرين، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

السبب في النشاط القليل لمنطقة المخ المشاركة في السيطرة، هو أن الدماغ يحترق بشكل أساسي بسبب الجهد العقلي المبذول في محاولة للوصول إلى أهداف التمرين، كما يقول العلماء. اقرأ أيضا: ألم الكعب بعد الجري شائع.. كيف يمكن التخلص منه؟ قال ماثياس بيسيليوني، مؤلف مشارك في الدراسة: "تحتاج إلى التحكم في العملية