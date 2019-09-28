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التمرين أكثر من اللازم يعطل قدرتك على التفكير

سبب النشاط القليل لمنطقة المخ المشاركة في السيطرة، هو أن الدماغ يحترق بشكل أساسي بسبب الجهد العقلي المبذول في محاولة للوصول إلى أهداف التمرين
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
ممارسة التمارين
ممارسة التمارين
يقولون إن التمرينات منشطة، لكن الكثير قد يجعل عقلك متعبًا لدرجة أنك قد تكون غير قادر على العمل أيضًا. وجد الباحثون أن الرياضيين الذين زودوا روتين تدريبهم لم يتعرضوا للتآكل الجسدي فحسب، بل كانوا يعانون من التعب العقلي، حيث كانت قدرتهم على اتخاذ القرارات أسوأ، كما وجد العلماء أنهم أقل قدرة على التفكير بعقلانية. أظهرت فحوصات الدماغ أن نشاطهم أقل في منطقة المخ المشاركة في السيطرة، وهي جزء من قشرة الفص الجبهي، بعد التمرين، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
السبب في النشاط القليل لمنطقة المخ المشاركة في السيطرة، هو أن الدماغ يحترق بشكل أساسي بسبب الجهد العقلي المبذول في محاولة للوصول إلى أهداف التمرين، كما يقول العلماء. اقرأ أيضا: ألم الكعب بعد الجري شائع.. كيف يمكن التخلص منه؟ قال ماثياس بيسيليوني، مؤلف مشارك في الدراسة: "تحتاج إلى التحكم في العملية
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الإسهال-والنوم

لو بتتعرض للإسهال.. توقف عن تناول الأطعمة المقلية

الإسهال من أكثر المشكلات المرضية المزعجة في ما يتعلق بالجهاز الهضمي، وتصاحبها بعض الأعراض الأخرى مثل القيء والغثيان والانتفاخات، وتوجد العديد من الأشياء التي تؤدي للإصابة بهذه الحالة، من بينها تناول أطعمة غنية بالدهون المتحولة في وقت متأخر من الليل، أو الإفراط في شرب المشروبات الغازية، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العادات غير الصحية؛ مثل عدم تناول كميات كافية من المياه، واتباع نظام غذائي لا يحتوي على ألياف غذائية، وذلك حسبما ذكر موقع "times of india".
أدوية-السكري

«بديلة للحقن».. أقراص جديدة لعلاج السكري من النوع 2

من المعروف أن علاج السكري من النوع 2 يتضمن الإبر، ولكن ظهر دواء جديد لمرض السكري من النوع الثاني، يعد الأول من نوعه في شكل حبوب، وبالتالي قد يعطي الناس خيارًا أرخص وأسهل لإدارة مرضهم. وبعد ظهور هذا الدواء فإنه يحتمل ظهور أشكال جديدة عن طريق الفم لعقاقير أخرى لا تتوفر حاليا إلا كحقن، وحاليا يمكن تناول دواء جديد لمرض السكري من النوع 2 عن طريق الفم بدلا من حقنه، فالحقن يمكن أن تكون مكلفة، وفي كل الأوقات أنت في حاجة إلى التخلص من الأدوات الحادة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.
مغص-التهاب-معدة

لا تتناول الفيتامينات على معدة فارغة.. تسبب آلاما

نسمع دائمًا جملة "لا تتناول الدواء على معدة فارغة"، لأن الدواء يكون له تأثير قوي فى الأمراض ولا بد من وجود كمية كافية من الطعام حتى لا تتعرض لآلام في المعدة، ولكن ليس الدواء فقط، فتوجد بعض الأشياء الأخرى التي يجب ألا تقوم بتناولها على معدة فارغة؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالدهون، إضافة إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون تناول طعام، إذ يجب تناول وجبة غنية بالعناصر المهمة في الصباح، ثم بعد ذلك يمكنك أخذ الأدوية التي ترغب فيها، نقلًا عن "live strong".
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