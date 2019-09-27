رياضة

كلوب يعلن جاهزية ماني وتطور حالة أليسون

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتطور أداء الكاميروني جويل ماتيب، كما أعلن عودة ساديو ماني وأليسون إلى التدريبات من جديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج، علمًا بأن الريدز يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات. وقال مدرب ليفربول: "نريد ألا يشعر شيفيلد يونايتد بعدم الراحة بقدر الإمكان، لا نريد التصرف كفريق كبير، بل نريد أن نحارب كمنافس، وسوف يلعب شيفيلد على أرضية ميدانه، لكن هل يعني ذلك أنهم سيركضون أكثر منا، أو يقاتلون أكثر منا؟ لا، لاعبو الفريق بخير".
وعن عودة المصابين وموقف أليسون من المشاركة، قال كلوب: "أليسون وساديو ماني تدربا اليوم، ماني تدرب بشكل طبيعي ولا مشكلات، وبالطبع لن يشارك أليسون غدا، لكنه يقترب للغاية، قد يعود يوم الأحد إلى التدريبات الكاملة، لقد تدرب مع حراس المرمى ولكننا ننتظر التصريح من الجهاز الطبي". وأثنى يورجن كلوب على ماتيب،
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مرتضى منصور (2)

مرتضى يعلن انتهاء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسؤولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر له مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.
أولي جونار-سولسكاير (6)

سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد قبل موقعة أرسنال

تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة لاعبي اليونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين، وخسروا مثلهما، وتعادلوا في اثنتين. وقال المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي بول بوجبا: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".
فريتز كيلر - رئيس الاتحاد الألماني (1)

رسميا.. كيلر رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم، في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، في فرانكفورت، تولي فريتز كيلر رئاسة الاتحاد، علمًا بأن كيلر كان المرشح الوحيد للرئاسة في الجمعية العمومية التي ضمت 257 وفدا. وكانت لجنة استكشافية قد أوصت بأن يتولى كيلر صاحب الـ62 عامًا، الرئيس السابق لنادي فرايبورج، رئاسة الاتحاد الألماني خلفا لراينهارد جريندل، الذي رحل عن المنصب في أبريل الماضي، وذلك بعد أن تولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت.
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محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
يورجن كلوب‎

«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
ماني

ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.
صلاح-وماني‎

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
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