كلوب يعلن جاهزية ماني وتطور حالة أليسون

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

يورجن كلوب

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتطور أداء الكاميروني جويل ماتيب، كما أعلن عودة ساديو ماني وأليسون إلى التدريبات من جديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج، علمًا بأن الريدز يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات. وقال مدرب ليفربول: "نريد ألا يشعر شيفيلد يونايتد بعدم الراحة بقدر الإمكان، لا نريد التصرف كفريق كبير، بل نريد أن نحارب كمنافس، وسوف يلعب شيفيلد على أرضية ميدانه، لكن هل يعني ذلك أنهم سيركضون أكثر منا، أو يقاتلون أكثر منا؟ لا، لاعبو الفريق بخير".

وعن عودة المصابين وموقف أليسون من المشاركة، قال كلوب: "أليسون وساديو ماني تدربا اليوم، ماني تدرب بشكل طبيعي ولا مشكلات، وبالطبع لن يشارك أليسون غدا، لكنه يقترب للغاية، قد يعود يوم الأحد إلى التدريبات الكاملة، لقد تدرب مع حراس المرمى ولكننا ننتظر التصريح من الجهاز الطبي". وأثنى يورجن كلوب على ماتيب،

وعن عودة المصابين وموقف أليسون من المشاركة، قال كلوب: "أليسون وساديو ماني تدربا اليوم، ماني تدرب بشكل طبيعي ولا مشكلات، وبالطبع لن يشارك أليسون غدا، لكنه يقترب للغاية، قد يعود يوم الأحد إلى التدريبات الكاملة، لقد تدرب مع حراس المرمى ولكننا ننتظر التصريح من الجهاز الطبي".



وأثنى يورجن كلوب على ماتيب، المدافع الكاميروني، قائلا: "إنه موهبة رائعة، لقد لعب في عمر الـ18 في الدوري الألماني، ولا يبدو مثيرا دائما عندما يتحرك بسبب طوله، لكنه تطور مع الفريق".



وأتم مدرب ليفربول: "في عالم من الانتقالات، يعد التوقيع مع لاعب مثله مجانا أمرا لا يصدق، ربما كان إحدى أفضل الصفقات التي قمنا بها في السنوات القليلة الماضية".