مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في 3 مناطق

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

جولة مدير أمن الجيزة

أجرى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية حرص خلالها على متابعة الحالة الأمنية بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية. البداية جاءت من منطقة الوراق شمال المحافظة، ورافقه خلال الجولة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، واللواء فخر الدين العربي مساعد المدير لقطاع الشمال، وسط وجود أمني مكثف من قوات الأمن المركزي ورجال المرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق.

وشملت جولة مدير أمن الجيزة شارع جامعة الدول العربية في منطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، رافقه خلالها اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، وعدد من قيادات فرقة وسط الجيزة، يتقدمهم العميد عمرو طلعت والعقيد عمرو البرعي والمقدم محمد أبو زيد. وحرص اللواء "الشريف" على التأكد من انتظام الخدمات والأقوال