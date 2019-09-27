جريمة

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في 3 مناطق

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
جولة مدير أمن الجيزة
جولة مدير أمن الجيزة
أجرى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية حرص خلالها على متابعة الحالة الأمنية بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية. البداية جاءت من منطقة الوراق شمال المحافظة، ورافقه خلال الجولة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، واللواء فخر الدين العربي مساعد المدير لقطاع الشمال، وسط وجود أمني مكثف من قوات الأمن المركزي ورجال المرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق.
وشملت جولة مدير أمن الجيزة شارع جامعة الدول العربية في منطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، رافقه خلالها اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، وعدد من قيادات فرقة وسط الجيزة، يتقدمهم العميد عمرو طلعت والعقيد عمرو البرعي والمقدم محمد أبو زيد. وحرص اللواء "الشريف" على التأكد من انتظام الخدمات والأقوال
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انتحار طالب ثانوي شنقًا في منزله بالدقهلية

أقدم طالب بالمرحلة الثانوية، ببندر مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته بالانتحار، عن طريق شنق نفسه بحبل داخل منزله. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة إلى مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي بوصول شاب مقيم دائرة القسم ببندر المطرية جثة هامدة، ولا يوجد عليه إصابات ظاهرية سوى آثار زرقاء حول الرقبة، ادعاء انتحار شنقًا في منزل أسرته.
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ردم الدم.. الصلح بين عائلتين في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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أمن المنافذ يحبط تهريب 9682 قطعة فضة تزن 81 كيلو

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
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بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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مباحث التموين تضبط 9 قضايا غش تجاري في الجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.
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سقوط ميكروباص من كوبري صفط.. ومصرع 6 أشخاص

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، إثر سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، ما تسبب فى وقف حركة السيارات، وانتقل رجال المرور للمكان، وتنقل سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين للمستشفيات. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة من أعلى محور صفط ووقع مصابين، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية للمكان. كما وصل اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى المنطقة لتفقد موقع الحادث.
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