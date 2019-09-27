جريمة

انتحار طالب ثانوي شنقًا في منزله بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم طالب بالمرحلة الثانوية، ببندر مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته بالانتحار، عن طريق شنق نفسه بحبل داخل منزله. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة إلى مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي بوصول شاب مقيم دائرة القسم ببندر المطرية جثة هامدة، ولا يوجد عليه إصابات ظاهرية سوى آثار زرقاء حول الرقبة، ادعاء انتحار شنقًا في منزل أسرته.
وعلى الفور، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتبين أن الشاب يدعى "يوسف عباس أبو النصر"، 13 عامًا، وشنق نفسه بحبل داخل منزله، حيث عثرت عليه أسرته. وبسؤالهم، نفوا وجود شبهة جنائية في الوفاة وأنه كان يمر بأزمة نفسية أدت إلى إحساسه بالاكتئاب مؤخرًا وهددهم بالانتحار وإنهاء حياته أكثر من مرة لكنهم لم يصدقوا
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مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في 3 مناطق

أجرى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية حرص خلالها على متابعة الحالة الأمنية بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية. البداية جاءت من منطقة الوراق شمال المحافظة، ورافقه خلال الجولة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، واللواء فخر الدين العربي مساعد المدير لقطاع الشمال، وسط وجود أمني مكثف من قوات الأمن المركزي ورجال المرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق.
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ردم الدم.. الصلح بين عائلتين في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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أمن المنافذ يحبط تهريب 9682 قطعة فضة تزن 81 كيلو

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
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بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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مسن ينتحر شنقا على باب أسانسير منزله بالمنصورة

أنهى رجل مسن على المعاش حياته شنقا أمام منزله في إحدى العمارات السكنية بمدينة المنصورة، إذ عثر عليه أبناؤه معلقا بقطعة قماش في باب الأسانسير المقابل للشقة، وذلك على أثر مروره بأزمة نفسية حادة أدت إلى الاكتئاب وتردده على الأطباء النفسيين. وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بالعثور على رجل مسن مشنوقا داخل منزله في شارع حيوي بالمنصورة، مساء أمس الأحد، وسط ذهول سكان العقار.
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كان بيتكلم في الموبايل.. سقوط طالب من أعلى برج بالمنصورة

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، بإصابات خطيرة وكسور حادة، إثر سقوطه من أعلى الدور التاسع في برج سكني يقطنه مع أسرته في مدينة المنصورة، أثناء حديثه في تليفونه المحمول، حيث اختل توازنه وسقط في "المسقط"، وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول شاب مصاب وفي حالة حرجة إلى المستشفى الدولي، بسبب سقوطه من علو خلف مجمع المحاكم.
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اكتئاب وحبل مشنقة.. ماذا حدث داخل شقة دكرنس بالدقهلية؟

أقدم شاب بالشهادة الإعدادية على الانتحار شنقًا داخل منزله في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر إصابته بحالة اكتئاب شديدة ودخوله في أزمة نفسية حادة منذ فترة، حيث دخلت والدته الغرفة لإيقاظه وفوجئت به قد فارق الحياة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة دكرنس، يفيد بوصول شاب مراهق مقيم ببندر دكرنس إلى المستشفى جثة هامدة، ويوجد شبهة انتحار.
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طالب يشنق نفسه في الشرقية.. ووالدته: مكتئب

أقدم طالب جامعي، في مقتبل العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ بعدما استغل نوم أسرته وانتحر شنقًا داخل منزل الأسرة بعزبة «السرايا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بحسب والدته، التي أفادت بأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد معاناته من مرض نفسي، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
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