رياضة

مرتضى يعلن انتهاء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسؤولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر له مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.
وكان الزمالك قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي، طالبه فيه بإقناع نادي جينيراسيون فوت بنقل مباراة الفريقين من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مع إقامتها يوم الأحد بدلا من غد السبت، وأكد الزمالك في الخطاب أن نقل المباراة لدواع أمنية، ليس للزمالك دخل فيها، وأنه على استعداد لخوض المباراة
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كلوب (2)

كلوب يعلن جاهزية ماني وتطور حالة أليسون

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بتطور أداء الكاميروني جويل ماتيب، كما أعلن عودة ساديو ماني وأليسون إلى التدريبات من جديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شيفيلد يونايتد بالبريميرليج، علمًا بأن الريدز يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات. وقال مدرب ليفربول: "نريد ألا يشعر شيفيلد يونايتد بعدم الراحة بقدر الإمكان، لا نريد التصرف كفريق كبير، بل نريد أن نحارب كمنافس، وسوف يلعب شيفيلد على أرضية ميدانه، لكن هل يعني ذلك أنهم سيركضون أكثر منا، أو يقاتلون أكثر منا؟ لا، لاعبو الفريق بخير".
أولي جونار-سولسكاير (6)

سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد قبل موقعة أرسنال

تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة لاعبي اليونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين، وخسروا مثلهما، وتعادلوا في اثنتين. وقال المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي بول بوجبا: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".
فريتز كيلر - رئيس الاتحاد الألماني (1)

رسميا.. كيلر رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم، في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، في فرانكفورت، تولي فريتز كيلر رئاسة الاتحاد، علمًا بأن كيلر كان المرشح الوحيد للرئاسة في الجمعية العمومية التي ضمت 257 وفدا. وكانت لجنة استكشافية قد أوصت بأن يتولى كيلر صاحب الـ62 عامًا، الرئيس السابق لنادي فرايبورج، رئاسة الاتحاد الألماني خلفا لراينهارد جريندل، الذي رحل عن المنصب في أبريل الماضي، وذلك بعد أن تولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت.
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مرتضى منصور (4)

مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.
مرتضى منصور (4)

الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
ميتشو

ميتشو يتغنى بخالد بوطيب ويتحدث عن غياب شيكا وبن شرقي

أكد الصربي ميلوتين سيردجوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وأضاف أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، موضحاً أن الفريق عانى من عدة غيابات في مركز الوسط المدافع بإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وإيقاف طارق حامد. وقال ميتشو: "بعد خسارة كأس السوبر ضد الأهلي، بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقديم بداية قوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز أمام منافس عنيد، وبدأنا المباراة جيدًا وسجلنا مبكرًا وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولكننا عانينا من سوء الحظ وغياب الفاعلية على المرمى".
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

نجم الزمالك يكشف سر دموعه في السوبر

أكد إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، أن دموعه بعد خسارة لقب كأس السوبر على يد الأهلي (3 ـ2)، كانت طبيعية لأنه من مشجعي الأبيض منذ الصغر، كما أبدى نجم المنتخب الأوليمبي سعادته بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري، موضحاً أن الفريق كان يحتاج لهذه البداية بالدوري أمام فريق قوي بقيمة زعيم الثغر. وقال جناح الزمالك صاحب الـ21 عامًا: "أعشق الأبيض منذ أن كنت صغيرا وأفرح لانتصاراته وأبكي لهزيمته، وكان طبيعياً أن أدخل في نوبة بكاء بعد أن شاهدت المباراة تضيع منا بسبب أخطاء بسيطة".
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