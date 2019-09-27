مرتضى يعلن انتهاء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسؤولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر له مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.

وكان الزمالك قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي، طالبه فيه بإقناع نادي جينيراسيون فوت بنقل مباراة الفريقين من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مع إقامتها يوم الأحد بدلا من غد السبت، وأكد الزمالك في الخطاب أن نقل المباراة لدواع أمنية، ليس للزمالك دخل فيها، وأنه على استعداد لخوض المباراة

وكان الزمالك قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي، طالبه فيه بإقناع نادي جينيراسيون فوت بنقل مباراة الفريقين من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مع إقامتها يوم الأحد بدلا من غد السبت، وأكد الزمالك في الخطاب أن نقل المباراة لدواع أمنية، ليس للزمالك دخل فيها، وأنه على استعداد لخوض المباراة ببتروسبورت لكن الأمن يرفض ذلك تماما.



وتلقى الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو، هزيمة مفاجئة من جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 14 سبتمبر الجاري.



واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو، على استمرار الحارس محمد عواد في تشكيلة الفريق في مباراة جينيراسيون فوت، وذلك بعد أن لعب محمد أبو جبل مباراة الذهاب التي خسرها الزمالك.

