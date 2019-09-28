«بديلة للحقن».. أقراص جديدة لعلاج السكري من النوع 2

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على أقراص تسمى Rybelsus الأسبوع الماضي، للبالغين المصابين بداء السكري من النوع 2، ويعد هذا الدواء أول علاج يشبه الجلوكاجون
من المعروف أن علاج السكري من النوع 2 يتضمن الإبر، ولكن ظهر دواء جديد لمرض السكري من النوع الثاني، يعد الأول من نوعه في شكل حبوب، وبالتالي قد يعطي الناس خيارًا أرخص وأسهل لإدارة مرضهم.
وبعد ظهور هذا الدواء فإنه يحتمل ظهور أشكال جديدة عن طريق الفم لعقاقير أخرى لا تتوفر حاليا إلا كحقن، وحاليا يمكن تناول دواء جديد لمرض السكري من النوع 2 عن طريق الفم بدلا من حقنه، فالحقن يمكن أن تكون مكلفة، وفي كل الأوقات أنت في حاجة إلى التخلص من الأدوات الحادة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.
وقال الدكتور لويس فيليبسون، أستاذ الطب بجامعة شيكاغو: "إنه لَعبء أن تأخذ حقنا مرة واحدة في اليوم أو مرة واحدة في الأسبوع، وعلى الرغم من أن الكثير منا على ما يرام عند أخذهم الحقن، فإن الحصول على حبوب ميزة كبيرة".
كيف يعمل الدواء؟
وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على أقراص تسمى Rybelsus الأسبوع الماضي
وقال الدكتور لويس فيليبسون، أستاذ الطب بجامعة شيكاغو: "إنه لَعبء أن تأخذ حقنا مرة واحدة في اليوم أو مرة واحدة في الأسبوع، وعلى الرغم من أن الكثير منا على ما يرام عند أخذهم الحقن، فإن الحصول على حبوب ميزة كبيرة".
كيف يعمل الدواء؟
وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على أقراص تسمى Rybelsus الأسبوع الماضي للبالغين المصابين بداء السكري من النوع 2، ويعد هذا الدواء أول علاج يشبه الجلوكاجون (GLP-1) الذي لا يحتاج إلى الحقن.
يحاكي هذا النوع من العلاج مستقبلات الببتيد الشبيهة بالجلوكاجون والتي تمنع الكبد من إنتاج الكثير من السكر، كما أنه يساعد البنكرياس على صنع المزيد من الأنسولين.
الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 في كثير من الأحيان ليس لديهم ما يكفي من هذا البروتين، ولهذا قد يصف الأطباء العلاج الذي يشبه الجلوكاجون.
ذكرت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) أن Rybelsus يحتوي على تحذير من الخطر المتزايد المحتمل لأورام خلايا الغدة الدرقية، بالإضافة إلى وجود الآثار الجانبية.
هل هناك أدوية جديدة أخرى؟
قال "فيليبسون" إن الدواء الجديد عن طريق الفم قد يمهد الطريق للمضي قدما في تطوير إصدارات جديدة من الأدوية الأخرى، وأشار إلى أن هناك أنواعًا أخرى من الحبوب متوفرة لمرضى السكري، ولكن ليس مثل هذا النوع الجديد.
عادةً ما يتم تدمير الأدوية عن طريق الأحماض في المعدة، لذلك كان من الضروري حقن الدواء للحصول على البروتينات في الجسم والحفاظ عليها، وأوضح "يليبسون" أن هذا الدواء الجديد لديه طريقة لحماية البروتين من أحماض المعدة، فربما يمكن متابعة الأدوية الأخرى التي لا تتوفر إلا عن طريق الحقن.
علاجات جديدة لمرض السكري
Rybelsus هو واحد من العديد من الأدوية الجديدة التي ظهرت في السوق مؤخرًا لعلاج مرض السكري، كما تمت الموافقة على 3 أدوية عن طريق الفم لمرض السكري من النوع 2 في أواخر عام 2017، على الرغم من أنها تستخدم آليات مختلفة عن GLP-1.
النوع 2 لمرض السكري من أكثر الأمراض الصامتة، والكثير من الأشخاص لا يستطيعون اكتشافه إلا بعد سنوات عديدة، كما أنه قد يسبب مشكلات في القلب والعمى والبتر.
ومن ناحية أخرى، تحذر إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) من أن Rybelsus لا ينصح به كعلاج من الدرجة الأولى لمرض السكري، وأن هناك العديد من الآثار الجانبية المحتملة من حيث زيادة خطر حدوث مشكلات صحية أخرى، إذ قال إن دواءً مثل هذا يمكن تناوله مرة واحدة يوميا فقط.
تجنب هذه الأطعمة لإدارة مرض السكري 2
1- الخبز الأبيض
يعد من الأطعمة المصنعة، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات، والأطعمة المكررة الأخرى تزيد بشكل كبير من معدلات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
2- المشروبات المحلاة بالسكر
تعد المشروبات المحلاة بالسكر من الخيارات السيئة بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أن المشروبات السكرية تحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات، كما أنها غنية بالفركتوز، الذي يرتبط بقوة بمرض السكري من النوع الثاني.
3- عصير الفواكه
على الرغم من أن عصير الفواكه يعد من المشروبات الصحية، فإن تأثيره فى معدلات السكر في الدم يشبه كثيرا تأثير المشروبات الغازية والسكرية.