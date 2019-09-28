«بديلة للحقن».. أقراص جديدة لعلاج السكري من النوع 2

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على أقراص تسمى Rybelsus الأسبوع الماضي، للبالغين المصابين بداء السكري من النوع 2، ويعد هذا الدواء أول علاج يشبه الجلوكاجون

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

أدوية السكري من النوع 2

من المعروف أن علاج السكري من النوع 2 يتضمن الإبر، ولكن ظهر دواء جديد لمرض السكري من النوع الثاني، يعد الأول من نوعه في شكل حبوب، وبالتالي قد يعطي الناس خيارًا أرخص وأسهل لإدارة مرضهم. وبعد ظهور هذا الدواء فإنه يحتمل ظهور أشكال جديدة عن طريق الفم لعقاقير أخرى لا تتوفر حاليا إلا كحقن، وحاليا يمكن تناول دواء جديد لمرض السكري من النوع 2 عن طريق الفم بدلا من حقنه، فالحقن يمكن أن تكون مكلفة، وفي كل الأوقات أنت في حاجة إلى التخلص من الأدوات الحادة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.

وقال الدكتور لويس فيليبسون، أستاذ الطب بجامعة شيكاغو: "إنه لَعبء أن تأخذ حقنا مرة واحدة في اليوم أو مرة واحدة في الأسبوع، وعلى الرغم من أن الكثير منا على ما يرام عند أخذهم الحقن، فإن الحصول على حبوب ميزة كبيرة". كيف يعمل الدواء؟ وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على أقراص تسمى Rybelsus الأسبوع الماضي