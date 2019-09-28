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لا تتناول الفيتامينات على معدة فارغة.. تسبب آلاما

يوجد العديد من الأشخاص الذين يحبون تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالتوابل، لكنها تسبب العديد من المشكلات الصحية؛ مثل الإسهال والإمساك، فحافظ على معدتك من الآلام
تحرير:إسراء سليمان ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
آلام المعدة
آلام المعدة
نسمع دائمًا جملة "لا تتناول الدواء على معدة فارغة"، لأن الدواء يكون له تأثير قوي فى الأمراض ولا بد من وجود كمية كافية من الطعام حتى لا تتعرض لآلام في المعدة، ولكن ليس الدواء فقط، فتوجد بعض الأشياء الأخرى التي يجب ألا تقوم بتناولها على معدة فارغة؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالدهون، إضافة إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون تناول طعام، إذ يجب تناول وجبة غنية بالعناصر المهمة في الصباح، ثم بعد ذلك يمكنك أخذ الأدوية التي ترغب فيها، نقلًا عن "live strong".
نجلس أمام التليفزيون كل يوم، ونحدق كثيرًا في الإعلانات المتعلقة بمنتجات الطعام الجديدة، ونشعر بالجوع فجأة في هذه اللحظة فنقوم بارتكاب الحماقات التي تؤدي إلى آلام شديدة في المعدة، ومشكلات أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي؛ مثل الإسهال والإمساك، فالشعور بالجوع يؤثر فيك أكثر من تغيّر الحالة المزاجية، وهذا هو
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أدوية-السكري

«بديلة للحقن».. أقراص جديدة لعلاج السكري من النوع 2

من المعروف أن علاج السكري من النوع 2 يتضمن الإبر، ولكن ظهر دواء جديد لمرض السكري من النوع الثاني، يعد الأول من نوعه في شكل حبوب، وبالتالي قد يعطي الناس خيارًا أرخص وأسهل لإدارة مرضهم. وبعد ظهور هذا الدواء فإنه يحتمل ظهور أشكال جديدة عن طريق الفم لعقاقير أخرى لا تتوفر حاليا إلا كحقن، وحاليا يمكن تناول دواء جديد لمرض السكري من النوع 2 عن طريق الفم بدلا من حقنه، فالحقن يمكن أن تكون مكلفة، وفي كل الأوقات أنت في حاجة إلى التخلص من الأدوات الحادة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Health line.
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ما أسباب جفاف المهبل؟ الولادة والرضاعة الطبيعية

تتعرض المرأة للجفاف المهبلي بعد انقطاع الدورة الشهرية أو قبل حدوث ذلك، وقد يرجع ذلك إلى عوامل طبيعية في هذا التوقيت، ولكنه قد يرجع أيضا إلى عوامل مرضية، قد ينتج عنها التهابات شديدة تتسبب في الشعور بالانزعاج، إذ عليكِ الذهاب للطبيب على الفور، من أجل إعطائك بعض النصائح التي تتمثل في ترطيب المهبل من خلال شراء بعض المنتجات، كما توجد العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها. لا تشعري بالحيرة، فجفاف المهبل هو حالة شائعة يجب معالجتها، نقلًا عن "health 24".
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السيارة كالحمام تسبب لك مشكلات صحية احذر منها

جميعنا نحب الرفاهية ونسعى دائما لتحقيقها، في كل يوم تساعدنا التكنولوجيا على اختراق العالم الآخر من جانب، وعلى الجانب الآخر، تحاول جاهدة مساعدة البشرية من أجل حياة أفضل؛ على سبيل المثال، السيارة أصبحت جزءا مهما من الحياة، للمساعدة في التنقل من مكان لآخر، فهى توفر لك وقتا وجهدا كبيرين، إضافة إلى الحفاظ على طاقتك حتى تصل إلى عملك، ولكن قد تكون لها بعض الأضرار؛ فعلى سبيل المثال، عند غلق نوافذ السيارة تتراكم الجراثيم وتنتقل إليك، كما أنها تؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
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لا تتناولها قبل النوم.. هذه الأطعمة تسبب الكوابيس

قد تسهر ليلا وحيدا أو مع أسرتك لمشاهدة فيلم رعب أو بعض الأفلام الخاصة بالجريمة والإثارة، وإذا كان لديك قلب ضعيف ولكنك تعنِد أمام ذلك، فقد تتعرض للأحلام المزعجة، وما يزيد الأمر سوءًا تناولك بعض الأدوية التي تسبب نفس المشكلات. هل تعلم أن الوجبات الخفيفة التي تختارها يمكن أيضًا أن تعرقل نوعية نومك؟ فالأطعمة التي تستهلكها يمكن أن تؤثر بشكل مباشر فى نمط نومك وتتحكم في أنواع أحلامك في الليل؛ لذا إذا كنت تستمتع بالوجبات الخفيفة في أثناء النوم، فقد ترغب في التفكير مرتين في الأطعمة التي تختارها.
انواع-مختلفة-من-الشاي-لتهدئة-المعدة

لتهدئة آلام المعدة.. تناول 5 أنواع مختلفة من الشاي

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أنسجة، وإذا حدث خلل في أي عضو، تتأثر الأعضاء الأخرى، على سبيل المثال تشنجات المعدة أو التهابات الجاهز الهضمي تؤثر بشكل كبير على قدرتك الإنتاجية، وعلى المهام المتطلب القيام بها في اليوم الواحد، ولا يعني ذلك أن تفرط في تناول العقاقير الطبية، ولكن يمكن الميل إلى الحلول الطبيعية، كتناول كوب من الشاي، حيث تعد هذه الطريقة من أبسط الوسائل المتبعة للتخلص من انتفاخات المعدة والقيء والغثيان الذي يتبعها، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
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