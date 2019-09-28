لا تتناول الفيتامينات على معدة فارغة.. تسبب آلاما

يوجد العديد من الأشخاص الذين يحبون تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالتوابل، لكنها تسبب العديد من المشكلات الصحية؛ مثل الإسهال والإمساك، فحافظ على معدتك من الآلام
نسمع دائمًا جملة "لا تتناول الدواء على معدة فارغة"، لأن الدواء يكون له تأثير قوي فى الأمراض ولا بد من وجود كمية كافية من الطعام حتى لا تتعرض لآلام في المعدة، ولكن ليس الدواء فقط، فتوجد بعض الأشياء الأخرى التي يجب ألا تقوم بتناولها على معدة فارغة؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالدهون، إضافة إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون تناول طعام، إذ يجب تناول وجبة غنية بالعناصر المهمة في الصباح، ثم بعد ذلك يمكنك أخذ الأدوية التي ترغب فيها، نقلًا عن "live strong".
نجلس أمام التليفزيون كل يوم، ونحدق كثيرًا في الإعلانات المتعلقة بمنتجات الطعام الجديدة، ونشعر بالجوع فجأة في هذه اللحظة فنقوم بارتكاب الحماقات التي تؤدي إلى آلام شديدة في المعدة، ومشكلات أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي؛ مثل الإسهال والإمساك، فالشعور بالجوع يؤثر فيك أكثر من تغيّر الحالة المزاجية، وهذا هو
نجلس أمام التليفزيون كل يوم، ونحدق كثيرًا في الإعلانات المتعلقة بمنتجات الطعام الجديدة، ونشعر بالجوع فجأة في هذه اللحظة فنقوم بارتكاب الحماقات التي تؤدي إلى آلام شديدة في المعدة، ومشكلات أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي؛ مثل الإسهال والإمساك، فالشعور بالجوع يؤثر فيك أكثر من تغيّر الحالة المزاجية، وهذا هو السبب في وجود بعض الأشياء التي يجب عليك تأجيلها بالتأكيد عندما تكون معدتك فارغة، وفي ما يلي بعض الأشياء التي يجب الامتناع عنها إذا كانت معدتك فارغة:
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1- اتخاذ قرار دون تفكير
لا يمكن للجوع أن يجعلك سريع الغضب فقط، بل يمكن أن يجعلك تفتقر إلى الصبر، وتميل إلى الاندفاع أيضًا، في الواقع وجدت دراسة نشرت في سبتمبر 2019، أن آلام الجوع يمكن أن تضعف من قدرتك على اتخاذ قرارات صحية، ليس فقط بشأن الطعام، بل لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الجوع قد اتخذوا خيارات غير صحيحة في العموم.
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2- تناول الفيتامينات على معدة فارغة
هل شعرت بآلام في المعدة بعد ابتلاع الفيتامينات اليومية؟ من المؤكد أن ذلك يحدث نتيجة تناولها على معدة فارغة، حيث إن بعض الفيتامينات حمضية، وتزعج المعدة، وبالتالي فإن تناول الطعام قبل الفيتامينات يقلل من الآثار المعوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجسمك امتصاص بعض الفيتامينات بشكل أفضل عند تناولها بعد الطعام؛ فعلى سبيل المثال، يساعد تناول مكمل الحديد مع الأطعمة الغنية بفيتامين C كالحمضيات والبروكلي أو الفراولة، على امتصاص جيد للعناصر الغذائية، كما أن تناول الفيتامينات قبل النوم عندما تكون معدتك ممتلئة هو حل مثالي، لتجنب الشعور بالغثيان والقيء غير المرغوب فيه.
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3- تناول الطعام حار
يوجد العديد من الأشخاص الذين يحبون تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الحارة، ولكن توجد العديد من المشكلات الصحية التي تسببها؛ على سبيل المثال، إذا بدأت يومك بوجبة غنية بالتوابل، ستشعر بآلام بالغة في المعدة، فيجب تناولها في وجبة الغداء، ولكن إذا فاتتك وجبة الغداء، فد ترغب في تناول الصلصة الحارة في أثناء العشاء، فلا تفعل ذلك، يمكنك فقط تناول كوب من اللبن، بدلًا من تناول مثل هذه الأطعمة التي تزعج معدتك.
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يجب التوقف تمامًا عن تناول الأطعمة الثقيلة التي ترهق معدتك، حاول تنظيم الوجبات وتقسيمها إلى 6 وجبات، وينبغي أن تحتوي كل وجبة على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ففي الصباح يمكنك تناول كوب من اللبن أو العصير الطازج أو بيضة مع توست، وبالنسبة لوجبة الغداء، يجب أن تحتوي على مصدر للبروتين، من أجل بناء صحي للعضلات، ويمكن تحضير طبق من السلطة يحتوي على مجموعة متنوعة من الخضراوات الورقية، مثل البروكلي والطماطم والخس، ويمكن وضع مكونات أخرى تتمثل في الرمان، وفي العشاء يكفي تناول ثمرة أو ثمرتين من الفواكه مع عصير طازج.
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