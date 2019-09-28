لا تتناول الفيتامينات على معدة فارغة.. تسبب آلاما

يوجد العديد من الأشخاص الذين يحبون تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالتوابل، لكنها تسبب العديد من المشكلات الصحية؛ مثل الإسهال والإمساك، فحافظ على معدتك من الآلام

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

آلام المعدة

نسمع دائمًا جملة "لا تتناول الدواء على معدة فارغة"، لأن الدواء يكون له تأثير قوي فى الأمراض ولا بد من وجود كمية كافية من الطعام حتى لا تتعرض لآلام في المعدة، ولكن ليس الدواء فقط، فتوجد بعض الأشياء الأخرى التي يجب ألا تقوم بتناولها على معدة فارغة؛ على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالدهون، إضافة إلى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون تناول طعام، إذ يجب تناول وجبة غنية بالعناصر المهمة في الصباح، ثم بعد ذلك يمكنك أخذ الأدوية التي ترغب فيها، نقلًا عن "live strong".

نجلس أمام التليفزيون كل يوم، ونحدق كثيرًا في الإعلانات المتعلقة بمنتجات الطعام الجديدة، ونشعر بالجوع فجأة في هذه اللحظة فنقوم بارتكاب الحماقات التي تؤدي إلى آلام شديدة في المعدة، ومشكلات أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي؛ مثل الإسهال والإمساك، فالشعور بالجوع يؤثر فيك أكثر من تغيّر الحالة المزاجية، وهذا هو