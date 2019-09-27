هذا ما حدث في البورصة المصرية الأسبوع الماضي
تحرير:أحمد البرماوي
٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م
البورصة
خسر مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي في البورصة في جلسات الأسبوع نحو 6%، بسبب اضطرابات المنطقة، وتراجع الأسواق العالمية، وأغلق عند 12.857,13 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 7.3% هبوطا، مغلقا الفترة عند 82.499 نقطة، وكانت البورصة قد خسرت في جلسات الأسبوع الثلاث الأولى ما يساوي مكاسبها في عام، واضطرت إدارة السوق إلى وقف التعاملات لمدة نصف ساعة وهي المرة الثالثة في تاريخها، بعد تجاوز خسائر المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 نسبة انخفاض بنحو 5% في جلسة الأحد الماضي.
وبحسب بيانات البورصة الأسبوعية، سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 6.4% مغلقا الفترة عند 77.046,2 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 6.6% مغلقا عند 3.710,16 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 100 انخفاضا بنحو 6.9% مغلقا الفترة عند 59.339,1 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية بنحو 5.7%، وبلغت 695.8 مليار جنيه في نهاية الفترة، وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 9.6 مليار جنيه.
وبلغت كمية التداول
وبالنسبة لمؤشر EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 6.6% مغلقا عند 3.710,16 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 100 انخفاضا بنحو 6.9% مغلقا الفترة عند 59.339,1 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية بنحو 5.7%، وبلغت 695.8 مليار جنيه في نهاية الفترة، وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 9.6 مليار جنيه.
وبلغت كمية التداول نحو 1.415 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.029 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.8% والعرب على 8.8%.
وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.663,1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.570 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة.