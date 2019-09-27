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هذا ما حدث في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م
البورصة
البورصة
خسر مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي في البورصة في جلسات الأسبوع نحو 6%، بسبب اضطرابات المنطقة، وتراجع الأسواق العالمية، وأغلق عند 12.857,13 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 7.3% هبوطا، مغلقا الفترة عند 82.499 نقطة، وكانت البورصة قد خسرت في جلسات الأسبوع الثلاث الأولى ما يساوي مكاسبها في عام، واضطرت إدارة السوق إلى وقف التعاملات لمدة نصف ساعة وهي المرة الثالثة في تاريخها، بعد تجاوز خسائر المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 نسبة انخفاض بنحو 5% في جلسة الأحد الماضي. وبحسب بيانات البورصة الأسبوعية، سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 6.4% مغلقا الفترة عند 77.046,2 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 6.6% مغلقا عند 3.710,16 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 100 انخفاضا بنحو 6.9% مغلقا الفترة عند 59.339,1 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية بنحو 5.7%، وبلغت 695.8 مليار جنيه في نهاية الفترة، وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 9.6 مليار جنيه. وبلغت كمية التداول
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وزير الاتصالات في ختام زيارته لفرنسا

وزير الاتصالات يختتم زيارته لفرنسا باجتماعات ناجحة

بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP وتناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المهمة الخاصة بالسياسات التنظيمية العالمية في مجال الاتصالات، وأهم الآليات لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وكذلك أهم المنهجيات والأدوات المستخدمة لقياس وتقييم جودة هذه الخدمات، وخطة مصر للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر شبكات الألياف الضوئية في ربوع الوطن لتمكين المجتمع من التحول الرقمي.
البنك-المركزى

مصدر يكشف مصير الشهادات الادخارية للأفراد من قرارات خفض الفائدة

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أنه لن يتم خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية "الشهادات| للافراد بالبنوك"، على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وقال المصدر، إن الأوعية الإدخارية للأفراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمتغير ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي. وكان البنك الأهلى قد حدد الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات بواقع 14% و14.25% على الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي على الترتيب.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.26 جنيه، ونحو 16.36 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
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البورصة

البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.
بورصة

البورصة تواصل الهبوط ورأسمالها يخسر 21.8 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وخسر رأس المال السوقي نحو 21.8 مليار جنيه ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 672.280 مليار جنيه مقابل 694.110 مليار جنيه إغلاق أمس الأثنين، وعزز مبيعات المستثمرين الأجانب (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 776.8 مليون جنيه من هبوط البورصة، مقابل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب (المؤسسات - أفراد) بقيمة 747.3 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه على التوالي، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 13169.59 نقطة
بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
بورصة (2)

وسط تراجع جماعي.. البورصة تخسر 17 مليار جنيه في أسبوع

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بخسائر بلغت نحو 1ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 738 مليار جنيه، مقابل 1ر755 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر2 %، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر2% ليسجل مستوى 07ر14742 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر3% ليبلغ مستوى 57ر539 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 75ر2% ليبلغ مستوى 86ر1439 نقطة.
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