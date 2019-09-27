جريمة

مصاب في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في المرج

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
أصيب شخص واحد في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وسط انتشار رجال الشرطة ومسؤولي الحي، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار سكني في منطقة "الشيخ مليك" بالمرج القديمة، ودفع مساعد مدير أمن القاهرة للحماية المدنية بفرق إنقاذ بري مدعومة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع الحي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.
المعاينة الأولية تحت إشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، توصلت إلى أن العقار قديم، وبه تصدعات، فضلا عن كونه غير مأهول بالسكان. بدوره، قال العميد علي عبد الله، رئيس حي المرج، إن العقار كان خاليًا من السكان عند انهياره، موضحا في تصريحات صحفية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح
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انتحار طالب ثانوي شنقًا في منزله بالدقهلية

أقدم طالب بالمرحلة الثانوية، ببندر مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته بالانتحار، عن طريق شنق نفسه بحبل داخل منزله. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة إلى مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي بوصول شاب مقيم دائرة القسم ببندر المطرية جثة هامدة، ولا يوجد عليه إصابات ظاهرية سوى آثار زرقاء حول الرقبة، ادعاء انتحار شنقًا في منزل أسرته.
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مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في 3 مناطق

أجرى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الجمعة، جولة تفقدية حرص خلالها على متابعة الحالة الأمنية بعدد من المحاور والشوارع الرئيسية. البداية جاءت من منطقة الوراق شمال المحافظة، ورافقه خلال الجولة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، واللواء فخر الدين العربي مساعد المدير لقطاع الشمال، وسط وجود أمني مكثف من قوات الأمن المركزي ورجال المرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق.
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ردم الدم.. الصلح بين عائلتين في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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أمن المنافذ يحبط تهريب 9682 قطعة فضة تزن 81 كيلو

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
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حريق بالترام الأخضر في شوارع الإسكندرية

شب حريق هائل بإحدى عربات الترام في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بمنطقة بحري بالأنفوشي، التابع إلى حي الجمرك، بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما هرولت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لبدء عملية السيطرة على الحريق، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الترام لنحو ساعة كاملة على خط محطة الرمل مروراً بالمنشية وصولاً إلى محطة رأس التين، كما توقفت على اثرها الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
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حريق وكالة البلح.. لحظات رعب انتهت بـ«ربنا يعوض عليا»

حالة من الفزع سيطرت على "وكالة البلح" في بولاق أبو العلا بالقاهرة، اليوم الإثنين، فور اندلاع حريق في محل أقمشة ومفروشات ارتفعت معه ألسنة اللهب إلى سماء وغطت الأدخنة السوداء المنطقة، وقال شهود عيان، إن النيران نشبت في الطابق الأول والتهمت محتوياته، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرته ومنع امتداده لمحتويات الطابقين الثاني والثالث والمحلات المجاورة، وتقليل حجم الخسائر التي قدرها عاملون في المحل بنخو 4 ملايين جنيه، ولم يعلق صاحب المحل إلا بالقول "ربنا يعوض عليا".
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السيطرة على حريق «وكالة البلح» دون خسائر في الأرواح

قال اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إنه تمت السيطرة على حريق وكالة البلح، موضحا لـ"التحرير"، أن "الحريق صغير" وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.. ونشب الحريق اليوم الإثنين، في محل مفروشات بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي بقيادة مدير الحماية المدنية بالقاهرة، لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها للمحلات المجاورة وتقليل حجم الخسائر، حيث تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء "وكالة البلح"، ما آثار حالة من الفزع والرعب بين أصحاب المحلات والأهالي.
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