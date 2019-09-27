مصاب في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في المرج

٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

انهيار عقار - أرشيفية

أصيب شخص واحد في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وسط انتشار رجال الشرطة ومسؤولي الحي، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار سكني في منطقة "الشيخ مليك" بالمرج القديمة، ودفع مساعد مدير أمن القاهرة للحماية المدنية بفرق إنقاذ بري مدعومة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع الحي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.

المعاينة الأولية تحت إشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، توصلت إلى أن العقار قديم، وبه تصدعات، فضلا عن كونه غير مأهول بالسكان. بدوره، قال العميد علي عبد الله، رئيس حي المرج، إن العقار كان خاليًا من السكان عند انهياره، موضحا في تصريحات صحفية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح

المعاينة الأولية تحت إشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، توصلت إلى أن العقار قديم، وبه تصدعات، فضلا عن كونه غير مأهول بالسكان.



بدوره، قال العميد علي عبد الله، رئيس حي المرج، إن العقار كان خاليًا من السكان عند انهياره، موضحا في تصريحات صحفية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح باستثناء إصابة مالكه في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وانتقلت مديرة الإسكان بالحي والأجهزة المعنية إلى محل الحادث، يرافقهم لجنة هندسية؛ لمعاينة العقارات المجاورة والوقوف على مدى تضررها، تحسبا لاتخاذ قرار بسرعة إخلاء تلك العقارات.



