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لو مساحته ضيقة.. أخطاء شائعة عند تنظيم الحمام

إذا كنتِ تريدين الحفاظ على وقتك وعدم بذل مجهود في البحث عما تحتاجينه والمخزن بداخل الحمام، فمن المهم تجميع المنتجات المشابهة معا حفاظا على المجهود والوقت
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
تنظيم الحمام
تنظيم الحمام
الحمام من أكثر الاماكن التي تستخدمها العائلة في المنزل، ولكن إذا كان مساحته ضيقة، فقد يكون من الصعب استخدامه أو التعامل معه، بالإضافة إلى وضع جميع المستلزمات بداخله. وكشف خبراء المنزل عن الأخطاء الشائعة في تنظيم الحمام والتي يرتكبها العديد من الأشخاص، بما في ذلك الحفاظ على أساسياتك اليومية بعيدة المنال وتخزين أدوات التجميل الضخمة في خزائن صغيرة. إذا كنتِ تريدين معرفة الأخطاء التي تقومين بها ولست على دراية بها فعليك قراءة النقاط التالية لتغييرها على الفور وتنظيم حمامك بشكل أفضل يساعدك في الحفاظ على روتينك اليومي.
في البداية يجب التخلص من الأشياء غير المستعملة في الحمام لأنها تأخذ مساحة كبيرة يمكنك استغلالها في أشياء أكثر أهمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. 1- الحفاظ على الضروريات اليومية بعيدة المنال سيستغرق تنظيم منتجات التجميل والعناية بالبشرة وفقًا لتكرار الاستخدام بعض الوقت
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