لو مساحته ضيقة.. أخطاء شائعة عند تنظيم الحمام

إذا كنتِ تريدين الحفاظ على وقتك وعدم بذل مجهود في البحث عما تحتاجينه والمخزن بداخل الحمام، فمن المهم تجميع المنتجات المشابهة معا حفاظا على المجهود والوقت
الحمام من أكثر الاماكن التي تستخدمها العائلة في المنزل، ولكن إذا كان مساحته ضيقة، فقد يكون من الصعب استخدامه أو التعامل معه، بالإضافة إلى وضع جميع المستلزمات بداخله.
وكشف خبراء المنزل عن الأخطاء الشائعة في تنظيم الحمام والتي يرتكبها العديد من الأشخاص، بما في ذلك الحفاظ على أساسياتك اليومية بعيدة المنال وتخزين أدوات التجميل الضخمة في خزائن صغيرة.
إذا كنتِ تريدين معرفة الأخطاء التي تقومين بها ولست على دراية بها فعليك قراءة النقاط التالية لتغييرها على الفور وتنظيم حمامك بشكل أفضل يساعدك في الحفاظ على روتينك اليومي.
في البداية يجب التخلص من الأشياء غير المستعملة في الحمام لأنها تأخذ مساحة كبيرة يمكنك استغلالها في أشياء أكثر أهمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
1- الحفاظ على الضروريات اليومية بعيدة المنال
سيستغرق تنظيم منتجات التجميل والعناية بالبشرة وفقًا لتكرار الاستخدام بعض الوقت
في البداية يجب التخلص من الأشياء غير المستعملة في الحمام لأنها تأخذ مساحة كبيرة يمكنك استغلالها في أشياء أكثر أهمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
1- الحفاظ على الضروريات اليومية بعيدة المنال
سيستغرق تنظيم منتجات التجميل والعناية بالبشرة وفقًا لتكرار الاستخدام بعض الوقت وتخفيف الضغط عن روتينك الصباحي، لكن ينصح خبراء المنازل بتجميع مزيل العرق وفرش الأسنان وأحمر الشفاه وفرش الشعر يوميًّا للوصول بسهولة لها في الصباح، كما يمكن الاحتفاظ بمستحضرات التجميل الأقل استخدامًا على أرفف أعلى أو في صناديق تخزين غير مهمة.
2- عدم تخزين المنتجات المتشابهة معا
إذا كنتِ تريدين الحفاظ على وقتك وعدم بذل مجهود في البحث عما تحتاجينه والمخزن بداخل الحمام، فمن المهم تجميع المنتجات المتشابهة معا حفاظا على المجهود والوقت، حيث يمكنك الاحتفاظ بأدوات طب الأسنان ومنتجات العناية بالبشرة ومواد الإسعافات الأولية ومستحضرات التجميل في حاويات منفصلة.
3- حفظ كل شيء في الحمام
من أكثر الأخطاء الشائعة التي قد تقومين بها في تنظيم الحمام حفظ جميع الأشياء بداخله، فتخزين المنتجات الاحتياطية مثل أنسجة المرحاض الإضافية والمناشف في الحمام تشغل مساحة غير ضرورية، ولهذا قومي بتخزين الأشياء التي تستخدمينها بشكل ثانوي في مكان لا تذهبين إليه كثيرا واحفظي المناسب بداخل خزانة مخصصة لها.
4- إهدار المساحات
سواء كنت تملكين حماما واسعا أو ضيقا فلا يجب إهدار المساحات، بل ادرسي جيدا المناطق التي تريدين فيها تخزين ما تحتاجينه، ويوصى خبراء المنازل بالحفاظ على أدوات التجميل الضخمة مثل مكواة الشعر، والاسشوار في الأدراج العميقة.
كما من الأفضل الاحتفاظ بالمنتجات طويلة القامة مثل مستحضرات الجسم وفرش المكياج في الأدراج الضحلة أو الأرفف الواسعة.
5- الازدحام الزائد
وفقًا لخبراء الأسرة، فإن مفتاح الحمام الوظيفي هو امتلاك ما تحتاج إليه حقًا، فأي زحام تخلقه بداخله لا يكون له داعٍ، حيث يجب التخلص من زجاجات الشامبو التي تحتوي على القليل، ومن الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أنواع مكياج تعرفين أنك لن تستخدميها مرة أخرى.
6- الاستغناء عن وحدات التخزين
غالبًا ما يتلاءم الحمام المنظم والأنيق مع وحدات التخزين الفعالة، ولهذا يقترح خبراء المنازل استخدام صوانٍ مقسمة لتجميع المنتجات المتشابهة معًا وسلال مخصصة لفصل مستلزمات الحمام الخاصة بأفراد الأسرة.
أشكال مختلفة لبانيو الحمام
بانيو جانبي
في البداية ألقِ نظرة جيدة على الحمام، وبعدها اختر أفضل زاوية يمكن تصميم بانيو بها، فإذا كان الحمام مربعًا يمكنك اختيار جزء داخلي بجانب شباك للتخلص من البخار، وإغلاقه بستار، فهذا التصميم يجعلك تستمع بالاستحمام جيدا وفي نفس القوت يعطي شكلا مختلفا.
بانيو بباب زجاجي
هذا التصميم شائع بشكل كبير سواء في الحمامات الصغيرة أو الكبيرة، حيث يعطي شكلا مميزا للحمام، كما أن الزجاج يعمل على الاحتفاظ بالبخار وأنت بالداخل.
بانيو خشبي من الطراز الريفي
إذا كان لديك أصغر حمام، ولا بد من وضع البانيو، لا تقلق، هناك تصميم مختلف ولكنه يفي بالغرض وليس متعبا للغاية، حيث يمكن وضع بانيو خشبي على الطراز الريفي تستحم بداخله، وتبعد عن التقليدية، حيث إنه مصنوع من الخشب.