إذا لجأت لتقويم الأسنان.. الأطعمة الجيدة والسيئة لك

كلنا نحب الأطعمة السكرية، ولكن مع التقويم سيكون الأمر مختلفا، حيث إن استهلاك مثل هذه الأطعمة، من المحتمل أن يؤدي إلى تلف التقويم، وفشل العلاج في الحال
عندما تنظر إلى شخص، أول ما يلفت نظرك هو نظافة أسنانه، فالابتسامة هي لغة الشعوب، مهما اختلفت الثقافات، ولكن ما الأمر إذا كنت تعاني من مشكلة في الأسنان، وقال الطبيب إنه لا بد من تركيب تقويم؛ لأجل التحسين من المظهر الخارجي للأسنان، توجد العديد من الأطعمة التي يصعب تناولها، وتلتصق بأسنانك، ولا تستطيع تنظيفها، مثل الأطعمة التي يصعب مضغها، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة، والأطعمة الملونة مثل أنواع محددة من الآيس الكريم، وذلك وفقًا لـ"timesofindia".
تعتبر الابتسامة الجميلة أهم جزء في الشخصية، فهي لا تعطيك مظهرا جميلا فقط، ولكن في نفس الوقت تعد من أفضل الطرق التي تعكس فطرتك، ولكن لن يحدث ذلك، إلا إذا كان لديك أسنان مثالية رائعة ونظيفة، ولكن ما العمل إذا كانت أسنانك غير مرتبة بشكل منظم، أي توجد بها مشكلات، فتقويم الأسنان من أفضل الآليات المستخدمة
تعتبر الابتسامة الجميلة أهم جزء في الشخصية، فهي لا تعطيك مظهرا جميلا فقط، ولكن في نفس الوقت تعد من أفضل الطرق التي تعكس فطرتك، ولكن لن يحدث ذلك، إلا إذا كان لديك أسنان مثالية رائعة ونظيفة، ولكن ما العمل إذا كانت أسنانك غير مرتبة بشكل منظم، أي توجد بها مشكلات، فتقويم الأسنان من أفضل الآليات المستخدمة حتى الآن، لعلاج المشكلات بشكل صحيح، ولكن تناول الطعام في وجود التقويم، مهمة ليست سهلة، وقد تكون غير مريحة على الإطلاق، إذ السؤال هنا، إنه توجد بعض من الأطعمة التي يمكنك تناولها، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض من الأطعمة التي يفضل تجنبها.
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التقويم من الطرق العلاجية طويلة المدى، فبعض الحالات تحتاج إلى ارتداء التقويم لمدة تصل إلى عام كامل، والبعض الآخر 6 أشهر فقط، في الواقع ليس من السهل تجنب تناول الطعام الذي تحبه، ولكن يمكن البحث عن طرق أخرى تتمثل في تناول الأطعمة الخفيفة التي يسهل مضغها، وسيساعد ذلك في التعافي بشكل سريع، توجد بعض من الأطعمة التي يمكنك تناولها مع الشعور بالراحة، ومع ذلك لا يعني هذا أن تقوم باستهلاك هذه الأطعمة فقط، في الواقع، يمكنك تناول أي شيء ترغب به، ولكن بكميات قليلة ومعتدلة، فيمكنك تناول أطعمة مثل الخضراوات والفواكه والشوربة والأرز والآيس كريم.
الأطعمة اللزجة والتي تحتوي على نسبة معقولة من السكر تعتبر ضرورية بشكل كبير لصحة أسنانك، ولكنها تزعجك كثيرًا، أفضل طريقة لتفادي التلف هي استبعاد الأطعمة التي تكون سكرية؛ لأنها تميل إلى الالتصاق بالتقويم، إضافة إلى ذلك، استهلاك المشروبات الساخنة وتناول وجبات ساخنة للغاية يمكن أن يفسد في الواقع التقويم الخاص بك، وبالتالي، من الأفضل أن تتناول الطعام في درجة حرارة مناسبة.
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كلنا نحب الأطعمة السكرية، ولكن مع التقويم سيكون الأمر مختلفا، حيث إن استهلاك مثل هذه الأطعمة، من المحتمل أن يؤدي إلى تلف التقويم، وفشل العلاج في الحال، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على سكريات إلى ظهور تسوس الأسنان أيضًا، وبالتالي من الأفضل تجنبها، كما أن الشوكولاتة والحلويات يمكن تناولها بكميات قليلة، وبالنسبة للأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألوان والتوابل مثل الكركم والألوان الصناعية، يجب تجنبها.
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وبالنسبة للأطعمة التي يمكنك تناولها، تستطيع استهلاك الزبادي والمكرونة، إضافة إلى البطاطس المسلوقة او المهروسة، والأرز المطهي، والبيض والكعك وعصير التفاح، والموز وحلوى البودينج، والأسماك المخلية من العظام، والعصائر بشكل عام، بجانب ذلك، يجب المتابعة مع الطبيب من وقت لآخر، من أجل حماية الأسنان، وواظب دائمًا على تناول كوب من اللبن في الصباح، للحفاظ على معدلات عالية من الكالسيوم، إضافة إلى ذلك، لا تنسَ تنظيف الأسنان قبل تناول طعام سميك.
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