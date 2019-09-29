إذا لجأت لتقويم الأسنان.. الأطعمة الجيدة والسيئة لك

كلنا نحب الأطعمة السكرية، ولكن مع التقويم سيكون الأمر مختلفا، حيث إن استهلاك مثل هذه الأطعمة، من المحتمل أن يؤدي إلى تلف التقويم، وفشل العلاج في الحال

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تقويم الأسنان

عندما تنظر إلى شخص، أول ما يلفت نظرك هو نظافة أسنانه، فالابتسامة هي لغة الشعوب، مهما اختلفت الثقافات، ولكن ما الأمر إذا كنت تعاني من مشكلة في الأسنان، وقال الطبيب إنه لا بد من تركيب تقويم؛ لأجل التحسين من المظهر الخارجي للأسنان، توجد العديد من الأطعمة التي يصعب تناولها، وتلتصق بأسنانك، ولا تستطيع تنظيفها، مثل الأطعمة التي يصعب مضغها، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة، والأطعمة الملونة مثل أنواع محددة من الآيس الكريم، وذلك وفقًا لـ"timesofindia".

تعتبر الابتسامة الجميلة أهم جزء في الشخصية، فهي لا تعطيك مظهرا جميلا فقط، ولكن في نفس الوقت تعد من أفضل الطرق التي تعكس فطرتك، ولكن لن يحدث ذلك، إلا إذا كان لديك أسنان مثالية رائعة ونظيفة، ولكن ما العمل إذا كانت أسنانك غير مرتبة بشكل منظم، أي توجد بها مشكلات، فتقويم الأسنان من أفضل الآليات المستخدمة