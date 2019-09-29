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إذا لجأت لتقويم الأسنان.. الأطعمة الجيدة والسيئة لك

كلنا نحب الأطعمة السكرية، ولكن مع التقويم سيكون الأمر مختلفا، حيث إن استهلاك مثل هذه الأطعمة، من المحتمل أن يؤدي إلى تلف التقويم، وفشل العلاج في الحال
تحرير:إسراء سليمان ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تقويم الأسنان
تقويم الأسنان
عندما تنظر إلى شخص، أول ما يلفت نظرك هو نظافة أسنانه، فالابتسامة هي لغة الشعوب، مهما اختلفت الثقافات، ولكن ما الأمر إذا كنت تعاني من مشكلة في الأسنان، وقال الطبيب إنه لا بد من تركيب تقويم؛ لأجل التحسين من المظهر الخارجي للأسنان، توجد العديد من الأطعمة التي يصعب تناولها، وتلتصق بأسنانك، ولا تستطيع تنظيفها، مثل الأطعمة التي يصعب مضغها، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة، والأطعمة الملونة مثل أنواع محددة من الآيس الكريم، وذلك وفقًا لـ"timesofindia".
تعتبر الابتسامة الجميلة أهم جزء في الشخصية، فهي لا تعطيك مظهرا جميلا فقط، ولكن في نفس الوقت تعد من أفضل الطرق التي تعكس فطرتك، ولكن لن يحدث ذلك، إلا إذا كان لديك أسنان مثالية رائعة ونظيفة، ولكن ما العمل إذا كانت أسنانك غير مرتبة بشكل منظم، أي توجد بها مشكلات، فتقويم الأسنان من أفضل الآليات المستخدمة
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نظام غذائي نباتي للأطفال

في العام الأول لطفلك.. تجنب إعطاءه هذه الأطعمة

لا تتحمل معدة الأطفال تناول أنواع محددة من الطعام؛ لذا ينصح باستهلاك الأطعمة سهلة الهضم، وذلك يتوقف على الفئة العمرية للطفل، فبعض الآباء يقومون بارتكاب بعض الأخطاء المتعلقة بالطعام، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وتشنجات في المعدة؛ وبناءً على ذلك، ينصح بتجنب أطعمة مثل عصير الفواكه واللبن البقري، والعسل والحبوب، وغيرها من الأطعمة التي يسهل على الطفل مضغها أو ابتلاعها، أي تكون أطعمة آمنة. وذلك نقلا عن "bold sky".
سمك

مشوي أو سنجاري.. السمك البلطي متعدد الفوائد

تحتاج أجسامنا إلى معدلات عالية من البروتين، من أجل بناء صحي للعضلات، ويوصى دائما بتناول أطعمة صحية، والابتعاد عن المكملات الغذائية؛ لذا فالأسماك خيارات مثالية دائمًا، من أجل فقدان الوزن من جانب، والحفاظ على معدلات المعادن المهمة في جسمك من جانب آخر، وسمك البلطي يعد من أشهر أنواع الأسماك حول العالم، فهو يتميز بمذاق رائع، كما يعد مصدرا جيدا للبروتين، وأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأخذت شهرته في الازدياد بعد أن كشف العلماء عن فوائده المتعددة، نقلًا عن "style craze".
ورق-اللورا

ينظف الأسنان ويعالج البرد والصداع.. فوائد ورق اللورا

ورق اللورا أو كما يطلق عليه البعض "ورق الغار" من المكونات الأساسية في المطبخ، تستخدمه الكثيرات من ربات البيوت لإضافة نكهة مختلفة لبعض الأطعمة وعلى رأسها الشربة، فورق اللورا معروف برائحته القوية، ولا تقتصر أهميته على الرائحة فقط فهو يساعد في التخلص من الضغوط النفسية والعصبية ويعمل على تهدئة الأعصاب بشكل كبير، كما يعد من المضادات الحيوية الفعالة التي تخلصك من البكتيريا والفيروسات، ومفيد أيضًا لعلاج نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي. في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد ورق اللورا.
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