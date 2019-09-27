فالفيردي: مواجهة خيتافي صعبة.. وسنبذل جهد كبير

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

فالفيردي

أكد أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنّ مواجهة فريق خيتافي -المقرر لها غدا السبت- لن تكون سهلة في الدوري الإسباني (اللاليجا)، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة مماثلة للعام الماضي، صعبة للغاية، خيتافي قوي وصلب ومنضبط، يهاجمون بشكل جيد، ونحن عانينا أمامهم في العام الماضي رغم تحقيق الفوز".. وواصل: "إنهم لا يتركونك تحصل على الكرة، ويحصلون على الكرة كثيرًا، ويذهبون دائمًا إلى المرمى من أجل إحراز هدف، سنواجه منافس كبير".

وبسؤاله عن موعد المباراة، أجاب المدير الفني "وقت المباراة يقلقني لأننا نلعب في كل الأوقات، ولكن علينا أن نتقدم إلى الأمام بعيدا عن كامب نو، غدا لدينا فرصة جيدة، ومن الجيد أن يكون المنافس هو خيتافي، لأنه سيجبرنا على بذل جهد كبير، وفي ملعب معقد، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام". وعن سوء نتائج الفريق

وبسؤاله عن موعد المباراة، أجاب المدير الفني "وقت المباراة يقلقني لأننا نلعب في كل الأوقات، ولكن علينا أن نتقدم إلى الأمام بعيدا عن كامب نو، غدا لدينا فرصة جيدة، ومن الجيد أن يكون المنافس هو خيتافي، لأنه سيجبرنا على بذل جهد كبير، وفي ملعب معقد، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام".



وعن سوء نتائج الفريق خارج ملعبه وعدم تحقيق أي انتصار هذا الموسم أكد فالفيردي "نحن لسنا قلقين حول ذلك، يجب علينا أن نحقق الفوز في أسرع وقت ممكن لإيقاف الحديث عن هذا الأمر".



واختتم تصريحاته قائلا: "صحيح نحن لم نفز خارج الديار، ولم نلعب أيضا بشكل جيد، هذا ما يتعين علينا التركيز عليه، نحن لم نقدم أداء جيد، ونركز أكثر على المباراة.



ويحل النادي الكتالوني ضيفا على نظيره الأندلسي، غدا السبت، على ملعب "كوليسيوم بيريز"، ضمن مباريات الجولة السابعة من الليجا.

