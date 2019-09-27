رياضة

فالفيردي: مواجهة خيتافي صعبة.. وسنبذل جهد كبير

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
فالفيردي
فالفيردي
أكد أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنّ مواجهة فريق خيتافي -المقرر لها غدا السبت- لن تكون سهلة في الدوري الإسباني (اللاليجا)، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة مماثلة للعام الماضي، صعبة للغاية، خيتافي قوي وصلب ومنضبط، يهاجمون بشكل جيد، ونحن عانينا أمامهم في العام الماضي رغم تحقيق الفوز".. وواصل: "إنهم لا يتركونك تحصل على الكرة، ويحصلون على الكرة كثيرًا، ويذهبون دائمًا إلى المرمى من أجل إحراز هدف، سنواجه منافس كبير".
وبسؤاله عن موعد المباراة، أجاب المدير الفني "وقت المباراة يقلقني لأننا نلعب في كل الأوقات، ولكن علينا أن نتقدم إلى الأمام بعيدا عن كامب نو، غدا لدينا فرصة جيدة، ومن الجيد أن يكون المنافس هو خيتافي، لأنه سيجبرنا على بذل جهد كبير، وفي ملعب معقد، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام". وعن سوء نتائج الفريق
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