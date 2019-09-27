طه إسماعيل: لم أتقاض أجرًا من عملي في الأهلي

تحرير:أحمد محمد ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

طه إسماعيل

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي أنه لم يتقاض، أي أموال نظير عمله في القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: "كنت أعمل بشكل تطوعي من أجل النادي الأهلي، الذي أعرف جيدًا قيمه ومبادئه، وأطبقها بصورة عملية بعيدًا عن الشعارات، لم أحصل على مليمًا واحدًا خلال السنوات الأخيرة في الأهلي عندما استعان بي محمود طاهر الرئيس السابق رئيسًا للجنة الكرة، أو عندما استعان بي محمود الخطيب الرئيس الحالي كرئيس للجنة التخطيط ".

واختتم أسطورة الأهلي السابق، حديثه، قائلًا: "أتحدي أي شخص، أن يثبت عكس ما أقول، أو أن هناك ورقة واحدة تثبت أنني حصلت على أي أموال من النادي الأهلي خلال فترة عملى". وتقدم طه إسماعيل باستقالته أول أمس الأربعاء، من منصبه، على خلفية رفض الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT، بجانب منصبه كرئيس للجنة