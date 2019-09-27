إصابة عشرات الفلسطينيين نتيجة الاختناق شرق القدس

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

قوات الاحتلال_أرشيفية

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في صلاة الجمعة اليوم، في بلدة السواحرة الشرقية بالقدس، ضمن فعاليات الاعتصام ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في منطقة "الدبة" مقابل جبل المنطار شرق مدينة القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، وقال عضو بلدية السواحرة، يونس جعفر، إن أكثر من 100 مواطن أدوا صلاة الجمعة التي أمها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في موقع الاعتصام.

وأضاف جعفر أن مسيرة سلمية انطلقت عقب الصلاة في برية السواحرة الشرقية، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان وبإقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة على أراضي البلدة، مطالبا المؤسسات المحلية والدولية بتكثيف الوجود والاعتصام في برية السواحرة. وأشار إلى أن سيطرة الاحتلال على