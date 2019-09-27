سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير الاتصالات يختتم زيارته لفرنسا باجتماعات ناجحة

في ختام زيارته لفرنسا أمس، التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP
تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
اجتماعات وزير الاتصالات
اجتماعات وزير الاتصالات
بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP وتناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المهمة الخاصة بالسياسات التنظيمية العالمية في مجال الاتصالات، وأهم الآليات لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وكذلك أهم المنهجيات والأدوات المستخدمة لقياس وتقييم جودة هذه الخدمات، وخطة مصر للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر شبكات الألياف الضوئية في ربوع الوطن لتمكين المجتمع من التحول الرقمي.
كما تم تبادل الرؤى حول اللوائح وآليات تنظيم الاستثمار في البنية التحتية للألياف الضوئية، بالإضافة إلى استعراض الأطر التنظيمية التي تطبقها فرنسا في مجال تقديم خدمات إنترنت الأشياء من جهاز إلى جهاز (M2M). وحضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات،
اقرأ المزيد
بورصة (1)

هذا ما حدث في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

خسر مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي في البورصة في جلسات الأسبوع نحو 6%، بسبب اضطرابات المنطقة، وتراجع الأسواق العالمية، وأغلق عند 12.857,13 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 7.3% هبوطا، مغلقا الفترة عند 82.499 نقطة، وكانت البورصة قد خسرت في جلسات الأسبوع الثلاث الأولى ما يساوي مكاسبها في عام، واضطرت إدارة السوق إلى وقف التعاملات لمدة نصف ساعة وهي المرة الثالثة في تاريخها، بعد تجاوز خسائر المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 نسبة انخفاض بنحو 5% في جلسة الأحد الماضي. وبحسب بيانات البورصة الأسبوعية، سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 6.4% مغلقا الفترة عند 77.046,2 نقطة.
البنك-المركزى

مصدر يكشف مصير الشهادات الادخارية للأفراد من قرارات خفض الفائدة

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أنه لن يتم خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية "الشهادات| للافراد بالبنوك"، على خلفية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، وقال المصدر، إن الأوعية الإدخارية للأفراد مثل شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت والمتغير ستبقى كما هي وفق ما أعلنته البنوك الشهر الماضي. وكان البنك الأهلى قد حدد الشهر الماضي أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية لمدة 3 سنوات بواقع 14% و14.25% على الشهادات ذات العائد الشهري والربع سنوي على الترتيب.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.26 جنيه، ونحو 16.36 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك مصر إيران، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الاتصالات (2)

وزير الاتصالات يستعرض فرص استثمار على شركات فرنسية

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الوجود والتوسع في السوق المصرية؛ وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف MEDEF العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميدييف العالمية، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-04

وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

تعاون مصري فرنسي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الابداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]