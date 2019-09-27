وزير الاتصالات يختتم زيارته لفرنسا باجتماعات ناجحة
في ختام زيارته لفرنسا أمس، التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP
تحرير:أحمد البرماوي
٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
اجتماعات وزير الاتصالات
بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP وتناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المهمة الخاصة بالسياسات التنظيمية العالمية في مجال الاتصالات، وأهم الآليات لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وكذلك أهم المنهجيات والأدوات المستخدمة لقياس وتقييم جودة هذه الخدمات، وخطة مصر للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر شبكات الألياف الضوئية في ربوع الوطن لتمكين المجتمع من التحول الرقمي.
كما تم تبادل الرؤى حول اللوائح وآليات تنظيم الاستثمار في البنية التحتية للألياف الضوئية، بالإضافة إلى استعراض الأطر التنظيمية التي تطبقها فرنسا في مجال تقديم خدمات إنترنت الأشياء من جهاز إلى جهاز (M2M).
وحضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات،
كما تم تبادل الرؤى حول اللوائح وآليات تنظيم الاستثمار في البنية التحتية للألياف الضوئية، بالإضافة إلى استعراض الأطر التنظيمية التي تطبقها فرنسا في مجال تقديم خدمات إنترنت الأشياء من جهاز إلى جهاز (M2M).
وحضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، وآن لينفانت مديرة العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP.
كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءً مع فرانسوا مزارس مدير المبيعات والأمن السيبراني بمجموعة "تاليس" Thales Group وهي مجموعة فرنسية متعددة الجنسيات تعمل في تصميم وبناء النظم الكهربائية والأمن السيبراني. وحضر اللقاء المهندس شريف بركات مدير شركة تاليس مصر.
تناول اللقاء استعراض الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة لتمكين مختلف القطاعات من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة، بما يتماشى مع خطط الدولة للوصول إلى المجتمع الرقمي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى أهم المشروعات التي تنفذها مصر لتحقيق الشمول المالي كجزء من عمليات التحول الرقمي، مع العمل بالتوازي على تهيئة البيئة التشريعية بما يتواكب مع الأطر التنظيمية العالمية.
وفي سياق متصل، اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع أوليفر ألدرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إكسبليو" Expleo العاملة في مجال خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات وجودة البرمجيات وحلول التحول الرقمي، وتناول اللقاء استعراض خطط الشركة الاستثمارية المستقبلية، وتأكيد مكانة مصر كمركز متميز لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، كما تم بحث زيادة فرص استثمارات الشركة في مصر، حيث استحوذت الشركة الفرنسية على شركة إس كيو إس الألمانية.
حضر اللقاءات المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
الجدير بالذكر أن زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى لفرنسا قد تضمنت عقد لقاءات مع وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا، ومسؤولين حكوميين ومسؤولي الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة، كما شهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضخ استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتعاون في مجالات بناء القدرات والذكاء الاصطناعي.
وشهد الوزير أيضًا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "إيه آي فيجين" (aiVision) الفرنسية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الكشف عن أمراض العيون، وبناء القدرات وتنمية المهارات.
وتعد شركة إيه آي فيجين (aiVision) من الشركات الرائدة في مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، وهي متخصصة في المجال الطبي، خاصة في تشخيص أمراض العيون، وتعمل على توفير حلول مطورة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للقضاء على أسباب العمى التي يمكن تجنبها، والمرتبطة بشبكية العين.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة جلستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، وأرنو لومبير، رئيس شركة إيه آي فيجين.