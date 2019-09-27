وزير الاتصالات يختتم زيارته لفرنسا باجتماعات ناجحة

في ختام زيارته لفرنسا أمس، التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP

تحرير:أحمد البرماوي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

اجتماعات وزير الاتصالات

بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP وتناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المهمة الخاصة بالسياسات التنظيمية العالمية في مجال الاتصالات، وأهم الآليات لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وكذلك أهم المنهجيات والأدوات المستخدمة لقياس وتقييم جودة هذه الخدمات، وخطة مصر للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر شبكات الألياف الضوئية في ربوع الوطن لتمكين المجتمع من التحول الرقمي.

كما تم تبادل الرؤى حول اللوائح وآليات تنظيم الاستثمار في البنية التحتية للألياف الضوئية، بالإضافة إلى استعراض الأطر التنظيمية التي تطبقها فرنسا في مجال تقديم خدمات إنترنت الأشياء من جهاز إلى جهاز (M2M). وحضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات،