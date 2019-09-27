سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البرهان: سنضرب مثالًا للمشككين إننا حريصون على الديمقراطية

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن من أهم أولوليات المرحلة الانتقالية، بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد الدولة ويحقق المساواة والعدالة، وشعارات الثورة، في سلام بدون شروط أو إملاءات، داعيًا في كلمة خلال تفقده اليوم قوات الجيش في قيادة الفرقة 16 مشاة في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور جنوب غرب السودان، الحركات المسلحة إلى المشاركة في بناء السلام، وهياكله، وتنمية السودان، الذي يستشرف عهدا من الحرية والمساواة والعدالة، ويلتزم بتطبيقها.
وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف ضد كل متربص، ومعتد داخل البلاد وخارجها، وحيا تضحيات عناصر القوات النظامية الذين بذلوا كل غال ورخيص في سبيل حفظ أمن وسلامة وتأمين السودان.وتعهد البرهان ببناء وطن آمن ومستقر، المواطنون فيه متساوون في الحقوق والواجبات والمواطنة، مشيرًا
اقرأ المزيد
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة عشرات الفلسطينيين نتيجة الاختناق شرق القدس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في صلاة الجمعة اليوم، في بلدة السواحرة الشرقية بالقدس، ضمن فعاليات الاعتصام ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في منطقة "الدبة" مقابل جبل المنطار شرق مدينة القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، وقال عضو بلدية السواحرة، يونس جعفر، إن أكثر من 100 مواطن أدوا صلاة الجمعة التي أمها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في موقع الاعتصام.
نساء سعوديات - أرشيفية

لدعم السياحة.. السعودية تخفف القيود على الأجنبيات

سوف تتخلى المملكة العربية السعودية عن قواعدها الصارمة الخاصة بالنساء الأجنبيات، حيث تسعى لأول مرة لجذب المصطافين، وتوفير مصدر دخل يمكن أن يساعد في تطوير اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط. قال أحمد الخطيب، رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني والمستشار البارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن النساء الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة، التي كانت تمثل زيا إجباريا للنساء لعقود من الزمن، إلا أنه سيطلب منهن ارتداء "ملابس محتشمة".
العاهل السعودي

العمل بها يبدأ السبت.. تفاصيل تأشيرة السياحة السعودية

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية تفاصيل جديدة بشأن "التأشيرة السياحية" في المملكة، مشيرة إلى العمل بها يبدأ اعتبارا من غدًا السبت. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إن السياح من 49 دولة بإمكانهم الحصول على التأشيرة "إلكترونيا"، وفي زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق. وأوضحت المصادر أن الحملة الترويجية للتأشيرة ستنطلق من 14 مدينة حول العالم، من بينها لندن ونيويورك وبرج خليفة في دبي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضحت المصادر للصحيفة، أنه "جرى تدريب رجال الجوازات على آلية العمل، وهم جاهزون باحترافية على استقبال السياح من بلدان العالم".
ضابط-شرطة-عراقي-يحمل-البندقية-56

اختراق موقع جهاز الأمن الوطني العراقي.. ورسالة تحذيرية

تعرض موقع جهاز الأمن الوطني العراقي للاختراق، وظهرت عليه رسالة موقعة باسم جهة تطلق على نفسها اسم "ماكس برو"، بحسب "سكاي نيوز عربية. وتحدث مخترقو الموقع في رسالتهم عن "فساد سبراني" يحدث باسم جهاز الأمن الوطني، بالضبط على يد موظفين هم كالتالي حسب الرسالة: "مصطفى، فراس وليد، أسامة حبيب، حسين اللامي”. ووصف المخترقون الموظفين الأربعة بالقول إنها "أسماء كانت لمدة سنتين تحت ناظرنا غرتهم مناصبهم فحسبوا أنفسهم منيعين، لا يقهرون على حساب ذوي الخبرة الفقراء من باقي العراقيين".
اقرأ المزيد من الأخبار
عبدالفتاح-البرهان

البرهان يجري حركة «ترقيات» و«تقاعد» بالجيش السوداني

أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، عددا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد. وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، في بيان: "إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية".
عبد الفتاح-البرهان-وسلفاكير

شعب واحد في دولتين..الإثنين بدء مفاوضات سلام السودان

أعلن السودان أن وفدا رسميا سيتوجه، بعد غد الإثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع الحركات المسلحة، برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، سلمها له مبعوثه الشخصي توت قلواك، تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تحت رعاية وإشراف الرئيس سلفاكير. وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، في تصريح، اليوم، التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد.
محافظ-اسوان-يعتمد-نتيجة-الإعدادية-بنسبة- 7205% (3)

إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
الفريق- شمس -الدين -الكباشي

الكباشي: الوزراء الجدد يؤدون القسم الأحد المقبل

قال الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة في السودان، إن وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء اليوم، سيؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل، إذ نقلت وسائل إعلام سودانية عن الكباشي قوله: «إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرتها على تخطيها». جاء ذلك بعد أن أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]