البرهان: سنضرب مثالًا للمشككين إننا حريصون على الديمقراطية

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

عبدالفتاح البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن من أهم أولوليات المرحلة الانتقالية، بناء السلام المستدام الذي يمنع حمل السلاح ضد الدولة ويحقق المساواة والعدالة، وشعارات الثورة، في سلام بدون شروط أو إملاءات، داعيًا في كلمة خلال تفقده اليوم قوات الجيش في قيادة الفرقة 16 مشاة في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور جنوب غرب السودان، الحركات المسلحة إلى المشاركة في بناء السلام، وهياكله، وتنمية السودان، الذي يستشرف عهدا من الحرية والمساواة والعدالة، ويلتزم بتطبيقها.

وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف ضد كل متربص، ومعتد داخل البلاد وخارجها، وحيا تضحيات عناصر القوات النظامية الذين بذلوا كل غال ورخيص في سبيل حفظ أمن وسلامة وتأمين السودان.وتعهد البرهان ببناء وطن آمن ومستقر، المواطنون فيه متساوون في الحقوق والواجبات والمواطنة، مشيرًا